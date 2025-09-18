ETV Bharat / state

CSAU का 27वां दीक्षांत समारोह; टॉपर राघवेंद्र यादव को मिले 5 गोल्ड मेडल, चुनौतियों और संघर्ष को मेधावी छात्र-छात्राओं ने दी मात

कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि के 27वें दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले छात्र-छात्राओं ने ईटीवी भारत से बात की.

Photo Credit: ETV Bharat
माता-पिता के साथ टॉपर राघवेंद्र यादव और सौम्या बाजपेई (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : September 18, 2025 at 5:00 PM IST

Updated : September 18, 2025 at 5:11 PM IST

कानपुर: शहर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि (सीएसए विवि) में गुरुवार को 27वां दीक्षांत समारोह हुआ. ईटीवी भारत ने इन छात्रों से उनके जीवन से जुड़े संघर्षों, चुनौतियों और गतिविधियों पर बात की.

राघवेंद्र को मिले पांच स्वर्ण पदक: सीएसए विवि से बीएससी ऑनर्स की पढ़ाई पूरी करने वाले चंदौली निवासी राघवेंद्र यादव को पांच स्वर्ण पदक मिले. राघवेंद्र ने बताया, साल 2020 में जब कोरोना महामारी नहीं आई थी. उसके पहले उनकी कृषि विवि आकर पढ़ाई करने की कोई इच्छा नहीं थी. राघवेंद्र कोटा गए थे और वहां एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे.

जानकारी देते पांच गोल्ड मेडल हासिल करने वाले राघवेंद्र यादव (Video Credit: ETV Bharat)

एमबीए की पढ़ाई बीच में छोड़ी: परिस्थितियां बदलीं और वहां से पढ़ाई बीच में छोड़कर सीएसए विवि आ गए. यहां राघवेंद्र ने टॉप किया और उन्हें पांच स्वर्ण पदक मिले. राघवेंद्र ने कहा, संघर्ष सभी के जीवन में होता है. हमें उससे मुकाबला करना आना चाहिए.

आर्मी से रिटायर हैं राघवेंद्र के पिता: आर्मी से सेवानिवृत्त राघवेंद्र के पिता राजेश्वर सिंह यादव ने कहा, बेटे ने कभी कोई डिमांड नहीं रखी. हमेशा अपनी पढ़ाई पर फोकस रखा. जिसका नतीजा सभी के सामने है. राघवेंद्र जब घर पर होते हैं, तो उनकी खूब सेवा करते हैं. वहीं मां रेखा देवी ने कहा, वह बहुत खुश हैं.

सौम्या बनना चाहती थीं डॉक्टर: दो स्वर्ण पदक हासिल करने वाली लखनऊ निवासी सौम्या बाजपेई ने बताया, सौम्या 2020 के पहले नीट की तैयारी कर रही थीं. सौम्या ने कहा कभी नहीं सोचा था, एक महामारी का दौर आएगा और लोगों की जिंदगी ही पूरी बदल जाएगी. जब कोरोना के चलते पूरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, तो घर पर पिता शशिकांत बाजपेई (शिक्षा विभाग में कार्यरत) ने समझाया.

कम्युनिटी साइंस पर शोध बड़ी चुनौती: उन्होंने सीएसए विवि में कम्युनिटी साइंस विषय में प्रवेश लिया. यह ऐसा विषय हैं, जिसमें कई चुनौतियां थीं. खासतौर से शोध करना. यह होमसाइंस का अपग्रेड वर्जन है. सौम्या कहती हैं, अब उन्होंने फूड साइंस में परास्नातक स्तर पर अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है. सौम्या की मां ऊषा बाजपेई गृहणी हैं.

कभी किसान मित्र बनकर सीएसए आए थे पिता: सीएसए विवि में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली कानपुर की छात्रा आद्या दीक्षित ने बताया सीएसए विवि में प्रवेश के लिए पिता विनोद कुमार दीक्षित से प्रेरणा मिली. पिता किसान हैं और फर्टिलाइजर व पेस्टिसाइड्स का काम करते हैं. जब वह दूसरी कक्षा में पढ़ाई करती थीं, उन दिनों पिता का सीएसए विवि में किसान मित्र के तौर पर आना-जाना लगता रहता था.

आद्या ने पूरा किया पिता का सपना: पिता विवि में जब छात्रों से संवाद करते थे, तो खासतौर से पीएचडी छात्र उनसे खेती से संबंधित तमाम जानकारियां शेयर करते थे. आद्या ने कहा, उन दिनों से ही पिता हमेशा कहते थे तुम्हारा दाखिला सीएसए विवि में कराएंगे.

फिर 12वीं के बाद पढ़ाई पूरी होते ही उन्होंने यहां प्रवेश ले लिया. अब पीएचडी में दाखिला होगा और आगे की पढ़ाई शुरू कर देंगे. आद्या ने कहा, परिवार में कुल चार भाई-बहन हैं. उनकी बड़ी दीदी ने भी कृषि विषय की पढ़ाई पूरी की है.

