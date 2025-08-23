ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव: ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन से उमस और गर्मी हुई कम - CHHATTISGARH WEATHER

मौसम विभाग के मुताबिक मानसून द्रोणिका के साथ ही पश्चिम बंगाल के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है.

CHHATTISGARH WEATHER
ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 23, 2025 at 4:56 PM IST

3 Min Read

रायपुर: छत्तीसगढ़ में शुक्रवार से मौसम में बदलाव हो गया है. रायपुर में शुक्रवार की शाम से लगातार रिमझिम और रुक रुककर बारिश हो रही है. मौसम विभाग की मानें तो मानसून द्रोणिका के साथ ही पश्चिम बंगाल के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है. जिसकी वजह से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ ही एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है.

बदला मौसम का मिजाज: मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की मानें तो प्रदेश के अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट भी दर्ज की गई है. अगले 3 दिनों तक मौसम की इसी तरह के बने रहने की संभावना है. इसका सबसे ज्यादा असर उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा और बिलासपुर संभाग में देखने को मिलेगा.

साइक्लोनिक सर्कुलेशन: मौसम वैज्ञानिक एसके अवस्थी ने बताया कि एक मानसून द्रोणिका बनी हुई है. इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है. जिसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव देखने को मिला है.

मध्य छत्तीसगढ़ यानी रायपुर और दुर्ग संभाग में शुक्रवार की शाम से लगातार रुक रुककर बारिश हो रही है. साइक्लोनिक सर्कुलेशन और द्रोणिका का सबसे ज्यादा असर उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा और बिलासपुर संभाग में देखने को मिलेगा. मानसून द्रोणीका गंगानगर ग्वालियर और पश्चिम बंगाल के पास स्थित है: एसके अवस्थी, मौसम वैज्ञानिक, रायपुर

क्या होता है मानसून ट्रफ: मानसून ट्रफ दरअसल एक लंबा और निम्न दबाव का क्षेत्र है जो मानसून के दौरान बनता है. ये ट्रफ पाकिस्तान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला होता है. यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो नमी युक्त हवाओं को आकर्षित करती है और बादलों के निर्माण को बढ़ावा देता है, जिससे भारत के मैदानी इलाकों में सक्रिय मानसून और भारी बारिश होती है. इस ट्रफ की स्थिति में बदलाव से ही भारत के विभिन्न हिस्सों में बारिश की गतिविधि प्रभावित होती है.

क्या होता है साइक्लोनिक सर्कुलेशन: साइक्लोनिक सर्कुलेशन को सामान्य भाषा में समझें तो कम वायुदाब वाले क्षेत्र के चारों ओर हवा का एक घूर्णन या परिसंचरण पैटर्न होत है. यह चक्रवात से जुड़ा होता है, जिससे तेज हवाएं, तूफान और खराब मौसम आता है.


अधिकतम और न्यूनतम तापमान

  • रायपुर का अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री.
  • माना एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री.
  • बिलासपुर का अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री.
  • पेंड्रारोड का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री.
  • अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री.
  • जगदलपुर का अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.02 डिग्री.
  • दुर्ग का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री.
  • राजनांदगांव का अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री दर्ज किया गया.
छत्तीसगढ़ में मानसून ट्रफ की हलचल, सरगुजा, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट
जन्माष्टमी पर छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का येलो अलर्ट, इन 4 जिलों को छोड़कर पूरे प्रदेश में रेनफॉल
ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

रायपुर: छत्तीसगढ़ में शुक्रवार से मौसम में बदलाव हो गया है. रायपुर में शुक्रवार की शाम से लगातार रिमझिम और रुक रुककर बारिश हो रही है. मौसम विभाग की मानें तो मानसून द्रोणिका के साथ ही पश्चिम बंगाल के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है. जिसकी वजह से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ ही एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है.

बदला मौसम का मिजाज: मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की मानें तो प्रदेश के अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट भी दर्ज की गई है. अगले 3 दिनों तक मौसम की इसी तरह के बने रहने की संभावना है. इसका सबसे ज्यादा असर उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा और बिलासपुर संभाग में देखने को मिलेगा.

साइक्लोनिक सर्कुलेशन: मौसम वैज्ञानिक एसके अवस्थी ने बताया कि एक मानसून द्रोणिका बनी हुई है. इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है. जिसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव देखने को मिला है.

मध्य छत्तीसगढ़ यानी रायपुर और दुर्ग संभाग में शुक्रवार की शाम से लगातार रुक रुककर बारिश हो रही है. साइक्लोनिक सर्कुलेशन और द्रोणिका का सबसे ज्यादा असर उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा और बिलासपुर संभाग में देखने को मिलेगा. मानसून द्रोणीका गंगानगर ग्वालियर और पश्चिम बंगाल के पास स्थित है: एसके अवस्थी, मौसम वैज्ञानिक, रायपुर

क्या होता है मानसून ट्रफ: मानसून ट्रफ दरअसल एक लंबा और निम्न दबाव का क्षेत्र है जो मानसून के दौरान बनता है. ये ट्रफ पाकिस्तान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला होता है. यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो नमी युक्त हवाओं को आकर्षित करती है और बादलों के निर्माण को बढ़ावा देता है, जिससे भारत के मैदानी इलाकों में सक्रिय मानसून और भारी बारिश होती है. इस ट्रफ की स्थिति में बदलाव से ही भारत के विभिन्न हिस्सों में बारिश की गतिविधि प्रभावित होती है.

क्या होता है साइक्लोनिक सर्कुलेशन: साइक्लोनिक सर्कुलेशन को सामान्य भाषा में समझें तो कम वायुदाब वाले क्षेत्र के चारों ओर हवा का एक घूर्णन या परिसंचरण पैटर्न होत है. यह चक्रवात से जुड़ा होता है, जिससे तेज हवाएं, तूफान और खराब मौसम आता है.


अधिकतम और न्यूनतम तापमान

  • रायपुर का अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री.
  • माना एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री.
  • बिलासपुर का अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री.
  • पेंड्रारोड का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री.
  • अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री.
  • जगदलपुर का अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.02 डिग्री.
  • दुर्ग का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री.
  • राजनांदगांव का अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री दर्ज किया गया.
छत्तीसगढ़ में मानसून ट्रफ की हलचल, सरगुजा, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट
जन्माष्टमी पर छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का येलो अलर्ट, इन 4 जिलों को छोड़कर पूरे प्रदेश में रेनफॉल
ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

For All Latest Updates

TAGGED:

TROUGH AND CYCLONIC CIRCULATIONMETEOROLOGICAL DEPARTMENTCHHATTISGARH MONSOON 2025SURGUJA AND BILASPUR DIVISIONSCHHATTISGARH WEATHER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.