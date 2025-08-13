लखनऊ : राजधानी के चारबाग डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (एआरएम) गौतम कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है, वहीं आलमबाग बस स्टेशन के सलाहकार (संचालन) निर्मल कुमार वर्मा की संविदा समाप्त कर दी गई है. यह दोनों कार्रवाई उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह के निर्देश पर की गई. एमडी मासूम अली सरवर ने मंगलवार की देर शाम इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.
परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर ने बताया कि परिवहन मंत्री ने आठ अगस्त को आलमबाग बस टर्मिनल का निरीक्षण किया था. इस मौके पर एआरएम गौतम कुमार अनुपस्थित मिले थे, साथ ही लोड फैक्टर में बढ़ोतरी के लिए कोई प्रयास नहीं किए जाने, समीक्षाएं नहीं करने समेत कई खामियां मिली थीं. परिवहन निगम मुख्यालय के आदेशों का पालन नहीं करने की भी शिकायतें की गई थीं.
इसके बाद परिवहन मंत्री ने नाराजगी जताते हुए एआरएम को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया था. संविदा मानदेय पर रखे गए सलाहकार (संचालन) निर्मल कुमार की वर्तमान में आवश्यकता न होने के आधार पर उनकी आबद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई. अपर एमडी राम सिंह वर्मा ने आबद्धता खत्म करने का आदेश दिया है.
परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर ने बताया कि चारबाग डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक पर कार्रवाई करने के साथ ही निगम के सभी अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि वह लोड फैक्टर बढ़ाने पर ध्यान दें. निगम की तरफ से दिए गए आदेशों का पालन करें. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कार्रवाई के लिए भी तैयार रहें. परिवहन निगम के सूत्र बताते हैं कि प्रशासन के रडार पर कई और अफसर भी हैं, जिन पर निकट भविष्य में बड़ी कार्रवाई की जा सकती है. कई ऐसे रीजन हैं जिनका लोड फैक्टर लगातार गिरा है. ऐसे अफसर चेतावनी के बाद भी नहीं सुधरे हैं. उन पर एक्शन हो सकता है.
