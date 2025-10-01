ETV Bharat / state

चांग माता मंदिर: छत्तीसगढ़ में आस्था और भक्ति का केंद्र, हर मनोकामना होती है पूरी

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: चांग माता मंदिर भरतपुर के भगवानपुर गांव में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो अपनी भव्यता और आस्था के लिए प्रसिद्ध है. नवरात्र के दौरान, यहां हजारों संख्या में भक्त आते हैं और मां ने अपनी मनोकामना मांगते हैं. भक्तों के बीच ऐसी मान्यता है कि यहां पर मांगी गई हर इच्छा मां पूरी करती हैं. यह मंदिर करीब डेढ़ सौ साल पुराना माना जाता है, जो पहले एक पेड़ के नीचे स्थापित है. यहां बैगा समुदाय के लोगों द्वारा पूजा अर्चना किया जाता है. चांग माता बालंद राजा की कुलदेवी मानी जाती हैं. इस मंदिर में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग आते हैं. सांप्रदायिक सौहार्द की भी यहां मिसाल देखने को मिलती है.

चांग माता मंदिर: मंदिर में घी और तेल के दीपक मनोकामना पूर्ति के लिए जलाए जाते हैं. नवरात्रि महोत्सव के दौरान, सुबह-शाम विशेष पूजा, अर्चना और मंगल आरती का आयोजन होता है. नवमी के दिन कन्या भोज और भंडारे का आयोजन किया जाता है. भक्तों का मानना है कि यहां आने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों से देवी मां के भक्त यहां दर्शन के लिए आते हैं. चांग माता मंदिर की महिमा और आस्था के कारण, यहां दूर-दूर से भक्त आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की कामना करते हैं.