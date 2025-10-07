ETV Bharat / state

यूपी में मौसम; 40 जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने का अलर्ट; लखनऊ में भी झमाझम

इन जिलों में बारिश-बिजली गिरने का अलर्ट: सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में मौसम विज्ञान विभाग ने बारिश के साथ बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है.

पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 2.4 मिलीमीटर के सापेक्ष 0.7 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो कि समान्य से 72% कम है. वहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 2.3 मिलीमीटर के सापेक्ष 0.3 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 79% कम है.

लखनऊ: पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में मेघगर्जन तथा हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई. इसके अतिरिक्त, पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं झोंकेदार हवाएं भी चलीं. सबसे तेज गौतम बुद्ध नगर में 61 किमी/घंटा की रफ्तार दर्ज की गई. इस मौसम विज्ञान विभाग ने आज मंगलवार को यूपी के 40 जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है.

कहां कितनी हुई बारिश. (Photo Credit; ETV BHARAT)

लखनऊ में आज भी बारिश: राजधानी लखनऊ में सोमवार सुबह आसमान साफ रहा. दोपहर बाद अचानक मौसम बदला और तेज बारिश शुरू हो गई. बारिश लगभग 1 घंटे तक जारी रही. इससे सड़कों पर जलभराव हो गया. शाम 20 से लेकर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चली. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को लखनऊ में बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

लखनऊ में बारिश. (Video Credit; ETV BHARAT)

24 घंटे में कितनी बारिश: उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 2.4 मिलीमीटर के सापेक्ष 0.5 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 75% कम है. वहीं 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक अनुमानित बारिश 11.8 मिलीमीटर के सापेक्ष 30.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 158% अधिक है.

यूपी के इन जिलों में बारिश का अलर्ट. (Photo Credit; ETV BHARAT)

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आज भी प्रदेश में कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है. कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है. आज से पश्चिमी विक्षोभ का असर भी कम होगा, जिससे आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला थमेगा.

मरेठ में बारिश ने उमस से दिलाई निजात: मेरठ में सोमवार दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली. जहां बीते कई दिन से गर्मी औऱ उमस ने लोगों को परेशान कर रखा था, वहीं तेज बारिश से राहत मिली है. सुबह से ही मौसम में नमी थी, लेकिन दोपहर होते-होते झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है.



