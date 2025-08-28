गया: गयाजी में जन सुराज की सभा में जबरदस्त हंगामा हो गया. मंच से करीब में प्रशांत किशोर के स्वागत के लिए लगे पोस्टर बैनर को भी उग्र लोगों ने फाड़ दिया. हालांकि पुलिस की कार्रवाई से उपद्रवियों को सभा स्थल से खदेड़ दिया गया और फिर प्रशांत किशोर ने सभा को संबोधित किया. जिस समय हंगामा हो रहा था उस वक्त प्रशांत किशोर मंच पर पहुंच चुके थे.
प्रशांत किशोर की सभा में हंगामा: हंगामा करने वाले राजद के समर्थक बताए जा रहे हैं. क्योंकि उनके हाथों में राजद का झंडा था और वह लगातार तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे. इस दौरान जन सुराज के झंडे फाड़े गए और कुछ झंडे को आग भी लगा दी गई. असल में प्रशांत किशोर गुरुवार की शाम गया के मुफसिल थाना क्षेत्र के भूसंडा मैदान में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे.
ढाई घंटे लेट पहुंचे थे प्रशांत किशोर: जन सुराज की सभा शाम 4 बजे होनी थी. लेकिन, प्रशांत किशोर करीब ढाई घंटे लेट मंच पर पहुंचे. इंतजार करती भीड़ पहले ही बेचैन थी. गनीमत रही कि पुलिस की मौजूदगी में मामला काबू में आ गया. हालांकि इस दौरान करीब 6 बजकर 20 मिनट पर पीके मंच पर पहुंचे.
एनडीए और राजद गठबंधन पर किया तंज: माइक लेते ही प्रशांत किशोर ने भाजपा, राजद, कांग्रेस तीनों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राजद के पास लालटेन है पर तेल नहीं. केंद्र सरकार के पास युवा हैं पर रोजगार नहीं. बिहार से रोजगार छीन कर फैक्ट्रियां गुजरात में लगाई जा रही हैं.
जनता खदेड़ रही है मंत्री को: प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल-तेजस्वी बिहारियों को गाली देने वालों को लेकर घूम रहे हैं. उन्होंने नीतीश सरकार को भी आड़े हाथ लिया. बोले कि इतना शानदार काम किया है कि अब जनता मंत्रियों को दौड़ा-दौड़ा कर खदेड़ रही है.
राजद पर हंगामा करने का लगा आरोप: प्रशांत किशोर बदलो बिहार यात्रा के तहत गयाजी पहुंचे थे. इस दौरान बड़ी तादाद में कुछ लोग एक पार्टी का झंडा पोस्टर लेकर पहुंचे और प्रशांत किशोर का विरोध करने लगे. हंगामा बढ़ते देख कर वहां पर मौजूद पुलिस ने पहले उपद्रवियों को समझने की कोशिश की. जब वह नहीं माने तो पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए सभा स्थल से उन्हें खदेड़ दिया.
युवक को हिरासत में: बताया जा रहा है कि माहौल इतना बिगड़ की पुलिस को एक युवक को हिरासत में लेना पड़ा. डीएसपी एस के पांडे और इंस्पेक्टर एस के द्विवेदी दलबल के साथ मौके पर डेट तो उपद्रवी भी मैदान से भागे. लेकिन, इस दौरान डेढ़ घंटे तक सभा स्थल पर अफरा तफरी बनी रही.
हंगामा करने वालों की हुई पहचान: मुफस्सिल थानाध्यक्ष के द्विवेदी ने कहा कि जन सुराज की सभा में कुछ युवक पहुंचकर हंगामा कर रहे थे पुलिस ने उन्हें सभा स्थल से हटा दिया था. जन सुराज का पूरा कार्यक्रम हुआ है. एक युवक को हिरासत में लिया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
"हंगामा के बारे में जानकारी नहीं है. दिल्ली में अपनी आंख की इलाज के लिए गए हुए हैं. पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा नहीं कर सकते हैं. वो कौन हैं पुलिस इसकी जांच करें." - मोहम्मद मुर्शीद उर्फ निजाम, जिला अध्यक्ष, राजद
