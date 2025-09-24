ETV Bharat / state

दुर्गा पूजा को लेकर रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव, भारी वाहनों के लिए गाइडलाइन जारी

रांचीः दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं. इसको लेकर रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने निर्देश जारी कर दिया है. दुर्गा पूजा के मौके पर रांची में 27 सितंबर से लेकर दो अक्तूबर तक भारी और मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है.

क्या है ट्रैफिक प्लान

रांची में 27 सितंबर से लेकर दो अक्तूबर तक भारी और मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है. इस दौरान सुबह 8:00 बजे से अगले दिन सुबह 4:00 बजे तक हर रोड पर यही व्यवस्था रहेगी. रांची के मेन रोड में भी पूजा के दौरान निजी और यात्री वाहनों का प्रवेश हर दिन शाम 4:00 से अगले दिन सुबह 4:00 बजे तक वर्जित रहेगा. ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बुधवार को इससे संबंधित आदेश जारी किया है. साथ ही ट्रैफिक एसपी ने पूजा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए वाहन पार्किंग के अलावा कुछ मार्गों में वाहनों के परिचालन पर भी रोक लगायी है.

ऐसे होगा वाहनों का परिचालन

कचहरी चौक से शहीद चौक, फिरायालाल चौक, सुजाता चौक की ओर वाहनों का परिचालन बंद रहेगा.

सुजाता चौक की तरफ से आने वाले निजी वाहन सैनिक मार्केट, जीईएल चर्च कॉप्लेक्स तक ही आ सकेंगे.

पिस्का मोड़ से न्यू मार्केट की ओर आने वाली सभी छोटी गाड़ियों का परिचालन शाम 4:00 से सुबह 4:00 बजे तक मिनाक्षी सिनेमा हॉल से पहाड़ी मंदिर होते हुए किशोरगंज चौक से हरमू चौक की ओर होगा.

हरमू से किशोरगंज होकर रातू रोड की तरफ आने वाले चार पहिया वाहनों का परिचालन किशोरगंज चौक तक ही होगा. इस ओर आने वाले सभी दो पहिया वाहन किशोरगंज से आगे पहाड़ी मंदिर मोड़ से मिनाक्षी सिनेमा हॉल, रातू रोड होकर पिस्का मोड़ की ओर जाएंगे.

हरमू बाइपास रोड से पिस्का मोड़ की तरफ जाने वाले छोटे चार पहिया वाहन बीजेपी कार्यालय के पास पीपर टोली होकर कटहल मोड़, हेहल अंचल होते हुए पिस्का मोड़ की तरफ जाएंगे.

कांके रोड से कचहरी चौक की तरफ आने वाली छोटी गाड़ियां जाकिर हुसैन पार्क, रेडियम रोड होकर कचहरी चौक तक.

बरियातू रोड से अलबर्ट एक्का चौक की ओर जाने वाली गाड़ियां लाइन टैंक रोड रामगढ़ ट्रैकर स्टैंड तक ही जाएगी.

डंगरा टोली से सर्जना चौक की ओर आने वाली छोटी गाड़ियां मिशन चौक तक ही आ सकेगी.

लालपुर से कोकर जाने वाला मार्ग वन-वे रहेगा. सिर्फ लालपुर से कोकर की ओर जाने वाले वाहन सदर थाना वाले मार्ग से होते हुए जाएंगे. कोकर से लालपुर की ओर आने वाली गाड़ियां कांटाटोली होकर अपने गंतव्य तक जाएगी.

हरमू रोड से छोटी गाड़ियां अरगोड़ा चौक, कडरू, सुजाता चौक, मुंडा चौक होते हुए कांटाटोली जाएगी.

कांके रोड से आने वाली गाड़ियां राम मंदिर, रणधीर वर्मा चौक, करमटोली से बूटी मोड़ होते हुए जमशेदपुर की तरफ जा सकती है.

रातू रोड न्यू मार्केट चौक से किशोरगंज चौक तक छोटे वाहनों का प्रवेश शाम 4:00 से अगले दिन सुबह 4:00 बजे तक बंद रहेगा.