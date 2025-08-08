Essay Contest 2025

छपरा में बाढ़ से तबाही.. हाईवे पर जल रही चिताएं, निचले इलाकों में घर-खेत-खलिहान डूबे - CHAPRA FLOOD

छपरा में बाढ़ से इलाका जलमग्न हो चुका है. निचले इलाकों के खेत-खलिहान, घर-द्वार डूब चुके हैं, हाईवे पर अंतिम संस्कार हो रहा है-

बाढ़ से सड़क पर अंतिम संस्कार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 8, 2025 at 10:16 PM IST

छपरा : बिहार के सारण में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित है. जिंदा लोगों को परेशानी तो हो ही रही है मरने वालों को श्मशान घाट तक नसीब नहीं हो रहा है. जिले के आमी घाट जैसे पारंपरिक श्मशान क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं. मजबूरन लोग छपरा-पटना मुख्य मार्ग के किनारे चिता जलाने को विवश हैं. इस दृश्य ने स्थानीय लोगों को झकझोर कर रख दिया है.

"घाट डूब चुके हैं. शव जलाने के लिए जमीन नहीं मिल रही है. मजबूरन शवों का अंतिम संस्कार पटना-छपरा मुख्य मार्ग पर किया जा रहा है. ये पूरा इलाका बाढ़ से प्रभावित है. प्रशासन के इंतजाम भी नाकाफी साबित हो रहे हैं."- स्थानीय निवासी

छपरा में बाढ़ से तबाही
छपरा में बाढ़ से तबाही (ETV Bharat)

सड़क पर अंतिम संस्कार : गंगा, गंडक, सरयू और सोन नदी में आई बाढ़ की मार छपरा झेल रहा है. निचला इलाका डूब गया है. घरों में लोगों के पानी घुस चुका है. गंगा नदी घाट को छोड़कर काफी दूर चली गई हैं. जिससे शवों को जलाने का जगह नहीं मिल रहा है. लोग सड़क पर ही अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं.

गंगा-गंडक-सरयू उफान पर : गंगा, गंडक, सरयू और सोन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ शहरी क्षेत्र भी बाढ़ की चपेट में हैं. खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं. सब्जी की खेती पूरी तरह डूब गई है. शहर के नगर पालिका चौक, मोना चौक, दलदली रोड, सोनार पट्टी सहित कई हिस्सों में पानी भर गया है. खनुआ नाला का निर्माण अधूरा होने से जलनिकासी बाधित हो रही है.

छपरा में बाढ़ से तबाही
बाढ़ के पानी से घिरी गली (ETV Bharat)

सड़कों पर ली शरण : छपरा-पटना मुख्य मार्ग पर डिवाइडर के किनारे लोगों ने अपने मवेशियों के साथ शरण ले रखी है. दियारा क्षेत्र के गांव पूरी तरह डूब चुके हैं. मांझी, दिघवारा, सोनपुर, परमानंदपुर जैसे क्षेत्रों में पानी घरों की ऊपरी मंजिल तक पहुंच चुका है. लोग ऊंची जगहों पर दिन-रात गुजार रहे हैं.

प्रशासनिक राहत नाकाफी : प्रशासन सामुदायिक किचन और राहत सामग्री उपलब्ध कराने का दावा कर रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि अब तक बाढ़ पीड़ितों को कोई ठोस सहायता नहीं मिली है. पीड़ितों का आरोप है कि अधिकारी सिर्फ बयानबाज़ी कर रहे हैं, जमीनी राहत दूर-दूर तक नहीं है. हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं.

