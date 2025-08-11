छपरा : बिहार के छपरा में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भू अर्जन कार्यालय के एक क्लर्क को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी क्लर्क आकाश मुकुंद को 30 हजार रुपए घूस लेते हुए पकड़ा गया. इस कार्रवाई के बाद पूरे कार्यालय में हड़कंप मच गया.

छपरा में घूसखोर क्लर्क गिरफ्तार : निगरानी विभाग को इस मामले में गुप्त सूचना मिली थी. इसके बाद टीम ने योजना बनाकर छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान आरोपी को घूस की राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया. टीम ने उसे कलेक्ट्रेट गेट से ही अपनी गिरफ्त में ले लिया.

शिकायतकर्ता ने किया खुलासा : निगरानी विभाग के पुलिस उपाधीक्षक पवन कुमार ने बताया कि सोनपुर गोविंदचक निवासी हर्षवर्धन कुमार सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में कहा गया था कि एनएच निर्माण के दौरान उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया था और इसके एवज में उन्हें 16 लाख रुपए का मुआवजा मिला था.

दो प्रतिशत घूस की मांग : शिकायत के अनुसार आरोपी क्लर्क ने मुआवजे की राशि से दो प्रतिशत घूस की मांग की थी. यह रकम करीब 30 हजार रुपए तय हुई थी. तय समय पर जैसे ही आरोपी ने यह राशि ली, निगरानी विभाग की टीम ने उसे दबोच लिया.

मौके पर पैसे का मिलान : गिरफ्तारी के बाद निगरानी विभाग की टीम ने मौके पर मौजूद भीड़ के सामने बरामद रुपए का मिलान किया. राशि के सही पाए जाने के बाद आरोपी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की कार्रवाई के लिए पटना भेज दिया गया.

"हमें शिकायत मिली थी कि भू अर्जन कार्यालय का क्लर्क मुआवजा भुगतान के बदले घूस मांग रहा है. टीम ने योजना बनाकर कार्रवाई की और आरोपी को 30 हजार रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया. मौके पर बरामद राशि का मिलान किया गया और आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए पटना भेज दिया गया."- पवन कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी विभाग

भारत माला प्रोजेक्ट से जुड़ा मामला : याचिकाकर्ता हर्षवर्धन दीक्षित ने बताया कि भारत माला प्रोजेक्ट में नए भूमि अधिग्रहण के मामलों में भुगतान नहीं हो रहा था. वहीं पुराने भुगतान में भी घूस की मांग की जा रही थी. इसी के बाद उन्होंने निगरानी विभाग को सूचना दी और आज आरोपी को पकड़ लिया गया.

