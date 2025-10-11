ETV Bharat / state

पन्ना के इस स्थान पर 96 साल पहले चंद्रशेखर आजाद ने की थी गुप्त मीटिंग, पांडवों से भी जुड़ा है इतिहास

फिलहाल पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया आ गया है पांडव फॉल. 4 सितंबर 1929 को चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता में एक दर्जन से अधिक क्रांतिकारियों की हुई थी गुप्त मीटिंग.

PANDAV FALL PANNA
पन्ना के राजाओं द्वारा बनवाई गई गुफाएं (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 11, 2025 at 10:32 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पन्ना: देश की आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है. उन्हीं के त्याग और तपस्या की वजह से आज हम आज आजाद हैं. उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक हैं अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद. 1928 में चन्द्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने मिलकर हिन्दुस्तान सोसिलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी की (एचएसआरए) स्थापना की थी. उस दौरान क्रांतिकारियों की देश भर में गुप्त बैठकें चलती थीं. उस दौरान पन्ना जिले के पांडव फॉल स्थित घनघोर जंगलों में एक गुप्त मीटिंग की गई और योजनाएं बनाई गईं.

1929 को आजाद की अध्यक्षता में क्रांतिकारियों की हुई थी गुप्त मीटिंग

पांडव फॉल पर 4 सितंबर 1929 को चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता में एक दर्जन से अधिक क्रांतिकारियों की गुप्त मीटिंग हुई थी. जिसमें ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की कार्य योजना बनाई गई थी. इस मीटिंग गुप्त का आयोजन राम सहाय तिवारी ने किया था. इस मीटिंग में टीकमगढ़ के नारायण दास खरे और प्रेम नारायण, सलिला निवासी बिहारी लाल एवं महोबा उत्तर प्रदेश के जय नारायण सिंह के साथ ही झांसी के अन्य चार लोगों ने हिस्सा लिया था.

पांडव फॉल पन्ना (ETV Bharat)

पांडव फॉल अब पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है और यह कोर एरिया में शामिल है. इस सुंदर जलप्रपात के पास पन्ना के राजाओं द्वारा कई गुफाएं बनवाई गई हैं. चारों ओर जंगलों से घिरा हुआ स्थान और पानी की व्यवस्था उस समय के लिए गुप्त मीटिंग के लिए उपयुक्त जगह हुआ करती था.

Pandav Fall Panna
पांडव फॉल के पास स्थापित चन्द्रशेखर आजाद की प्रतिमा (ETV Bharat)

क्या कहता है इतिहास...

पांडव फॉल के ऊपर ही चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा स्थापित है जिस पर उनका नाम अंकित है. इस स्मारक की स्थापना 26 जनवरी 2010 को की गई थी. पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर श्री निवास मूर्ति ने 15 अगस्त 2010 को आजाद की प्रतिमा की स्थापना करवाई थी.

Chandrashekhar Azad meeting panna
पन्ना टाइगर रिजर्व (ETV Bharat)

पांडवों से जुड़ी है यहां की कहानी

कहा जाता है कि जुए में हारकर हस्तिनापुर छोड़ने के बाद पांडवों को गुप्त रूप से यहां पर रहना पड़ा था. उन्होंने इसी जलप्रपात के पास एक गुफा में अपने हथियार छिपाए थे. इसी घटना के बाद इस झरने का नाम पांडव प्रपात पड़ा था.

Pandav Fall Panna
पन्ना के राजाओं द्वारा बनवाई गई गुफाएं (ETV Bharat)

पांडव फॉल आसपास ये है पर्यटक स्थल

पन्ना के पर्यटक स्थलों में पांडव फॉल का नाम सबसे पहले आता है. विश्व प्रसिद्ध खजुराहों से लौटते समय रास्ते में पांडव फॉल पड़ता है. जहां की सुन्दरता देखते ही बनती. इसके अलावा यहां पन्ना नेशनल पार्क और रनेह फाल भी स्थित हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

PANDAVA FALLCHANDRASHEKHAR AZAD MEETING PANNACHANDRASHEKHAR AZAD PANDAVA FALLAZAD MEETING 1929 PANDAV FALLPANDAV FALL PANNA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

महिला पर प्रेत का साया बता जंजीरों से बांधकर पीटा, हथिलियों में जलती बत्ती, माथे पर चिपकाए गर्म सिक्के

मध्य प्रदेश में दवाओं का खौफ, कफ सिरप के बाद आयोडीन सॉल्यूशन, स्किन पर पड़ रहे फफोले

बागेश्वर धाम का मुख्य सेवादार बड़ा नटवरलाल! PWD की करोड़ों की बिल्डिंग अपने नाम कराई

पराली जलाने वाले हो जाएं सावधान, हार्वेस्टर पर लगेगा लगाम, जबलपुर प्रशासन की नई शर्त

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.