भादरा में डीएपी खाद वितरण में हंगामा, टोकन लेने पहुंचे किसानों पर पुलिस का लाठीचार्ज

DAP खाद के लिए लाइनों में लगे किसानों पर भादरा में पुलिस लाठीचार्ज का वीडियो वायरल हो रहा है.

Lathicharge on farmers
किसानों पर पुलिस का लाठीचार्ज (ETV Bharat Hanumangarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 10, 2025 at 5:26 PM IST

हनुमानगढ़: जिले के भादरा में डीएपी खाद वितरण को लेकर शुक्रवार को अफरा-तफरी मच गई. टोकन लेने पहुंचे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया. करवा चौथ के दिन बड़ी संख्या में किसान और महिलाएं डीएपी खाद के टोकन लेने के लिए सुबह से ही लाइन में खड़े थे. लेकिन टोकन वितरण शुरू होने से पहले ही भीड़ को नियंत्रित करने के नाम पर पुलिस ने लाठियां भांज दीं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो: सुबह से ही सैकड़ों किसान भादरा के वितरण केंद्र पर जमा हो गए थे. कई महिलाएं भी करवा चौथ के बावजूद टोकन लेने पहुंचीं, ताकि समय पर खाद मिल सके. किसानों का कहना है कि टोकन वितरण की व्यवस्था बेहद अव्यवस्थित थी. कई घंटे तक इंतजार के बाद भी जब किसानों को टोकन नहीं मिले, तो नाराजगी बढ़ने लगी. इसी बीच पुलिसकर्मियों ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया. इस कार्रवाई में कई किसानों को चोटें भी आईं और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई.

किसानों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अतिवृष्टि के कारण वे पहले से ही भारी नुकसान झेल रहे हैं. ऐसे में डीएपी खाद की आपूर्ति में अव्यवस्था और लाठीचार्ज ने उनकी परेशानी को और बढ़ा दिया है. किसानों का कहना है कि हर बार डीएपी खाद वितरण में इसी तरह की अव्यवस्था और परेशानी का सामना करना पड़ता है. किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि खाद वितरण की व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ और दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो आंदोलन किया जाएगा. वहीं, प्रशासन ने मामले में जांच की बात कही है.

नेता प्रतिपक्ष ने खड़े किए सवाल: भादरा की इस घटना पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक्स पर पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा है कि भाजपा सरकार के शासन में राजस्थान में किसानों की दुर्दशा दिखाने के लिए हनुमानगढ़ जिला एक नमूना भर है. पहले सरकार ने यहां प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को मुआवजा नहीं दिया. अब अगली फसल की बेहतर उपज लेने के लिए DAP लेने के लिए घंटों तक इंतजार कर रहे किसानों पर लाठियां चलाई जा रही हैं. जूली ने कृषि मंत्री पर तंज करते हुए कहा कि काश छापेमार कृषि मंत्री खबरें बनाने के अलावा इन किसानों की दुर्गति पर भी ध्यान देंगे और इनकी बेहतरी के लिए कार्य करें.

वहीं, पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा ने भी घटना का वीडियो शेयर कर सरकार से सवाल किया है. उन्होंने लिखा कि पुलिस खाद के लिए लाइन में खड़े किसानों को अपराधियों की तरह लाठियों से पीट रही है. पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले राजस्थान में किसानों के सम्मान और सशक्तिकरण की बात की थी और यहां किसानों पर लाठियां भांजी जा रही हैं. ये सहेगा राजस्थान?

