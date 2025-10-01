चांग माता मंदिर: छत्तीसगढ़ में आस्था और भक्ति का केंद्र, हर मनोकामना होती है पूरी
मंदिर भरतपुर के भगवानपुर गांव में स्थित है. जिले के प्रमुख धार्मिक स्थलों में मंदिर की गिनती होती है.
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: चांग माता मंदिर भरतपुर के भगवानपुर गांव में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो अपनी भव्यता और आस्था के लिए प्रसिद्ध है. नवरात्र के दौरान, यहां हजारों संख्या में भक्त आते हैं और मां ने अपनी मनोकामना मांगते हैं. भक्तों के बीच ऐसी मान्यता है कि यहां पर मांगी गई हर इच्छा मां पूरी करती हैं. यह मंदिर करीब डेढ़ सौ साल पुराना माना जाता है, जो पहले एक पेड़ के नीचे स्थापित है. यहां बैगा समुदाय के लोगों द्वारा पूजा अर्चना किया जाता है. चांग माता बालंद राजा की कुलदेवी मानी जाती हैं. इस मंदिर में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग आते हैं. सांप्रदायिक सौहार्द की भी यहां मिसाल देखने को मिलती है.
चांग माता मंदिर: मंदिर में घी और तेल के दीपक मनोकामना पूर्ति के लिए जलाए जाते हैं. नवरात्रि महोत्सव के दौरान, सुबह-शाम विशेष पूजा, अर्चना और मंगल आरती का आयोजन होता है. नवमी के दिन कन्या भोज और भंडारे का आयोजन किया जाता है. भक्तों का मानना है कि यहां आने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों से देवी मां के भक्त यहां दर्शन के लिए आते हैं. चांग माता मंदिर की महिमा और आस्था के कारण, यहां दूर-दूर से भक्त आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की कामना करते हैं.
चांग माता हमारे क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं और आसपास के सटे क्षेत्र के इलाके के लोग भी उन्हें अपनी अधिष्ठात्री देवी मानते हैं. चांग माता के दरबार में जो भी अपनी मनोकामना लेकर आता है उसकी इच्छा जरुर पूरी होती है. चैत्र नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि हर अवसर पर यहां भक्तों की भारी भीड़ जुटती है: भक्त
चांग माता मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जहां लोग अपनी आस्था और विश्वास को प्रकट करने आते हैं. मान्यता है कि चांग माता के दरबार में आने से हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं: भक्त
जगदम्बा मां चांग देवी के दर्शनों के लिए कई राज्यों से लोग पहुंचते हैं. कई लोग यहां मन्नत लेकर आते हैं तो कई लोग यहां पर मन्नत पूरी होने पर आते हैं: दुर्गा प्रसाद, सेवादार
25 वर्षों से माता के दरबार में सेवा कर रहा हूं. माता चांग माता मंदिर में 205 घी ज्योति और 105 तेल की ज्योति कलश जलाई जाती है. ये अखंड ज्योति 10 दिनों तक जलाई जाती है. मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इन अखंड ज्योति की देखभाल करूं: श्यामलाल, सेवादार
आस्था का केंद्र है मंदिर: स्थानीय लोगों के बीच चांग देवी को लेकर बड़ी आस्था है. हर शुभ कार्य के लिए यहां के लोग माता से आज्ञा लेने आते हैं. दुर्गा पूजा के दौरान यहां पर 9 दिनों तक बड़ा धार्मिक आयोजन किया जाता है. लोगों की मांग है कि मंदिर के आस पास के क्षेत्र को और विकसित किया जाए. इसके साथ ही भक्तों के लिए जो जरुरी सुविधाएं हैं उसका विस्तार किया जाए.