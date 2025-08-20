कोरबा : पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 81वीं जयंती पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की. टीपी नगर स्थित प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर बने राजीव ऑडिटोरियम के सामने राजीव गांधी की प्रतिमा पर कांग्रेसियों ने माल्यार्पण किया. इस दौरान छत्तीसगढ़ के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने कुछ संस्मरण सुनाए.इस दौरान चरणदास महंत ने वोट चोरी को लेकर भी हमला बोला.





नौजवानों को दिया मौका : डॉ महंत ने राजीव जयंती पर कहा कि युवा हृदय सम्राट होने नाते उन्होंने देश को एक नया जीवन दिया. पूरे भारत को विश्व में बेहतर से बेहतर जिंदगी दिलाने के लिए नौजवानों को नेतृत्व दिलाने के लिए काम किया. भारत के विकास के लिए उन्होंने जो कुछ किया है, उसे याद करते हुए हम सब उन्हें नमन कर रहे हैं. उनके बताए रास्ते पर हम सब चलते रहेंगे. कांग्रेस का जो सिद्धांत था, जिस तरह से राजीव लोगों को अपना समझते थे. एक साथ सभी को आगे बढ़ाना चाहते थे, उसी के अनुरूप हम लोग अपना काम करते रहेंगे.

राजीव गांधी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कातिलों के नाम आज तक नहीं आए सामने : इस बात का हमें दुख तो है कि ऐसा व्यक्ति जो भारत के नवनिर्माण के लिए जिया. उनका जीवन जिस तरह से समाप्त किया गया. ऐसे व्यक्तियों की पहचान आज तक भारत नहीं कर पाया है, उस दु:ख को लेकर आज भी हम सोचते हैं कि ऐसे व्यक्ति के हत्या के लिए जो जवाबदार व्यक्ति है. उनका नाम या उसकी पहचान उजागर होनी चाहिए.

वोट चोरी से बदले जा रहे चुनाव परिणाम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुरानी बातों को याद करके आंखों में आ जाते हैं आंसू : राजीव गांधी से मुलाकात और उनकी याद के प्रश्न पर डॉ महंत ने कहा कि हम लोग जब विधायक हुआ करते थे, तब उनसे मुलाकात करने दिल्ली जाते थे. हम लोगों को वो जितना प्यार से हाथ पकड़ के यहां से वहां तक ले जाते थे, बात सुनते थे. वह हर एक व्यक्ति के दिल को छूता है. उन बातों को याद करके हम आज भी रोते हैं, अकेले में रोते हैं यह महसूस करते हैं कि हमारे एक हीरा वो हमारा एक भारत की पहचान आज हमारे बीच नहीं है.

वोट चोरी को लेकर दिया बयान : राहुल गांधी के वोट चोरी कैंपेन को लेकर महंत ने स्थानीय और छत्तीसगढ़ के चुनाव आयोग को भी लपेटे में लिया. उन्होंने कहा कि राहुल जी ने देश के सामने जो एक वास्तविक घटना को रखा है. इस देश में वोट चोरी के नाम से चुनाव के परिणाम बदले जा रहे हैं.

उन परिणाम के बदलने से देश के नेतृत्व को फर्क पड़ रहा है. देश में ऐसे व्यक्ति भी चुन कर जा रहे हैं. जिन्हें मतदाताओं ने नहीं चुना है, जिनको वोट नहीं दिया गया है. ऐसे लोग आज वोट चोरी करके सांसद बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, मंत्री बने हैं. यह मैं भी जानता हूं कि यह बिल्कुल सही घटना है. हमारे यहां भी इस तरह की घटनाएं हुई है- डॉ चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष

वोट चोरी नहीं होते तो परिणाम अलग होता : चरणदास महंत ने कहा कि ऐसा नहीं होता तो परिणाम अलग ही होते, जय सिंह भाई ने इस मुद्दे को उठाया की चार-चार पूर्व कलेक्टरों के नाम आज भी कलेक्टर बंगले के नाम पर दर्ज है. निर्वाचन अधिकारी पर पूरे जिले की सूची को दुरुस्त की जिम्मेदारी है, वह जब खुद ही अपने एड्रेस को दुरुस्त नहीं कर पा रहा है. तब जिले भर की क्या हालत होगी. यह समझ जा सकता है.



