ETV Bharat / state

बिहार में भू अर्जन कार्यालय का घूसखोर क्लर्क गिरफ्तार, विजिलेंस टीम ने दबोचा - CHAPRA VIGILANCE RAID

छपरा में निगरानी विभाग ने क्लर्क को 30 हजार घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया. मुआवजा भुगतान के लिए रिश्वत मांगी-

Etv Bharat
छपरा में घूसखोर क्लर्क गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 11, 2025 at 7:29 PM IST

3 Min Read

छपरा : बिहार के छपरा में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भू अर्जन कार्यालय के एक क्लर्क को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी क्लर्क आकाश मुकुंद को 30 हजार रुपए घूस लेते हुए पकड़ा गया. इस कार्रवाई के बाद पूरे कार्यालय में हड़कंप मच गया.

छपरा में घूसखोर क्लर्क गिरफ्तार : निगरानी विभाग को इस मामले में गुप्त सूचना मिली थी. इसके बाद टीम ने योजना बनाकर छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान आरोपी को घूस की राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया. टीम ने उसे कलेक्ट्रेट गेट से ही अपनी गिरफ्त में ले लिया.

शिकायतकर्ता ने किया खुलासा : निगरानी विभाग के पुलिस उपाधीक्षक पवन कुमार ने बताया कि सोनपुर गोविंदचक निवासी हर्षवर्धन कुमार सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में कहा गया था कि एनएच निर्माण के दौरान उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया था और इसके एवज में उन्हें 16 लाख रुपए का मुआवजा मिला था.

दो प्रतिशत घूस की मांग : शिकायत के अनुसार आरोपी क्लर्क ने मुआवजे की राशि से दो प्रतिशत घूस की मांग की थी. यह रकम करीब 30 हजार रुपए तय हुई थी. तय समय पर जैसे ही आरोपी ने यह राशि ली, निगरानी विभाग की टीम ने उसे दबोच लिया.

मौके पर पैसे का मिलान : गिरफ्तारी के बाद निगरानी विभाग की टीम ने मौके पर मौजूद भीड़ के सामने बरामद रुपए का मिलान किया. राशि के सही पाए जाने के बाद आरोपी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की कार्रवाई के लिए पटना भेज दिया गया.

"हमें शिकायत मिली थी कि भू अर्जन कार्यालय का क्लर्क मुआवजा भुगतान के बदले घूस मांग रहा है. टीम ने योजना बनाकर कार्रवाई की और आरोपी को 30 हजार रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया. मौके पर बरामद राशि का मिलान किया गया और आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए पटना भेज दिया गया."- पवन कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी विभाग

भारत माला प्रोजेक्ट से जुड़ा मामला : याचिकाकर्ता हर्षवर्धन दीक्षित ने बताया कि भारत माला प्रोजेक्ट में नए भूमि अधिग्रहण के मामलों में भुगतान नहीं हो रहा था. वहीं पुराने भुगतान में भी घूस की मांग की जा रही थी. इसी के बाद उन्होंने निगरानी विभाग को सूचना दी और आज आरोपी को पकड़ लिया गया.

ये भी पढ़ें-

छपरा : बिहार के छपरा में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भू अर्जन कार्यालय के एक क्लर्क को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी क्लर्क आकाश मुकुंद को 30 हजार रुपए घूस लेते हुए पकड़ा गया. इस कार्रवाई के बाद पूरे कार्यालय में हड़कंप मच गया.

छपरा में घूसखोर क्लर्क गिरफ्तार : निगरानी विभाग को इस मामले में गुप्त सूचना मिली थी. इसके बाद टीम ने योजना बनाकर छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान आरोपी को घूस की राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया. टीम ने उसे कलेक्ट्रेट गेट से ही अपनी गिरफ्त में ले लिया.

शिकायतकर्ता ने किया खुलासा : निगरानी विभाग के पुलिस उपाधीक्षक पवन कुमार ने बताया कि सोनपुर गोविंदचक निवासी हर्षवर्धन कुमार सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में कहा गया था कि एनएच निर्माण के दौरान उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया था और इसके एवज में उन्हें 16 लाख रुपए का मुआवजा मिला था.

दो प्रतिशत घूस की मांग : शिकायत के अनुसार आरोपी क्लर्क ने मुआवजे की राशि से दो प्रतिशत घूस की मांग की थी. यह रकम करीब 30 हजार रुपए तय हुई थी. तय समय पर जैसे ही आरोपी ने यह राशि ली, निगरानी विभाग की टीम ने उसे दबोच लिया.

मौके पर पैसे का मिलान : गिरफ्तारी के बाद निगरानी विभाग की टीम ने मौके पर मौजूद भीड़ के सामने बरामद रुपए का मिलान किया. राशि के सही पाए जाने के बाद आरोपी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की कार्रवाई के लिए पटना भेज दिया गया.

"हमें शिकायत मिली थी कि भू अर्जन कार्यालय का क्लर्क मुआवजा भुगतान के बदले घूस मांग रहा है. टीम ने योजना बनाकर कार्रवाई की और आरोपी को 30 हजार रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया. मौके पर बरामद राशि का मिलान किया गया और आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए पटना भेज दिया गया."- पवन कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी विभाग

भारत माला प्रोजेक्ट से जुड़ा मामला : याचिकाकर्ता हर्षवर्धन दीक्षित ने बताया कि भारत माला प्रोजेक्ट में नए भूमि अधिग्रहण के मामलों में भुगतान नहीं हो रहा था. वहीं पुराने भुगतान में भी घूस की मांग की जा रही थी. इसी के बाद उन्होंने निगरानी विभाग को सूचना दी और आज आरोपी को पकड़ लिया गया.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

छपरा में निगरानी विभागLAND ACQUISITION CLERK ARRESTEDछपरा में घूसखोर क्लर्क गिरफ्तारBIHAR NEWSCHAPRA VIGILANCE RAID

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: किसका खेल बिगाड़ेंगे मुस्लिम वोटर, RJD और AIMIM में गठबंधन नहीं होने से किसे मिलेगा फायदा?

विधानसभा चुनाव को लेकर BJP का 'फुलप्रूफ' प्लान, 5 प्रक्षेत्र में बांटकर बिहार को साधने की तैयारी

दुर्गापूजा-छठ और चुनाव.. बिहार में विरोधियों को पटखनी देने के लिए नीतीश कुमार का मेगा प्लान

भारत छोड़ो आंदोलन में पटना के युवाओं की क्रांतिकारी भूमिका, 83 वर्ष पहले गूंजी थी 'करो या मरो' की हुंकार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.