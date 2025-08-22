रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत ने राज्यपाल रमन डेका को पत्र लिखा है. उन्होंने इस पत्र में साय मंत्रिमंडल के विस्तार को अवैधानिक बताया है. महंत ने छत्तीसगढ़ में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद एक मंत्री के पद को नियम विरुद्ध बताते हुए उसे हटाने की मांग की है. चरण दास महंत ने राज्यपाल को भेजे गए पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ के मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 (1 क) के विपरीत है.

साय मंत्रिमंडल से एक मंत्री को हटाने की मांग: महंत ने अपने पत्र में लिखा है कि मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या विधानसभा में कुल सदस्यों के 15 फीसदी की संख्या से अधिक है. ऐसा होने की वजह से एक मंत्री को पद से हटाया जाना चाहिए.

चरण दास महंत ने पत्र में क्या दलील दी: चरण दास महंत ने अपने पत्र में लिखा है कि किसी भी राज्य की मंत्रिपरिषद के लिए मुख्यमंत्री सहित कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा सदस्यों के कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए. परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से काम नहीं होगी. राज्य गठन के बाद अजीत जोगी सरकार में 26 मंत्री थे. उसके बाद रमन सिंह सरकार में 17 मंत्री रहे. मंत्रिमंडल को लेकर उसके बाद मंत्रिमंडल की संख्या 13 कर दी गई. नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस की तरफ से यह भी बार बार कहा गया है कि विधानसभा सत्र के दौरान 8 जनवरी 2019 को एक प्रस्ताव विधानसभा में लाया गया था. जिसमें मंत्रियों की संख्या 13 से 14 किए जाने का प्रस्ताव था. इस दौरान बीजेपी ने इसका विरोध किया था.

20 अगस्त को हुआ मंत्रिमंडल विस्तार अवैधानिक: नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत ने यह भी उल्लेख किया है कि 20 अगस्त को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में नियमों का पालन नहीं किया गया. तीन मंत्री बनाए जाने के बाद अब मंत्रिपरिषद की संख्या 14 हो गई. जबकि छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 90 है. संविधान के अनुच्छेद 164 (1 क) के अनुसार राज्य मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए.

महंत ने पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया कि छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधायक हैं. जिसका 15% केवल 13.05 होता है. इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों सहित कुल संख्या 13.50 से अधिक नहीं होनी चाहिए. वर्तमान में यह संख्या 14 है जो 13.50 से अधिक है. उन्होंने अपने पत्र में राज्यपाल से अनुरोध किया है कि 14 में से किसी एक मंत्री को पद से हटाया जाए तथा संविधान के अनुच्छेद 164(1क) का पालन किया जाए.

आप को बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस विस्तार को नियम विरुद्ध बताया था. साथ ही उन्होंने यह भी आरोप भाजपा पर लगाए थे कि जब इसका संशोधन छत्तीसगढ़ विधानसभा में लाया गया था. तब भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध करते हुए सदन से वॉक आउट कर दिया था.