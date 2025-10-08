ETV Bharat / state

चरणदास महंत पहुंचे चिरमिरी रिजनल हॉस्पिटल, ओपनकास्ट माइंस में हुए हादसे के पीड़ितों से की मुलाकात

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि माइंस में विस्फोट के लिए जो सामान खरीदी होती है उसकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए.

BLASTING CASES IN OPENCAST MINES
BLASTING CASES IN OPENCAST MINES
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 8, 2025 at 9:35 AM IST

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत मंगलवार को चिरमिरी पहुंचे. कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष सीधे चिरमिरी रिजनल अस्पताल में भर्ती घायल श्रमिकों से मिले. घायल श्रमिकों का चरणदास महंत ने हाल चाल लिया, चल रहे इलाज की भी डॉक्टरों से जानकारी हासिल की. हादसे में घायल मरीजों से बातचीत के दौरान उनका हौसला बढ़ाया.

6 अक्टूबर को ओपनकास्ट माइंस में हुआ था विस्फोट: बीते दिन SECL चिरमिरी के ओपनकास्ट माइंस में ब्लास्टिंग की तैयारी के दौरान अचानक बारूद अपने आप ब्लास्ट हो गया. इस अप्रत्याशित घटना में 12 श्रमिक, जिनमें महिला कर्मी भी शामिल हैं, घायल हुए और घटना स्थल पर कई वाहन और मशीनरी क्षतिग्रस्त हो गए. गनीमत रही कि किसी भी श्रमिक की जान नहीं गई और कोई बड़ा जानमाल का नुकसान नहीं हुआ. हादसे में घायल कर्मचारियों का इलाज अभी अस्पताल में जारी है.

BLASTING CASES IN OPENCAST MINES

यह घटना अत्यंत दुखद है और इसकी बेहतर और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. यह कोई सामान्य भूल या मामूली चूक नहीं है, बल्कि पूरी तरह लापरवाही का मामला है. ब्लास्टिंग के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री की खरीद में भ्रष्टाचार की संभावना को नकारा नहीं जा सकता. इस हादसे की जांच पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए. दोषी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. पीड़ितों को बेहतर इलाज मिले ऐसा हमने कहा है: चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष

'सतर्कता से बची कई लोगों की जान'': नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बताया कि घटना के समय खदान क्षेत्र में भारी पत्थर गिरने से बड़ा हादसा होने की संभावना थी, लेकिन समय रहते सतर्कता और भाग्य ने इसे टाल दिया. महंत ने कहा कि श्रमिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. खदान में काम कर रहे लोगों की जान जोखिम में डालने वाले किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए.

BLASTING CASES IN OPENCAST MINES
चरणदास महंत पहुंचे चिरमिरी रिजनल हॉस्पिटल (ETV Bharat)
हादसे के बाद मच गई थी अफरा तफरी: ओपनकास्ट माइंस में धमाका होने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई थी. स्थानीय प्रशासन ने भी तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया. घायल श्रमिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज जारी है. घटना स्थल पर मौजूद वाहन और उपकरणों को नुकसान होने के कारण खदान संचालन प्रभावित हुआ हुआ. SECL प्रबंधन ने कहा कि वे घटना की जांच कर रहे हैं और आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे.

केवल घायलों की देखभाल ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरी घटना की जांच होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों. खदान में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मचारियों की जिम्मेदारी प्रबंधन की है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी: चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष

अचानक से हो गया था धमाका: इस अप्रत्याशित ब्लास्टिंग की घटना से खदान क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों में डर और चिंता बनी हुई है. नेता प्रतिपक्ष महंत ने प्रशासन से आग्रह किया कि वे पूरी घटना की गहन जांच करें और दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करें. महंत ने कहा कि "मैं चाहता हूं कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके और खदान क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिक सुरक्षित रहें."

श्रमिकों ने घटना के बारे में बताया: घटना के समय मौके पर मौजूद श्रमिकों ने बताया कि अचानक ब्लास्ट होने से खदान क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई थी. कई वाहन और मशीनरी क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन समय रहते सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया. प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य में जुटकर घायलों का इलाज शुरु कराया.

