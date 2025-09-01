देहरादून: बिहार में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी पर की कई अभद्र टिप्पणी का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ता इस मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ धरना-प्रदर्शन कर रहे है. सोमवार एक सितंबर को बीजेपी कार्यकर्ताओं में देहरादून में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय के पास इसी मसले पर जमकर प्रदर्शन किया. इस दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. कुछ देर बाद तो दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की स्थिति गई थी, जिसके बाद पुलिस को बीच में आना पड़ा.

पुलिस ने कराया मामला शांत: दरअसल, आज भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने एश्ले हॉल चौक और कनक चौक पर बैरिकेडिंग लगाए थे. दोनों दलों के दफ्तरों पर पुलिस की तैनाती की थी. भाजपा के कार्यकर्ता जैसे ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एश्ले हॉल चौक पर पहुंचे, तभी बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने बेरिकेडिंग पार कर दिया और कांग्रेस भवन की तरफ बढ़ने लगे.

दोनों पक्षों के बीच जमकर नारेबाजी हुई: वहीं कांग्रेस भवन के गेट पर पहले से ही मौजूद कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा के कार्यकर्ताओं का विरोध करते हुए वोट चोर गद्दी छोड़ो जैसे नारे लगाने शुरू कर दिए. दूसरी तरफ भाजपा के कार्यकर्ता भी राहुल गांधी चोर है जैसे नारे लगाने लग गए. इस दौरान एश्ले हॉल चौक पर काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच जमकर नारेबाजी होती रही. हालांकि वहां मौजूद पुलिस ने माहौल बिगड़ने से पहले ही दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को अलग कर दिया. इस पूरे घटनाक्रम के दौरान माहौल गरमाया रहा.

बीजेपी ने कांग्रेसियों पर लगाया गंभीर आरोप: इधर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडों का इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे. उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी में इतनी नैतिकता बची होगी कि वह इसके लिए माफी मांगेंगे. लेकिन माफी मांगने की बजाय कांग्रेस के नेता भाजपा कार्यकर्ताओं पर ही लाठी डंडे बरसाने लगे.

कांग्रेस ने दिया बीजेपी के आरोपों का जवाब: शादाब शम्स ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का आचरण यह बताता है कि वह अब गुंडागर्दी पर उतर आए हैं. कांग्रेस को इस चरित्र के लिए देश और प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी. वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय माताजी के प्रति कांग्रेस पार्टी श्रद्धा का भाव रखती है. माताओं और बहनों के प्रति कांग्रेस पार्टी कभी असम्मान का भाव नहीं रखती है, लेकिन यह बीजेपी का टूल किट है.

उन्होंने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़ो का नारा इतना फैल गया है. इसलिए भाजपा इस टूल किट का इस्तेमाल कर रही है. बिहार में राहुल गांधी जब रैली संबोधित करके आगे चले गए थे, तब उसके बाद मंच पर किसने इस तरह की नारेबाजी की, इसकी जांच करना पुलिस का काम है. इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, अब पुलिस को बताना चाहिए कि गिरफ्तार किये गए व्यक्ति का संबंध किससे है. लेकिन भाजपा बहाना बनाकर देहरादून को आज पटना बनाना चाह रही थी. उन्होंने शादाब शम्स के कांग्रेस पर लाठी डंडों का इस्तेमाल किए जाने के आरोपों को नकारा है.

