सिंदूर खेला के साथ ही मां दुर्गा की विदाई, सुहागिन महिलाओं के लिए सौभाग्य लाती है ये रस्म

विजयादशमी 2025 के अवसर पर छपरा में महिलाओं ने सिंदूर खेला की रस्म निभाई. इसके साथ ही मां दुर्गा की विदाई हो गई. पढ़ें..

Sindoor Khela
सिंदूर खेला के साथ मां दुर्गा की विदाई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 2, 2025 at 1:52 PM IST

3 Min Read
छपरा: आज विजयादशमी है. नवरात्रि के बाद अब मां दुर्गा को विदा करने का समय आ गया है. ऐसे में सभी पूजा-पंडालों में परंपरा के अनुसार माता की विदाई की रस्म निभाई जा रही है. छपरा के कालीबाड़ी में माता का पूजन और हवन किया गया. उसके बाद पुष्पांजलि का कार्यक्रम किया गया. आखिर में बंगाली रीति रिवाज के अनुसार सिंदूर खेला की रस्म निभाई गई.

सिंदूर खेला के साथ माता की विदाई: बंगाली समाज की सबसे बुजुर्ग महिला के द्वारा माता को सिंदूर लगाकर और खोईचा देकर माता को विदा किया गया. बंगाली समाज की मान्यता के अनुसार उस बुजुर्ग महिला ने अन्य महिलाओं को सिंदूर लगाया. उसके बाद सभी महिलाओं ने एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर सिंदूर खेला का आयोजन किया.

छपरा में सिंदूर खेला (ETV Bharat)

महिलाओं ने एक-दूसरे को लगाया सिंदूर: बंगाली समाज की महिलाओं के द्वारा उलूक ध्वनि (उल्लू की आवाज) निकालती हैं. इस विशेष प्रकार की आवाज को प्रत्येक शुभ अवसर पर निकाला जाता है. सिंदूर खेला के दौरान महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था. सुजाता चक्रवर्ती ने बताया कि यहां पर 104 साल से माता की प्रतिमा स्थापित की जाती है. धूमधाम से हमलोग नवरात्रि और दुर्गा पूजा मनाते हैं.

Sindoor Khela
महिलाओं ने एक-दूसरे को लगाया सिंदूर (ETV Bharat)

"विजयादशमी पर बंगाली समाज की महिलाएं सिंदूर खेला करती हैं. इसी के साथ माता की विदाई हो जाती है. बंगाली रीति रिवाज के अनुसार विधिवत ढंग से पूजा होती है और प्रत्येक श्याम ढाक और ढोल की थाप पर विशेष आरती का आयोजन किया जाता है. इसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग उमड़ते हैं."- सुजाता चक्रवर्ती, श्रद्धालु

Sindoor Khela
कालीबाड़ी में मां दुर्गा की प्रतिमा (ETV Bharat)

क्या है सिंदूर खेला?: बंगाली समुदाय की महिलाएं विजयादशमी के अवसर पर सिंदूर खेला की रस्म निभाती हैं. पंडाल में मौजूद सुहागिन महिलाएं एक-दूसरे को सिंदूर लगाकार दुर्गा पूजा और विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हैं. आसान भाषा में कह कहते हैं कि होली की तरह ही सिंदूर की होली खेली जाती है. सिंदूर खेला रस्म के बाद मां दुर्गा विदाई हो जाती है.

क्यों मनाई जाती है ये रस्म?: बंगाली परंपरा के अनुसार माना जाता है कि नवरात्र के दौरान 9 दिनों के लिए मां दुर्गा अपने मायके आती हैं. विजयादशमी के दिन उनकी विदाई हो जाती है. जिस तरह मायके से बेटियों की विदाई होती है, उसी तरह दुर्गा माता की विदाई भी धूमधाम से होती है और महिलाएं सिंदूर खेला का रस्म निभाती हैं.

TAGGED:

VIJAYADASHAMI 2025विजयादशमीछपरा में दुर्गा पूजाBIHAR NEWSSINDOOR KHELA

