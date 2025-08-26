गोरखपुरः लेन-देन के विवाद में 3 दिन पहले आम आदमी पार्टी (आप) के नेता कुंजबिहारी निषाद पर जानलेवा हमला हुआ था. इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उन्हें गोरखनाथ थाना क्षेत्र के मैरीगोल्ड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान मंगलवार को उनकी मौत हो गई.

आप नेता की मौत के बाद परिजनों और समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया. इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों के साथ मोहल्ले के लोगों ने जमकर बवाल काटा. हालात ये हो गए कि अस्पताल प्रबंधन को पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी. हंगामे को नियंत्रित करने पहुंची पुलिस पर भी भीड़ आक्रामक हो गई.

पुलिस मामला शांत कराने के लिए लोगों को समझाती रही लेकिन, गुस्साए लोग नहीं माने. इस बीच पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजने लगी. तभी भीड़ पुलिस पर हावी हो गई. भीड़ ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया. इस दौरान गोरखनाथ इंस्पेक्टर शशिभूषण राय का सिर फट गया. इसके बाद और बवाल और बढ़ गया. इस पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. किसी तरह पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

दरअसल, गोरखनाथ क्षेत्र के रामपुर नया गांव निवासी कुंजबिहारी निषाद बिल्डिंग मैटेरियल के कारोबारी थे. वार्ड नंबर 14 राजेंद्र नगर से आम आदमी पार्टी से पार्षद का चुनाव भी लड़े थे. कुंजबिहारी के मोहल्ले में ही अभिषेक पांडेय के घर निर्माण कार्य चल रहा था. जिसमे कुंजबिहारी ने बालू और गिट्टी की सप्लाई की थी.

23 अगस्त की शाम कुंजबिहारी अपने साले के साथ अभिषेक के घर पर बकाया 50 हजार रुपये मांगने गए थे. इस दौरान अभिषेक ने अपने 10-12 साथियों के साथ मिलकर कुंजबिहारी और उनके साले पर हमला कर दिया था. रॉड, पटरा और हथियार से दोनों पर जानलेवा किया था. जिसमें कुंजबिहारी और उनका साला दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए.

परिजन पहले दोनों को जिला अस्पताल ले गए. फिर वहां से मेडिकल कॉलेज और इसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल मैरी गोल्ड में भर्ती कराया. यहां इलाज के दौरान घायल कुंजबिहारी की मंगलवार की दोपहर में मौत हो गई. वहीं, साले का इलाज चल रहा था. घायल अवस्था में ही कुंजबिहारी की ओर से दी गई तहरीर में गोरखनाथ थाने की पुलिस ने अभिषेक पांडेय, हिमाचल पांडेय और 12 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया था.

अपडेट जारी है...