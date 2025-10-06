ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ कांग्रेस जिलाअध्यक्षों की नियुक्ति में भूमिपुत्रों को मिलेगा मौका: चरण सिंह सपरा

राजनांदगांव में कांग्रेस पर्यवेक्षक चरण सिंह सपरा ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष की नियुक्ति पर बड़ा बयान दिया है.

CONGRESS DISTRICT PRESIDENTS ELECTION
चरण सिंह सपरा का राजनांदगांव दौरा (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 6, 2025 at 6:46 PM IST

2 Min Read
राजनांदगांव: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है. रविवार को दुर्ग में अजय कुमार लल्लू ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली. सोमवार को कांग्रेस के पर्यवेक्षक चरण सिंह सपरा ने राजनांदगांव मे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की है.

"भूमिपुत्र नेताओं को मिलेगा मौका": राजनांदगांव कांग्रेस पर्यवेक्षक चरण सिंह सपरा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस जिलाध्यक्ष के चुनाव में भूमिपुत्र नेताओं को मौका दिया जाएगा. नेता पुत्रों में अगर योग्यता होगी तो उन्हें इस तरह के पद पर नियुक्ति किया जाएगा.

कांग्रेस नेता चरण सिंह सपरा (ETV BHARAT)

जिला अध्यक्ष को लेकर पुराने व्यक्ति, अनुभवी और लोगों के बीच रहने वालों का नाम आगे पार्टी हाई कमान को भेजा जाएगा. इस अभियान के तहत आने वाले समय में धरतीपुत्र और भूमिपुत्र नेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी. नेता पुत्र जो हैं उनकी अपनी जगह रहेगी, लेकिन भूमि पुत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी- चरण सिंह सपरा. पर्यवेक्षक, राजनांदगांव कांग्रेस

कांग्रेस संगठन सृजन अभियान की दी जानकारी: कांग्रेस के पर्यवेक्षक चरण सिंह सपरा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कांग्रेस संगठन सृजन अभियान की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अहमदाबाद अधिवेशन के बाद इस अभियान को शुरू किया है.

कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत मुझे राजनांदगांव और खैरागढ़ मोहला मानपुर जिले का पर्यवेक्षक बनाया गया है. पूरे देश में संगठन को सुधारना है,अपडेट करना है. जिला स्तर, मंडल स्तर और ब्लॉक स्तर के सभी कार्यकर्ताओं से मिलने का काम कर रहा हूं. उनसे चर्चा कर रहा हूं. उसके बाद कार्यक्रम और अन्य संगठनात्मक पदाधिकारी के संबंध में चर्चा की जाएगी- चरण सिंह सपरा. पर्यवेक्षक, राजनांदगांव कांग्रेस

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत तेज गति अपना ली है. जिलों में कांग्रेस की तरफ से नियुक्ति किए गए पर्यवेक्षक दौरा कर रहे हैं. सभी पर्यवेक्षक जमीनी स्तर के नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाने की बात कह रहे हैं.

