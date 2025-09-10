ETV Bharat / state

लखनऊ में चौराहों पर भीख मांगने वाले 716 बच्चों की बदली जिंदगी, जानिए सड़क से स्वाभिमान तक का सफर

अभियान की शुरुआत में शहर के 18 प्रमुख चौहारों का चिन्हित किया गया. जिन्हें भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने के लिए पांच रेस्क्यू वाहनों के साथ टीमों को लगाया गया. राजधानी लखनऊ में अभियान को शुरू तो कर दिया गया, लेकिन पुस्तों से इस काम को कर रहे व मजबूरी का शिकार इन लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर पाना आसान नहीं था.

अभियान से आ रहा बदलाव : राजधानी लखनऊ में 19 अक्टूबर 2024 को भिक्षावृतति से स्वावलंबन की ओर अभियान शुरू किया गया. यह अभियान तत्कालीन जिलाधिकार लखनऊ सूर्यपाल गंगवार ने शुरू किया था. वर्तमान डीएम विशाख जी ने इस अभियान को आगे बढ़ाया. अभियान को प्रभावी बनाने के लिए जिला प्रशासन ने स्वयं सेवी संस्थान, महिला कल्याण, पुलिस, नगर निगम, समाज कल्याण, डूडा को भी इसमें शामिल किया.

सड़कों पर घूमने वाले इन लोगों को भले ही किसी से कोई उम्मीद न हो, लेकिन लखनऊ जिला प्रशासन व कुछ स्वयं सेवी संस्थाओं को इनसे जरूर उम्मीद है कि ये अपने स्वाभिमान को फिर से जीवित कर अपने पैरों पर खड़े होंगे और भिक्षावृत्ति को खत्म करेंगे.

लखनऊ : राजधानी लखनऊ की सड़कों पर हाथ फैलाए और गाड़ियों के पीछे दौड़ लगाते बच्चे दिख जाएंगे. इनकी लाचारी व बेबसी को देख कर सवाल उठता है कि आखिर इनके मां बाप की क्या मजबूरी है कि उन्होंने मासूमों को भीख मांगने के लिए सड़कों पर छोड़ रखा है. बड़ी संख्या में लखनऊ में भीख मांगने वाले लोग पिछड़े क्षेत्रों से आते हैं. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी अति कमजोर आर्थिक स्थिति, बीमारी व नशे की आदत के चलते भीख मांगते हैं.

ये आई चुनौतियां : इस दौरान अधिकारियों, कर्मचारियों व वॉलेंटियर्स के सामने कई चुनौतियां आईं. सबसे बड़ी चुनौती सड़कों पर भीख मांगने वालो को भिक्षा न मांगने के लिए प्रेरित करना था. दूसरी सबसे बड़ी चुनौती प्रेरित लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाना था, जिससे इनकी मदद हो सके. लेकिन इन लोगों के पास सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए आधारभूत दस्तावेज ही नहीं होते हैं. प्रयासों का नतीजा ये रहा कि लखनऊ में अब तक सैकड़ों की संख्या में भीख मांगने वाले लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है.

अभियान के तहत सड़कों पर भीख मांगने वाले 716 बच्चों को विभिन्न विद्यालयों व 204 बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों में दाखिला दिलाया गया है, जहां पर वह पढ़ाई कर रहे हैं. भीख मांगने वाली आठ बालिकाओं को ब्यूटी पार्लर व 45 महिलाओं को मोमबत्ती के कारोबार की ट्रेनिंग दी गई, जिसके बाद उन्हें आर्थिक सहायता दिलाकर अपने पैरों पर खड़ा किया गया है. अब ये बच्चे व महिलाएं स्वाभिमान के साथ अपने भविष्य को बेहतर बनाने के सपने देख रही हैं.

इन चौराहों पर शुरू हुई पहल : अभियान को जमीन पर उतारने के लिए पहले 18 चौराहों को चिन्हित किया गया. लखनऊ के अवध चौराहा, हजरतगंज, टेढ़ी पुलिया, इंजीनिरिंग चौराहा, ट्रांसपोर्ट नगर, लालबत्ती चौराहा, मुंशी पुलिया, हुसैनगंज, शिकंदराबाद, तेलीबाग, चारबाग, डालीगंज, अहमामऊ, आईजीपी, पॉलीटेक्निक, कमता, उतरेठिया, अर्जुनगंज चौराहे पर अभियान चला कर इन्हे भिक्षावृतति से मुक्त कराने का प्रयास किया जा रहा है.

111 को किया गया रेस्क्यू : जिन भिखारियों का अभियान के तहत क्षिक्षावृत्ति से मुक्त कराया जाता है, उन्हें सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाता है. अक्टूबर 2024 से अबतक भिक्षावृत्ति करने वाले 111 लोंगों को रेस्क्यू कर शेल्टरहोम में भेजा गया है. 176 लोगों के जन्म प्रमाणपत्र बनाए गए हैं. 9 लोगों के मृत्यु प्रमाणपत्र बनाए गए हैं.

56 लोगों के निवास प्रमाणपत्र बनाएं गए हैं. 31 लोगों के जाति प्रमाणपत्र बनाए गए हैं. 46 लोगों के आय प्रमाणपत्र बनाए गए हैं. 276 को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ दिया गया है. 8 लोगों को स्पान्शरशिप का लाभ दिया गया है. वहीं जबरन बाल भिक्षावृत्ति कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नाका हिंडोला, सुशांत गोल्फ सिटी, गुडंबा थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है.

