सारण : बिहार के छपरा में पुल निर्माण में हो रही देरी ने आज तीन मासूमों की जान ले ली. चचरी पुल से नदी पार करते समय तीन स्कूली छात्र-छात्राएं पानी में डूब गईं और उनकी मौत हो गई. इस घटना से पूरे इलाके में मातम पसर गया है और लोगों के बीच गुस्सा है.

छपरा में डूबने से तीन बच्चों की मौत : भेल्दी थाना क्षेत्र के लगनपुरा और यादवपुर गांव के बीच मही नदी पर पुल निर्माण का काम लंबे समय से अधर में लटका है. लोगों को आवाजाही के लिए चचरी पुल पर निर्भर रहना पड़ता है. यही चचरी पुल सोमवार को तीन बच्चों की जिंदगी लील गया.

दो भाई-बहन समेत तीन मासूमों की मौत : हादसे में दो भाई-बहन समेत कुल तीन बच्चों की मौत हुई है. मृतकों में लगनपुरा गांव निवासी मंसूर अली की 13 वर्षीय पुत्री शगुफ्ता खातून, 12 वर्षीय नूर आलम और नसीम अंसारी की 13 वर्षीय पुत्री शायरा बानो शामिल हैं. तीनों बच्चे स्कूल से लौटने के बाद चॉकलेट खरीदने के लिए चचरी पुल पार कर रहे थे.

एक-दूसरे को बचाने में तीनों डूबे : चश्मदीदों के मुताबिक बच्चे पुल पार करते समय फिसल गए और गहरे पानी में गिर गए. एक-दूसरे को बचाने के प्रयास में तीनों डूब गए. ग्रामीणों ने उन्हें निकालकर अस्पताल पहुंचाया लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

गांव में कोहराम, जांच के आदेश : घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया. भेल्दी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. थाना प्रभारी हरेराम कुमार ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी.

''पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है, जहां पोस्टमार्टम कराए जाने की प्रक्रिया चल रही है. इस घटना की जांच प्रकिया शुरू हो गई है. जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कारवाई होगी.''- हरेराम कुमार, भेलडी थाना प्रभारी

