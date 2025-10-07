ETV Bharat / state

बदलता मौसम बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरा, स्पेशलिस्ट से जानिए क्या करें क्या नहीं ?

बच्चों के साथ जो स्कूली बच्चे आपके जो जा रहे हैं. 5 साल से लेकर 15 साल के हैं उनको आप एक सैनिटाइजर दे दीजिए. बच्चों को बताए कि हर 2 घंटे में हाथ सैनिटाइज करते रहें. साथ ही जितने भी स्कूल के टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो हर 2 घंटे में बच्चों को बताते रहे कि सैनिटाइज करते रहें और खाना खाने के पहले और वाशरूम के बाद अपने हाथ धो लें.अगर छोटी-छोटी सावधानियां बरती जाए तो बहुत सारी बीमारी को वैसे ही लगाम लगाई जा सकती है.

कभी-कभी क्या होता है कि हम नीम हकीम से इलाज कराते रहते हैं. जिससे बच्चे को खतरा बढ़ जाता है. फिर समस्या आगे चलकर और बढ़ जाती है. निमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है. फिर बच्चे को वेंटिलेटर वगैरह पर डालना पड़ सकता है. इसलिए वायरस को कभी लाइटली मत लीजिए. एक बार जो कोविड वायरस आया था जो तबाही 2021 में मचाई थी उसे हम भूले नही हैं. तो अपने को ध्यान रखना है कि हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल गोइंग एज ग्रुप जो बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ाई करते हैं सामानों की हैंडलिंग करते हैं जैसे कि बच्चे ने रबर,पेंसिल से लिखा फिर उसी पेंसिल को दूसरे बच्चों को दे दिया. उसने अपना नाक छुआ फिर पेंसिल को छुआ इसी तरह हैंडलिंग से बहुत सारे वायरस होते हैं. मुंह के जो ड्रॉपलेट होते हैं आस-पास बात करते हैं बच्चे वहां ड्रॉपलेट वायरस इंफेक्शन हो सकता है. तो ध्यान रखें.

सवाल - बदलते मौसम में बच्चों के स्वास्थ्य पर काफी असर पड़ रहा है इसके कारण क्या हैं ? जवाब - सर्दी जुकाम का जो मौसम होता है जिसका मेन प्रकोप होता है जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में . इस मौसम में बच्चों को नजला जुकाम हो सकता है उनकी आंखों इंफेक्शन हो सकता है आईफ्लू हो सकता है. कान में इंफेक्शन हो सकता है. कान बंद हो सकता है नाक बंद हो सकते नाक से पानी आ सकता है. फिर टॉन्सिल इन्फेक्शन हो सकते हैं. फैरिनजाइटीस हो सकता है. बच्चे का खाना पीना इफेक्ट हो सकता है. बच्चों को खांसी की शिकायत के बाद उल्टी आ सकती है. नजला जुकाम, सर्दी जुकाम और पेट के इंफेक्शन भी हो सकते हैं. तो ये सब होता है फ्लू वायरस की वजह से .कई तरह के वायरस होते हैं जो अनगिनत हैं. इतने वायरस है कि अपने को बेसिकली ध्यान देना है कि इन चीजों का प्रिवेंशन करना है. यदि बच्चा बीमार हो जाए तो नीम हकीम वाला इलाज करना है.

बिलासपुर : बिलासपुर में मौसम के उतार चढ़ाव होने के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर काफी असर पड़ रहा हैं. मौजूदा समय में मौसम के बदलाव के कारण इसका सीधा असर अब छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है. बेमौसम बारिश और मौसम में बदलाव के कारण बच्चों का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ रहा है. मौसम बदलने के कारण बच्चों को सर्दी जुकाम और बुखार हो रहा है. मौसम में बदलाव और बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी अहम जानकारी के लिए ईटीवी भारत ने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजीव यादव से चर्चा की.डॉ राजीव यादव मिलिट्री से मेजर पद पर रिटायर हुए हैं. आर्मी के आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे से उन्होंने एमडी पीडियाट्रिक्स किया है. साथ ही मंडल चिकित्सा अधिकारी के रुप में भी सेवाएं दे चुके हैं.





सवाल : अगर बच्चे की तबीयत खराब होता है तो ज्यादातर पालक घरों मे 2/3 दिन तक तबीयत ठीक होने का इंतजार करतें हैं. घरेलू इलाज करना चालू कर देते हैं इसमें कितना दिक्कत हो सकता है?



जवाब : बोलते हैं न आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है. ये जो शब्द हमारे पुरखों ने कहा है ये यहां पर एकदम सटीक बैठता है. हम भी जब नये नये थे तब तबियत खराब होने पर डाक्टर के पास लाईन लगाने के डर से मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर खा लेते थे. व्यक्ति डॉक्टर के पास जाने और आलस के कारण मेडिकल से बिना डाक्टरी सलाह के दवाई खा तो लेता है लेकिन उसके बाद भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं. वहीं 2-3 दिन तक परेशान होता है. फिर अल्टिमेटली डॉक्टर के पास जाता ही जाता है तो इसलिए जब भी कन्फ्यूजन हो एक्सपर्ट की सलाह ले.





समाज में जो भ्रांति है बहुत सारी जैसे की दादी मां के नुस्खे वगैरह चलते हैं कि नहीं ऐसा कर दो ये डाल दो वो डाल दो तो ठीक हो जाएगा. लेकिन वह कुछ हद तक तो ठीक हैं लेकिन प्रापर ठीक नही होता है. उसके लिये आपको दवाई लेनी पड़ती है. क्योंकि अगर सर्दी जुकाम बढ़ जाएगा तो निमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है. इसलिए एंटीबायोटिक शुरू करना जरूरी होता है. अगर बुखार बहुत ज्यादा हो गया तो कभी-कभी आईवी इंजेक्शन वगैरह लगाने पड़ते हैं. इसलिए कि हम लोगों के बीच जो भ्रांतियां फैली है नीम हकीम दादी मां के नुस्खे वाला यह कुछ ही हद तक सही साबित होते हैं. उसके बाद तो आपको डॉक्टरी सलाह लेनी पड़ती है. क्योंकि बीमारी आगे गंभीर रूप धारण ना करें इसलिए मैं चाहता हूं कि मां बाप अगर बच्चों को थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम है तो बिलकुल भी ना घबराएं ना ही परेशान हो.किसी को अपडेट लेने की जरूरत नहीं सीधा आपके आसपास में जो पीडियाट्रिक्स हैं उनके पास जाएं क्योंकि वह सक्षम है उस चीज को ठीक करने के लिए.



सवाल- अभी जो लक्षण चल रहे हैं मतलब जो बुखार बच्चों में आ रहा है किस तरह से वायरस हो सकता है ?



जवाब - देखिए अभी जो H3N2 वायरस का वायरल प्रकोप चल रहा है एक तरह का म्यूटेंट वायरस है एक तरह से हम मान सकते हैं कि यह जो कोविड19 वाला वायरस था उसी का छोटा भाई है. लेकिन इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है. आपको क्या करना है छोटी-छोटी सावधानी बरतनी है. हाथों को धोना है, बच्चे के जब भी बच्चा बाहर जाता है स्कूल से आता है या खेल के आता है हाथों धोना है. घर के आस-पास की जो चीजें हैं जिसका बच्चा अक्सर हैंडल करता है जिनको जैसे खिलौने वगैरह -वगैरह है उनके सैनिटाइज करके रखना अच्छे साफ करके रखना है. मान लीजिए घर का कोई सदस्य बीमार है इन्फेक्टेड है तो उसको मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए.ताकि वायरस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू जो छोटे बच्चों को हो सकता है क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है तो मास्क का इस्तेमाल करना है. रेगुलर हैंड वॉशिंग करनी है पानी साफ देना है. साथ ही एक और चीज बताना चाहूंगा. मैं इस मौसम में जो जुलाई से अक्टूबर वाला मौसम होता है.कभी-कभी घरों में पीने के पानी के साथ नलों में सीवरेज का पानी साथ मिल जाता है तो संक्रामक रोग फैलने की संभावना रहती हैं. जैसे डायरिया डिहाड्रेशन.मतलब साफ सफाई वाले जो नुस्खे अगर आप अपनाएंगे तो बहुत सी बीमारियों पर रोकथाम कर सकते हैं.



सवाल- अगर रात में बच्चों की तबीयत खराब हो गई और माता पिता उसे अस्पताल नहीं ले जा पाते हैं तो बच्चों को तत्कालिक उपचार के बचाव के क्या उपाय है?



जवाब - हां दोस्तों तो मैं तात्कालिक उपचार के लिए बता रहा हूं. मान लीजिए कुछ भी नहीं है आपके पास बच्चों को अगर अचानक से सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा हो रखा है तो आप ध्यान दीजिए. बच्चा किस वातावरण में है? मान लीजिए अगर बच्चों को ठंड लग रही है. मौसम ठंड है तो उसको कंबल ओढा दीजिए,अगर बुखार है बच्चे को तो पानी से गीला कपड़े से पट्टियां वगैरह करना शुरू कर दीजिए. ध्यान रखिए कि पट्टियां पूरे शरीर पर करनी है. कुछ लोग बोलते ना कि छाती में गीला पट्टी नहीं करना है, छाती में निमोनिया और इन्फेक्शन हो जाएगा.लेकिन यहां पर आपको करना है. हाथ पैर के अलावा पूरे शरीर पर पट्टी करनी है.

मान लीजिए अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं बच्चा पट्टी भी नहीं करने दे रहा तो उसे नहला दीजिए. बच्चे का बुखार डाउन हो जाएगा और सर्दी जुकाम के लिए अगर आपके पास घर में विक्स वेपोरब हो तो हल्का छाती पर नाक के आस-पास लगा सकते हैं नाक खुल जाएगी.इसी तरह आप कुछ बेसिक चीजें अपने पास रखिए. मैं तो यही सलाह दूंगा कि एक पैरासिटल सीरप कालपाल 250 घर में रखिए और उसका मैं आपको डोज कैलकुलेशन भी बताता हूं.जो इन समस्या के लिए इजी रहता है.

मान लीजिए 10 केजी का बच्चा है. उसका अगर बहुत तेज बुखार हो गया तो काल्पोल 250 का 3 एमएल दे दीजिए ठीक हो जाएगा. ये सब कुछ चीजें हैं.मतलब ध्यान रखिए कि बच्चे को डिहाइड्रेशन न हो अगर छोटा बच्चा है तो मम्मी का दूध पिलाते रहिए, कभी कोई शरीर में पानी की कमी आती है उसे बुखार चढ़ता रहता है तो बच्चा मम्मी का दूध पी रहा है तो अपनी निश्चिंत ही बच्चा ठीक हो जाएगा.वक्त रहते आप डॉक्टर के पास तक पहुंच जाएंगे. बच्चे को जो उसका जो रेगुलर रूटीन है वह कराते रहिए पानी पिलाते रहिए उसको दूध पिलाते रहिए. देखते रहिये पेशाब कर रहा है कि नहीं. क्योंकि अगर बच्चा छोटा है दिन भर में उसके 6 बार से कम डाइपर चेंज हो रहे मिस डिहाइड्रेशन है उसको ठीक है.





सवाल : अभी जो वायरस चल रहा हैं वह उसके उपचार क्या है?



जवाब - हां अभी जो वायरस चल रहा है जो सर्दी जुकाम आ रहा है जिसमें बच्चों को क्या होता है नजला जुकाम होता है खांसी होती है. छाती तेज चलने लगती है तो अपने को क्या करना है? सबसे पहले तो उसका प्रिवेंशन जरूरी है. घर के किसी एक सदस्य को है, तो आपको उस बच्चे को जो कि इन्फेक्टेड बच्चा है उसको मास्क का इस्तेमाल करना है. ठीक है घर के अन्य सदस्यों को भी चाहिए कि थोड़ा मास्क का इस्तेमाल करें. जब तक कि बच्चा इन्फेक्टेड है हैंडवाशिंग पर ध्यान दीजिए. घर के आस-पास की चीजें साफ रखिए. बच्चे का खाना गर्म होना चाहिए. ठंड चीजें नहीं देना है. उसको हैंड वॉशिंग करनी है. पानी उबाल के देना चाहिए. साथ ही बाहरी खाना अवॉइड करें जैसे की पैक फूड आते हैं. इधर-उधर के मतलब जो प्रोसेस फूड होते हैं कलर्ड फूड होते हैं उनसे बचिए थोड़ा सब्जियों को धोकर अच्छे से काटकर दीजिए. अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है कि चीजें बिगड़ रही है तो तुरंत अपने निकट डॉक्टर से संपर्क करें.मतलब जो बोलते ना कि प्रिकॉशन इस द बेस्ट क्योर अगर सावधानी बरते हैं तो सबसे बेस्ट रहता है.



