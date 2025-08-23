रायपुर: छत्तीसगढ़ में शुक्रवार से मौसम में बदलाव हो गया है. रायपुर में शुक्रवार की शाम से लगातार रिमझिम और रुक रुककर बारिश हो रही है. मौसम विभाग की मानें तो मानसून द्रोणिका के साथ ही पश्चिम बंगाल के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है. जिसकी वजह से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ ही एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है.

बदला मौसम का मिजाज: मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की मानें तो प्रदेश के अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट भी दर्ज की गई है. अगले 3 दिनों तक मौसम की इसी तरह के बने रहने की संभावना है. इसका सबसे ज्यादा असर उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा और बिलासपुर संभाग में देखने को मिलेगा.

साइक्लोनिक सर्कुलेशन: मौसम वैज्ञानिक एसके अवस्थी ने बताया कि एक मानसून द्रोणिका बनी हुई है. इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है. जिसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव देखने को मिला है.

मध्य छत्तीसगढ़ यानी रायपुर और दुर्ग संभाग में शुक्रवार की शाम से लगातार रुक रुककर बारिश हो रही है. साइक्लोनिक सर्कुलेशन और द्रोणिका का सबसे ज्यादा असर उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा और बिलासपुर संभाग में देखने को मिलेगा. मानसून द्रोणीका गंगानगर ग्वालियर और पश्चिम बंगाल के पास स्थित है: एसके अवस्थी, मौसम वैज्ञानिक, रायपुर

क्या होता है मानसून ट्रफ: मानसून ट्रफ दरअसल एक लंबा और निम्न दबाव का क्षेत्र है जो मानसून के दौरान बनता है. ये ट्रफ पाकिस्तान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला होता है. यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो नमी युक्त हवाओं को आकर्षित करती है और बादलों के निर्माण को बढ़ावा देता है, जिससे भारत के मैदानी इलाकों में सक्रिय मानसून और भारी बारिश होती है. इस ट्रफ की स्थिति में बदलाव से ही भारत के विभिन्न हिस्सों में बारिश की गतिविधि प्रभावित होती है.

क्या होता है साइक्लोनिक सर्कुलेशन: साइक्लोनिक सर्कुलेशन को सामान्य भाषा में समझें तो कम वायुदाब वाले क्षेत्र के चारों ओर हवा का एक घूर्णन या परिसंचरण पैटर्न होत है. यह चक्रवात से जुड़ा होता है, जिससे तेज हवाएं, तूफान और खराब मौसम आता है.



अधिकतम और न्यूनतम तापमान