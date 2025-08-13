ETV Bharat / state

यूपी बोर्ड परीक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी; पहले दिन नहीं होगी हिंदी की परीक्षा, आसान विषय से शुरुआत - UTTAR PRADESH NEWS

यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह के अनुसार, पिछले परिणामों में सामने आया कि पहले दिन हिंदी में बड़ी संख्या में छात्र असफल हुए.

यूपी बोर्ड की परीक्षा में बड़ा बदलाव.
यूपी बोर्ड की परीक्षा में बड़ा बदलाव. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2025 at 8:38 AM IST

Updated : August 13, 2025 at 9:18 AM IST

2 Min Read

प्रयागराज: माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP BOARD) अब हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. वर्ष 2026 की परीक्षाओं में पहले दिन हिंदी का पेपर नहीं होगा. इसकी जगह छात्रों के लिए अपेक्षाकृत आसान और ट्रेड से जुड़े किसी विषय की परीक्षा आयोजित कराने की तैयारी है.

यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह के अनुसार, पिछले परिणामों की समीक्षा में यह सामने आया कि पहले ही दिन हिंदी विषय में बड़ी संख्या में छात्र असफल हो रहे हैं. जांच में पता चला कि परीक्षा के पहले दिन छात्रों में घबराहट और मानसिक दबाव ज्यादा होता है.

परीक्षा केंद्र, कक्ष और सीटिंग प्लान की समझ पहले ही दिन में बन जाती है, जिससे छात्र अगले पेपर में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं. इसी कारण बोर्ड ने योजना बनाई है कि पहले दिन हल्के विषय से शुरुआत की जाए, ताकि परीक्षार्थी परीक्षा माहौल के साथ तालमेल बैठा सकें. साथ ही हिंदी जैसे प्रमुख विषयों में बेहतर अंक ला सकें.

सिर्फ इतना ही नहीं, 2026 की परीक्षाओं में विषयों के बीच का अंतराल भी बढ़ाया जाएगा. अब औसतन 14 कार्य दिवसों में खत्म होने वाली परीक्षा का समय बढ़ेगा, जिससे छात्रों को अगली परीक्षा की तैयारी के लिए ज्यादा वक्त मिल सकेगा.

2025 में कठिन विषय कब हुए

हाईस्कूल (कक्षा 10)

  • 24 फरवरी हिंदी (सुबह)
  • 1 मार्च गणित (सुबह)
  • 4 मार्च विज्ञान (सुबह)
  • 7 मार्च अंग्रेजी (सुबह)

इंटरमीडिएट (कक्षा 12)

  • 24 फरवरी, हिंदी (दोपहर)
  • 3 मार्च गणित, जीवविज्ञान (सुबह)
  • 6 मार्च भौतिक विज्ञान (दोपहर)
  • 8 मार्च रसायन विज्ञान (दोपहर)
  • 12 मार्च अंग्रेजी (दोपहर)

यह भी पढ़ें: जौनपुर में रोडवेज बस और ट्रक की आमने-सामने भिड़ंत; मासूम बच्ची सहित 5 की मौत, दर्जनभर से ज्यादा घायल

प्रयागराज: माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP BOARD) अब हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. वर्ष 2026 की परीक्षाओं में पहले दिन हिंदी का पेपर नहीं होगा. इसकी जगह छात्रों के लिए अपेक्षाकृत आसान और ट्रेड से जुड़े किसी विषय की परीक्षा आयोजित कराने की तैयारी है.

यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह के अनुसार, पिछले परिणामों की समीक्षा में यह सामने आया कि पहले ही दिन हिंदी विषय में बड़ी संख्या में छात्र असफल हो रहे हैं. जांच में पता चला कि परीक्षा के पहले दिन छात्रों में घबराहट और मानसिक दबाव ज्यादा होता है.

परीक्षा केंद्र, कक्ष और सीटिंग प्लान की समझ पहले ही दिन में बन जाती है, जिससे छात्र अगले पेपर में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं. इसी कारण बोर्ड ने योजना बनाई है कि पहले दिन हल्के विषय से शुरुआत की जाए, ताकि परीक्षार्थी परीक्षा माहौल के साथ तालमेल बैठा सकें. साथ ही हिंदी जैसे प्रमुख विषयों में बेहतर अंक ला सकें.

सिर्फ इतना ही नहीं, 2026 की परीक्षाओं में विषयों के बीच का अंतराल भी बढ़ाया जाएगा. अब औसतन 14 कार्य दिवसों में खत्म होने वाली परीक्षा का समय बढ़ेगा, जिससे छात्रों को अगली परीक्षा की तैयारी के लिए ज्यादा वक्त मिल सकेगा.

2025 में कठिन विषय कब हुए

हाईस्कूल (कक्षा 10)

  • 24 फरवरी हिंदी (सुबह)
  • 1 मार्च गणित (सुबह)
  • 4 मार्च विज्ञान (सुबह)
  • 7 मार्च अंग्रेजी (सुबह)

इंटरमीडिएट (कक्षा 12)

  • 24 फरवरी, हिंदी (दोपहर)
  • 3 मार्च गणित, जीवविज्ञान (सुबह)
  • 6 मार्च भौतिक विज्ञान (दोपहर)
  • 8 मार्च रसायन विज्ञान (दोपहर)
  • 12 मार्च अंग्रेजी (दोपहर)

यह भी पढ़ें: जौनपुर में रोडवेज बस और ट्रक की आमने-सामने भिड़ंत; मासूम बच्ची सहित 5 की मौत, दर्जनभर से ज्यादा घायल

Last Updated : August 13, 2025 at 9:18 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CHANGE IN UP BOARD EXAM PATTERNUP BOARD EXAM NEW PATTERN UPDATESWHAT CHANGES IN UP BOARD EXAMUP BOARD EXAM NEW PATTERN UPDATEUTTAR PRADESH NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप के 50% टैरिफ का यूपी के कारोबारियों ने निकाला तोड़; बोले-यूके समेत यूरोपियन-अफ्रीकी देशों में बढ़ाएंगे कारोबार

कानपुर का अनोखा अस्थि कलश बैंक; 11 वर्षों से अनजान लोगों का करा रहे अस्थि विसर्जन

लगातार धूम्रपान और तंबाकू सेवन से बढ़ रहा खतरा; जानें क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट?

फल-सब्जियां, बंद पेटी में सही हैं या खराब, बताएगा ये डिवाइस; मेरठ के 10वीं के 2 छात्रों ने इजाद की तकनीक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.