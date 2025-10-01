ETV Bharat / state

बिहार में चुनावी चकल्लस और उसपर रसगुल्ला-गुलाब जामुन, गजब का कॉबिनेशन होता है

शीतलपुर का रसगुल्ला ( ETV Bharat )

रिपोर्ट : रंजीत कुमार सारण : बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. दोनों ही गठबंधन (एनडीए और इंडिया) जीत की उम्मीद से आगे बढ़ रहे हैं. चुनावी जीत की खुशी को मिठाई और बढ़ा देता है. सारण जिले में जीत के बाद शीतलपुर का रसगुल्ला खूब पसंद किया जाता है. महत्वपूर्ण सवाल यह है कि रसगुल्ला का स्वाद इस बार कौन सा गठबंधन और कौन से नेता चखेंगे. ​सैकड़ों साल पुराना है रसगुल्ला का इतिहास : वैसे तो रसगुल्ले का इतिहास सैकड़ों साल पुराना माना जाता है. एक दावे के अनुसार 12वीं शताब्दी से पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रसगुल्ले बनाने का रिवाज रहा है. रसगुल्ला देवी लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है और तब से रसगुल्ला प्रचलन में है. कुछ ग्रन्थों में 15वीं शताब्दी में रसगुल्ला का उल्लेख मिलता है. पश्चिम बंगाल के लोग रसगुल्ले पर अपना दावा करते हैं. कहा जाता है कि आधुनिक रसगुल्ला का आविष्कार कोलकाता के नवीन चंद्र दास ने 1868 के आसपास में किया था. देखें यह रिपोर्ट (ETV Bharat) रसगुल्ला से है शीतलपुर की पहचान : बिहार में भी मिठाई के रूप में रसगुल्ले को खूब पसंद किया जाता है. कई इलाके की पहचान रसगुल्ला से है. छपरा के शीतलपुर इलाके के रसगुल्ले को खूब पसंद किया जाता है. यहां करीब 75 साल से एक दुकान में रसगुल्ला बनाया जाता है. यहां का गुलाब जामुन लोगों के पसंद में शुमार है. बैशाखी साव का रसगुल्ला पूरे इलाके में खूब पसंद किया जाता है. छपरा के शीतलपुर इलाके से गुजरने वाले लोग रसगुल्ला खाना और घर ले जाना नहीं भूलते हैं. बनकर तैयार हुआ रसगुल्ला (ETV Bharat) गाय के दूध से बनता है सफेद रसगुल्ला : शीतलपुर का रसगुल्ला क्यों खास है यह अभी जानना जरूरी है. बैसाखी साव की दुकान पिछले 75 साल से चल रही है और तीसरी पीढ़ी परंपरा को आगे बढ़ा रही है. रसगुल्ला को गाय के शुद्ध दूध से बनाया जाता है. देसी गाय के दूध से पहले छेना बनाया जाता है और फिर सफेद रसगुल्ला बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है. रसगुल्ला को चीनी के ताजे रस में खौलाया जाता है और फिर रसगुल्ला तैयार होता है. शुद्धता के साथ रसगुल्ला काफी मुलायम और स्वादिष्ट होता है. पैक होता हुआ रसगुल्ला (ETV Bharat)

