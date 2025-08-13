प्रयागराज: माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP BOARD) अब हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. वर्ष 2026 की परीक्षाओं में पहले दिन हिंदी का पेपर नहीं होगा. इसकी जगह छात्रों के लिए अपेक्षाकृत आसान और ट्रेड से जुड़े किसी विषय की परीक्षा आयोजित कराने की तैयारी है.

यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह के अनुसार, पिछले परिणामों की समीक्षा में यह सामने आया कि पहले ही दिन हिंदी विषय में बड़ी संख्या में छात्र असफल हो रहे हैं. जांच में पता चला कि परीक्षा के पहले दिन छात्रों में घबराहट और मानसिक दबाव ज्यादा होता है.

परीक्षा केंद्र, कक्ष और सीटिंग प्लान की समझ पहले ही दिन में बन जाती है, जिससे छात्र अगले पेपर में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं. इसी कारण बोर्ड ने योजना बनाई है कि पहले दिन हल्के विषय से शुरुआत की जाए, ताकि परीक्षार्थी परीक्षा माहौल के साथ तालमेल बैठा सकें. साथ ही हिंदी जैसे प्रमुख विषयों में बेहतर अंक ला सकें.

सिर्फ इतना ही नहीं, 2026 की परीक्षाओं में विषयों के बीच का अंतराल भी बढ़ाया जाएगा. अब औसतन 14 कार्य दिवसों में खत्म होने वाली परीक्षा का समय बढ़ेगा, जिससे छात्रों को अगली परीक्षा की तैयारी के लिए ज्यादा वक्त मिल सकेगा.

2025 में कठिन विषय कब हुए

हाईस्कूल (कक्षा 10)

24 फरवरी हिंदी (सुबह)

1 मार्च गणित (सुबह)

4 मार्च विज्ञान (सुबह)

7 मार्च अंग्रेजी (सुबह)

इंटरमीडिएट (कक्षा 12)

24 फरवरी, हिंदी (दोपहर)

3 मार्च गणित, जीवविज्ञान (सुबह)

6 मार्च भौतिक विज्ञान (दोपहर)

8 मार्च रसायन विज्ञान (दोपहर)

12 मार्च अंग्रेजी (दोपहर)

