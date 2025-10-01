ETV Bharat / state

बिहार में चुनावी चकल्लस और उसपर रसगुल्ला-गुलाब जामुन, गजब का कॉबिनेशन होता है

बिहार का चुनावी जायका ललचा रहा है. छपरा का रसगुल्ला और गुलाब जामुन का स्वाद इस बार चुनाव में कौन चखेगा? जानें खासियत

SHITALPUR RASGULLA
शीतलपुर का रसगुल्ला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 1, 2025 at 2:00 PM IST

Updated : October 1, 2025 at 2:06 PM IST

रिपोर्ट : रंजीत कुमार

सारण : बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. दोनों ही गठबंधन (एनडीए और इंडिया) जीत की उम्मीद से आगे बढ़ रहे हैं. चुनावी जीत की खुशी को मिठाई और बढ़ा देता है. सारण जिले में जीत के बाद शीतलपुर का रसगुल्ला खूब पसंद किया जाता है. महत्वपूर्ण सवाल यह है कि रसगुल्ला का स्वाद इस बार कौन सा गठबंधन और कौन से नेता चखेंगे.

​सैकड़ों साल पुराना है रसगुल्ला का इतिहास : वैसे तो रसगुल्ले का इतिहास सैकड़ों साल पुराना माना जाता है. एक दावे के अनुसार 12वीं शताब्दी से पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रसगुल्ले बनाने का रिवाज रहा है. रसगुल्ला देवी लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है और तब से रसगुल्ला प्रचलन में है.

कुछ ग्रन्थों में 15वीं शताब्दी में रसगुल्ला का उल्लेख मिलता है. पश्चिम बंगाल के लोग रसगुल्ले पर अपना दावा करते हैं. कहा जाता है कि आधुनिक रसगुल्ला का आविष्कार कोलकाता के नवीन चंद्र दास ने 1868 के आसपास में किया था.

देखें यह रिपोर्ट (ETV Bharat)

रसगुल्ला से है शीतलपुर की पहचान : बिहार में भी मिठाई के रूप में रसगुल्ले को खूब पसंद किया जाता है. कई इलाके की पहचान रसगुल्ला से है. छपरा के शीतलपुर इलाके के रसगुल्ले को खूब पसंद किया जाता है. यहां करीब 75 साल से एक दुकान में रसगुल्ला बनाया जाता है. यहां का गुलाब जामुन लोगों के पसंद में शुमार है. बैशाखी साव का रसगुल्ला पूरे इलाके में खूब पसंद किया जाता है. छपरा के शीतलपुर इलाके से गुजरने वाले लोग रसगुल्ला खाना और घर ले जाना नहीं भूलते हैं.

shitalpur rasgulla
बनकर तैयार हुआ रसगुल्ला (ETV Bharat)

गाय के दूध से बनता है सफेद रसगुल्ला : शीतलपुर का रसगुल्ला क्यों खास है यह अभी जानना जरूरी है. बैसाखी साव की दुकान पिछले 75 साल से चल रही है और तीसरी पीढ़ी परंपरा को आगे बढ़ा रही है. रसगुल्ला को गाय के शुद्ध दूध से बनाया जाता है. देसी गाय के दूध से पहले छेना बनाया जाता है और फिर सफेद रसगुल्ला बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है. रसगुल्ला को चीनी के ताजे रस में खौलाया जाता है और फिर रसगुल्ला तैयार होता है. शुद्धता के साथ रसगुल्ला काफी मुलायम और स्वादिष्ट होता है.

SHITALPUR RASGULLA
पैक होता हुआ रसगुल्ला (ETV Bharat)

''हम लोग 75 साल से दुकान चला रहे हैं. ये हमारी तीसरी पीढ़ी है. पूर्वजों ने दुकान को शुरू किया था. हमारे यहां बने रसगुल्ले को खूब पसंद किया जाता है और लोग दूर-दूर तक यहां से पैक कराकर ले जाते हैं. चुनाव के दौरान रसगुल्ले की मांग और बढ़ जाती है. नेताओं की आवाजाही बढ़ने के चलते रसगुल्ला की डिमांड भी बढ़ जाती है.''- मनोज, दुकानदार

शुद्ध घी का गुलाब जामुन होता है लजीज : शीतलपुर का गुलाब जामुन भी खास होता है. गुलाब जामुन के अंदर केसर के अलावा खोआ और अन्य मसाले का उपयोग किया जाता है. गुलाब जामुन दो तरीके से बनाए जाते हैं. एक तो शुद्ध घी में गुलाब जामुन बनाया जाता है, तो दूसरे प्रक्रिया में रिफाइन में गुलाब जामुन तैयार होता है.

SHITALPUR RASGULLA
पैक होकर रखे गये गुलाबजामुन के डिब्बे (ETV Bharat)

दोनों ही गुलाब जामुन का स्वाद अपने आप में अनूठा है. शुद्ध घी में छाना हुआ गुलाब जामुन ₹25 का एक पीस आता है. वहीं रिफाइन में तैयार हुआ गुलाब जामुन ₹12 में एक पीस मिलता है.

''हम लोग वर्षों से सफेद रसगुल्ला और गुलाब जामुन बनाते आ रहे हैं. पहले लोग शीतलपुर होकर ही छपरा जाते थे, लेकिन बाईपास बन जाने के कारण लोगों की गतिविधि कम हो गई. बिक्री पर भी असर पड़ा है. औसतन हर रोज हम लोग 500 रसगुल्ला बेच लेते हैं. आने वाले दिनों में बाईपास सड़क पर भी हम लोग एक दुकान डालने जा रहे हैं.''- चुन्नू, दुकानदार

SHITALPUR RASGULLA
जबरदस्त रहती है डिमाड (ETV Bharat)

चूंकि ईटीवी भारत की इलेक्शन एक्सप्रेस राज्य के विभिन्न हिस्सों में जा रही है. ऐसे में जब हमारी टीम मिठाई दुकान पर पहुंची तो लोगों ने भी रसगुल्ले और गुलाब जामुन की भरपूर प्रशंसा की. ब्रह्मदेव यादव ने कहा कि हमलोग सालों भर यहां आते हैं. घर नजदीक है इसलिए जब भी मीठा खाने का मन करता है यहां पहुंच जाते हैं.

''यहां की मिठाई शुद्ध होती है. खाने के बाद अलग ही मजा आता है. अभी पैक कराकर 25 पीस घर ले जा रहा हूं. कुछ मेहमान आए हैं, उन्होंने यहीं की मिठाई खाने की इच्छा जतायी है.''- दीपेश कुमार, स्थानीय

Last Updated : October 1, 2025 at 2:06 PM IST

