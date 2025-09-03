रायपुर: छत्तीसगढ़ कांग्रेस का आंतरिक कलह एक बार फिर सुर्खियों में है. पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने हाल ही में कहा था कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल को पीसीसी चीफ की कमान सौंप देनी चाहिए. इस बयान को लेकर पार्टी के अंदर सियासी हंगामा मच गया. बुधवार को कांग्रेस की मीटिंग में यह मुद्दा गरमा गया. जिलाध्यक्ष आपस में भिड़ गए तो नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने नेताओं को अपने-अपने "चमचों" को संभालने की नसीहत दे डाली. वहीं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की बैठकें चर्चा और संगठन की मजबूती के लिए होती हैं,न कि झगड़े के लिए.

नेता प्रतिपक्ष ने जताई चिंता: इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि पार्टी की बातें बाहर जाना चिंता का विषय है. उन्होंने साफ कहा कि हम लोग एक-दूसरे को मुख्यमंत्री और अध्यक्ष बना रहे हैं, लेकिन यह गलती नेताओं की नहीं बल्कि उनके चमचों की है. महंत ने जिला अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं से कहा कि सभी अपने-अपने चमचों को संभाल कर रखें.

नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी चीफ का बयान (ETV BHARAT)

पीसीसी चीफ दीपक बैज का बीजेपी पर निशाना: मीटिंग में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भाजपा को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि भाजपा को पहले अपना घर संभालना चाहिए. एक तरफ रवि भगत लगातार कभी गृहमंत्री, कभी प्रभारी मंत्री, कभी मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं. ऐसे में भाजपा कांग्रेस पर उंगली उठाने से पहले अपने संगठन की स्थिति देखे. बैज ने कहा कि कांग्रेस की चर्चा संगठन को मजबूत करने और जनता की लड़ाई लड़ने के लिए होती है.

रविंद्र चौबे ने क्या कहा था?: पूर्व मंत्री रविन्द्र चौबे के उस बयान पर भी बैठक में तीखी बहस हुई, जिसमें उन्होंने भूपेश बघेल को प्रदेश का नेतृत्व सौंपने की बात कही थी.सूत्रों की मानें तो जगदलपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने इसे अनुशासनहीनता बताते हुए कहा कि इससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी है. इस पर दुर्ग ग्रामीण जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर भड़क गए और कहा कि चौबे ने सिर्फ बघेल की तारीफ की थी, इसमें गलत क्या है. ठाकुर ने यह भी कहा कि भाजपा के जारी वीडियो को मुद्दा बनाकर कांग्रेस खुद विपक्ष के हाथों में खेल रही है. बहस बढ़ने पर अंबिकापुर जिला अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने हस्तक्षेप किया, जिस पर ठाकुर ने उन पर भी तीखा हमला बोला.

चरण दास महंत ने किया बीच बचाव: कांग्रेस के नेताओं में आपसी किचकिच बढ़ती गई. उसके बाद स्थिति बिगड़ती देख नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बीच-बचाव किया और सभी को शांत कराया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चुनाव सबके नेतृत्व में लड़ा जाएगा. बैठक के अंत में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सीधे तौर पर चौबे का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में कहा कि उन्हें कमजोर न समझा जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि वे हर सवाल और बयान का जवाब देने में सक्षम हैं.

कांग्रेस की मीटिंग में पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा: बुधवार को कांग्रेस की हुई इस मीटिंग में संगठन की मजबूती और आगामी रणनीति पर चर्चा तो हुई, लेकिन चौबे के बयान को लेकर नेताओं के बीच का टकराव ज्यादा सुर्खियों में रहा. चरण दास महंत का "चमचों" वाला बयान पार्टी के भीतर डैमेज को कंट्रोल करने की कवायद माना जा रहा है. इसके साथ ही पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर हमला कर यह बता दिया कि कांग्रेस होने वाले किसी भी सियासी हमलों से निपटना जानती है.