ननकी राम के साथ जो हुआ वह मेरी कल्पना से भी बाहर, हम भी करते हैं मांग का समर्थन: डॉ महंत

डॉ महंत सोमवार को टीपी नगर स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हुए थे. जहां वह कांग्रेस संगठन के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ आदिवासी लीडर और पूर्व गृह मंत्री रहे ननकी राम कंवर और कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत के मध्य चल आ रहे विवाद और रायपुर में हुए घटनाक्रम पर बड़ा बयान दिया.

कोरबा: ननकी राम कंवर और कोरबा कलेक्टर के बीच चल रहे विवाद को लेकर छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि जो कुछ बीते कुछ दिनों में हुआ है, वह मेरे कल्पना से भी बाहर है. भले ही वह मेरे विपक्ष के नेता हैं, वह एक वरिष्ठ नेता हैं. वो भी आदिवासी और एक आदिवासी के मुख्यमंत्री रहते हुए उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाए. अगर यह खबर सही है तो इससे दुखद बात और कुछ नहीं हो सकती.

ननकी राम सबके बारे में सोचते हैं: डॉ महंत ने कहा कि, ननकी सिर्फ एक आदिवासी ही नहीं है वह किसान होने के नाते किसानों के बारे में भी सोचते हैं. गरीब परिवार से आए हैं तो वह गरीबों श्रमिकों मजदूरों के बारे में सोचते हैं. कोरबा में रहते हैं तो वह यहां के प्रदूषण के बारे में भी सोचते हैं. जमीन से जुड़े हुए हैं, गाय-बछड़े सब के बारे में सोचते हैं.

हमारा नाता जूनियर और सीनियर का: डॉ. महंत ने आगे कहा कि, वह मेरे विपक्ष के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, मैं कांग्रेस का हूं उसके बाद भी हमारा सामाजिक रिश्ता है. वह सीनियर और जूनियर का नाता आज भी बना हुआ है. मैं उनकी कदर करता हूं, आदर करता हूं उनके सलाह को भी मैं मानता रहा हूं. ऐसे कई अवसर आए हैं जब हम लोगों ने ग्रामीण समस्या को सुनने के लिए समझने के लिए एक साथ निकले हैं.

ननकी के साथ जो हो रहा है वह काफी गलत हो रहा है ऐसा उनके साथ कतई नहीं होना चाहिए उन्होंने जो कष्ट देखा है उसके नाते उनकी जो मांग है, विपक्ष का नेता होने के नाते मैं भी उनकी मांगों को समर्थन करता हूं.- डॉ चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा

कोरबा में तो हदें पार हुई: नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि, भ्रष्टाचार सिस्टम में काफी हावी है चाहे वह मंत्री स्तर पर हो या अफसर स्तर पर हो. हर जगह भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत आ रही हैं. मैं भी यह मानता हूं कि कोरबा में तो अति हो चुकी है, चाहे वह डीजल चोरी की मामला हो चाहे कॉलेज चोरी का मामला हो, चाहे रेट चोरी के मामला हो. सब सीना तानकर खड़े हैं, उन पर प्रशासन का कोई भी अधिकारी लगाम नहीं लग पा रहा है.

मालगांव के भोग स्थापित और मुआवजा वितरण में गड़बड़ी पर भी महंत ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि कोयला जिस जमीन के नीचे है उसे अधिग्रहित किया जा सकता है लेकिन जिस जमीन के नीचे कोयला नहीं है उसे अधिग्रहित नहीं किया जा सकता. हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां आए थे उन्होंने कहा है कि हम आंदोलन करेंगे. हमारे 35 विधायक हैं और हम सब मिलकर 35 विधायक यहां आकर आंदोलन करेंगे.