ETV Bharat / state

ननकी राम के साथ जो हुआ वह मेरी कल्पना से भी बाहर, हम भी करते हैं मांग का समर्थन: डॉ महंत

ननकी राम कंवर और कोरबा कलेक्टर विवाद पर नेता प्रतिपक्ष का बड़ा बयान आया है.

Charandas Mahant On Nankiram
ननकी राम कंवर और कोरबा कलेक्टर विवाद पर नेता प्रतिपक्ष का बड़ा बयान आया है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 6, 2025 at 6:13 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरबा: ननकी राम कंवर और कोरबा कलेक्टर के बीच चल रहे विवाद को लेकर छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि जो कुछ बीते कुछ दिनों में हुआ है, वह मेरे कल्पना से भी बाहर है. भले ही वह मेरे विपक्ष के नेता हैं, वह एक वरिष्ठ नेता हैं. वो भी आदिवासी और एक आदिवासी के मुख्यमंत्री रहते हुए उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाए. अगर यह खबर सही है तो इससे दुखद बात और कुछ नहीं हो सकती.

डॉ महंत सोमवार को टीपी नगर स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हुए थे. जहां वह कांग्रेस संगठन के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ आदिवासी लीडर और पूर्व गृह मंत्री रहे ननकी राम कंवर और कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत के मध्य चल आ रहे विवाद और रायपुर में हुए घटनाक्रम पर बड़ा बयान दिया.

ननकी राम कंवर और कोरबा कलेक्टर के बीच विवाद पर चरणदास महंत ने क्या कहा. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ननकी राम सबके बारे में सोचते हैं: डॉ महंत ने कहा कि, ननकी सिर्फ एक आदिवासी ही नहीं है वह किसान होने के नाते किसानों के बारे में भी सोचते हैं. गरीब परिवार से आए हैं तो वह गरीबों श्रमिकों मजदूरों के बारे में सोचते हैं. कोरबा में रहते हैं तो वह यहां के प्रदूषण के बारे में भी सोचते हैं. जमीन से जुड़े हुए हैं, गाय-बछड़े सब के बारे में सोचते हैं.

हमारा नाता जूनियर और सीनियर का: डॉ. महंत ने आगे कहा कि, वह मेरे विपक्ष के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, मैं कांग्रेस का हूं उसके बाद भी हमारा सामाजिक रिश्ता है. वह सीनियर और जूनियर का नाता आज भी बना हुआ है. मैं उनकी कदर करता हूं, आदर करता हूं उनके सलाह को भी मैं मानता रहा हूं. ऐसे कई अवसर आए हैं जब हम लोगों ने ग्रामीण समस्या को सुनने के लिए समझने के लिए एक साथ निकले हैं.

Charandas Mahant On Nankiram
हम भी करते हैं मांग का समर्थन: डॉ महंत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ननकी के साथ जो हो रहा है वह काफी गलत हो रहा है ऐसा उनके साथ कतई नहीं होना चाहिए उन्होंने जो कष्ट देखा है उसके नाते उनकी जो मांग है, विपक्ष का नेता होने के नाते मैं भी उनकी मांगों को समर्थन करता हूं.- डॉ चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा

कोरबा में तो हदें पार हुई: नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि, भ्रष्टाचार सिस्टम में काफी हावी है चाहे वह मंत्री स्तर पर हो या अफसर स्तर पर हो. हर जगह भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत आ रही हैं. मैं भी यह मानता हूं कि कोरबा में तो अति हो चुकी है, चाहे वह डीजल चोरी की मामला हो चाहे कॉलेज चोरी का मामला हो, चाहे रेट चोरी के मामला हो. सब सीना तानकर खड़े हैं, उन पर प्रशासन का कोई भी अधिकारी लगाम नहीं लग पा रहा है.

मालगांव के भोग स्थापित और मुआवजा वितरण में गड़बड़ी पर भी महंत ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि कोयला जिस जमीन के नीचे है उसे अधिग्रहित किया जा सकता है लेकिन जिस जमीन के नीचे कोयला नहीं है उसे अधिग्रहित नहीं किया जा सकता. हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां आए थे उन्होंने कहा है कि हम आंदोलन करेंगे. हमारे 35 विधायक हैं और हम सब मिलकर 35 विधायक यहां आकर आंदोलन करेंगे.

बीजेपी के वरिष्ठ नेता ननकी राम बोले- ऐसा रवैया रहा तो मैं भंग कराऊंगा सरकार, ऐसा मुख्यमंत्री किस काम का?
मुख्यमंत्री निवास के सामने प्रदर्शन से पहले पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर 'हाउस अरेस्ट', रायपुर में समर्थकों का हंगामा
नक्सलवाद पर ननकी राम कंवर ने कांग्रेस को घेरा, मोदी सरकार के कामकाज से जताई खुशी, साय सरकार से हुए नाराज

For All Latest Updates

TAGGED:

NANKIRAM CONTROVERSYCHARANDAS MAHANTनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंतननकी राम कंवरCHARANDAS MAHANT ON NANKIRAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer : जल संचय क्रांति में देश का मॉडल बना छत्तीसगढ़, मोर गांव मोर पानी ने समझाया बूंद-बूंद की कीमत

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.