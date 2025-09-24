दुर्गा पूजा को लेकर रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव, भारी वाहनों के लिए गाइडलाइन जारी
रांची में दुर्गा पूजा को लेकर ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया गया है. कई मार्गों पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है.
Published : September 24, 2025 at 7:40 PM IST
रांचीः दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं. इसको लेकर रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने निर्देश जारी कर दिया है. दुर्गा पूजा के मौके पर रांची में 27 सितंबर से लेकर दो अक्तूबर तक भारी और मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है.
क्या है ट्रैफिक प्लान
रांची में 27 सितंबर से लेकर दो अक्तूबर तक भारी और मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है. इस दौरान सुबह 8:00 बजे से अगले दिन सुबह 4:00 बजे तक हर रोड पर यही व्यवस्था रहेगी. रांची के मेन रोड में भी पूजा के दौरान निजी और यात्री वाहनों का प्रवेश हर दिन शाम 4:00 से अगले दिन सुबह 4:00 बजे तक वर्जित रहेगा. ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बुधवार को इससे संबंधित आदेश जारी किया है. साथ ही ट्रैफिक एसपी ने पूजा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए वाहन पार्किंग के अलावा कुछ मार्गों में वाहनों के परिचालन पर भी रोक लगायी है.
ऐसे होगा वाहनों का परिचालन
- कचहरी चौक से शहीद चौक, फिरायालाल चौक, सुजाता चौक की ओर वाहनों का परिचालन बंद रहेगा.
- सुजाता चौक की तरफ से आने वाले निजी वाहन सैनिक मार्केट, जीईएल चर्च कॉप्लेक्स तक ही आ सकेंगे.
- पिस्का मोड़ से न्यू मार्केट की ओर आने वाली सभी छोटी गाड़ियों का परिचालन शाम 4:00 से सुबह 4:00 बजे तक मिनाक्षी सिनेमा हॉल से पहाड़ी मंदिर होते हुए किशोरगंज चौक से हरमू चौक की ओर होगा.
- हरमू से किशोरगंज होकर रातू रोड की तरफ आने वाले चार पहिया वाहनों का परिचालन किशोरगंज चौक तक ही होगा. इस ओर आने वाले सभी दो पहिया वाहन किशोरगंज से आगे पहाड़ी मंदिर मोड़ से मिनाक्षी सिनेमा हॉल, रातू रोड होकर पिस्का मोड़ की ओर जाएंगे.
- हरमू बाइपास रोड से पिस्का मोड़ की तरफ जाने वाले छोटे चार पहिया वाहन बीजेपी कार्यालय के पास पीपर टोली होकर कटहल मोड़, हेहल अंचल होते हुए पिस्का मोड़ की तरफ जाएंगे.
- कांके रोड से कचहरी चौक की तरफ आने वाली छोटी गाड़ियां जाकिर हुसैन पार्क, रेडियम रोड होकर कचहरी चौक तक.
- बरियातू रोड से अलबर्ट एक्का चौक की ओर जाने वाली गाड़ियां लाइन टैंक रोड रामगढ़ ट्रैकर स्टैंड तक ही जाएगी.
- डंगरा टोली से सर्जना चौक की ओर आने वाली छोटी गाड़ियां मिशन चौक तक ही आ सकेगी.
- लालपुर से कोकर जाने वाला मार्ग वन-वे रहेगा. सिर्फ लालपुर से कोकर की ओर जाने वाले वाहन सदर थाना वाले मार्ग से होते हुए जाएंगे. कोकर से लालपुर की ओर आने वाली गाड़ियां कांटाटोली होकर अपने गंतव्य तक जाएगी.
- हरमू रोड से छोटी गाड़ियां अरगोड़ा चौक, कडरू, सुजाता चौक, मुंडा चौक होते हुए कांटाटोली जाएगी.
- कांके रोड से आने वाली गाड़ियां राम मंदिर, रणधीर वर्मा चौक, करमटोली से बूटी मोड़ होते हुए जमशेदपुर की तरफ जा सकती है.
- रातू रोड न्यू मार्केट चौक से किशोरगंज चौक तक छोटे वाहनों का प्रवेश शाम 4:00 से अगले दिन सुबह 4:00 बजे तक बंद रहेगा.
इन स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था
- डोरंडा, सुजाता चौक से मेन रोड आने वाली निजी और दो पहिया वाहनों के लिए सैनिक मार्केट और जीईएल चर्च कॉप्लेक्स में पार्किंग की व्यवस्था की गई है.
- फिरायालाय से बकरी बाजार की ओर जाने वाले निजी और दो पहिया वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था जिला स्कूल और बाल कृष्णा स्कूल कैंपस में की गई है.
- डंगराटोली से सर्जना चौक की ओर जाने वाले वाहनों के लिए मिशन चौक के पास संत जोन्स स्कूल कैंपस में पार्किंग की व्यवस्था की गई है.
- लालपुर से कोकर जाने वाले वाहनों के लिए साधु मैदान और बिजली ऑफिस में पार्किंग की व्यवस्था की गई है.
- स्टेशन रोड पूजा पंडाल की ओर जाने वाले वाहनों के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड से चुटिया थाना मोड़ तक रोड के दोनों तरफ और रेलवे पार्किंग में पार्किंग की व्यवस्था की गई है.
- खेलगांव से कोकर पूजा पंडाल जाने वाले श्रद्धालु अपने वाहनों को राम लखन यादव कॉलेज कैंपस में खड़ा कर सकते हैं.
- कांके रोड से बकरी बाजार जाने वाले श्रद्धालु अपने वाहनों को न्यू मार्केट ऑटो स्टैंड में पार्क कर सकते हैं.
- पिस्का मोड़ से दुर्गा मंदिर चौक रातू रोड आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए दुर्गा मंदिर से पहले जायसवाल पेट्रोल पंप के सामने पार्किंग की व्यवस्था की गई है.
- बरियातू रोड से बकरी बाजार जाने वाले वाहनों के लिए नागाबाबा खटाल, जाकिर हुसैन पार्क के सामने पार्किंग की व्यवस्था की गई है.
- हरमू बाइपास से किशोरगंज की ओर जाने वाले श्रद्धालु अपने वाहन मुक्तिधाम से किशोरगंज के बीच सड़क किनारे पार्क कर सकते हैं.
- हरमू चौक के पास पूजा पंडाल में जाने वाले श्रद्धालु अपने वाहन को हरमू मैदान में खड़ा कर सकते हैं.
- बरियातू हाउसिंग के पास पूजा पंडाल जाने के लिए श्रद्धालु अपने वाहन को बरियातू मैदान में पार्क कर सकते हैं.
- सीएमपीडीआई के पास पूजा पंडाल में जाने के लिए श्रद्धालु अपने वाहन को कैब्रियन स्कूल के आगे पार्क कर सकते हैं.
- पुराना विधानसभा मैदान स्थित पंडाल में जाने के लिए श्रद्धालु अपने वाहन को शहीद मैदान में पार्क सकते हैं.
- रांची रेलवे स्टेशन स्थित पंडाल के लिए सेंट जॉन स्कूल मैदान और बहू बाजार में वाहन पार्क कर सकते हैं.
12 ड्रॉप गेट बनाए गए
दुर्गा पूजा के दौरान शहर भर में 12 ड्रॉप गेट बनाए गए हैं. रांची लॉ यूनिवर्सिटी के पास, बोरिया रिंग रोड के पास, बीआईटी रिंग रोड के पास, खेलगांव से कोकर जाने वाले मार्ग पर, दुर्गा सोरेन चौक से कांटाटोली जाने वाले मार्ग पर, दुर्गा सोरेन चौक से मुकचुंद टोली जाने वाले मार्ग पर, रामपुर के पास, खरसीदाग के पास, ब्रिजफोर्ड स्कूल के पास, शतरंजी स्कूल के पास, बिरसा चौक के पास और शहीद मैदान के पास ड्रॉप गेट बनाए गए हैं.
