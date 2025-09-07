ETV Bharat / state

चंद्र ग्रहण का असर, हरिद्वार में बंद हुये मंदिरों के कपाट, दोपहर में हुई संध्याकालीन आरती

चंद्र ग्रहण को देखते हुए हरिद्वार हर की पैड़ी की संध्या कालीन आरती दिन में की गई.

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 7, 2025 at 1:43 PM IST

2 Min Read

हरिद्वार: चंद्रग्रहण को देखते हुए आज विश्व प्रसिद्ध हरकी पैड़ी पर होने वाली संध्याकालीन आरती सूतक काल से पहले ही 12:30 बजे की गई. आम दिनों में हरकी पैड़ी पर संध्याकालीन आरती 6 बजकर 30 मिनट पर शुरू की जाती थी.

ज्यादा जानकारी देते हुए श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने बताया कि आज हरकी पैड़ी पर होने वाली आरती को चंद्र ग्रहण के कारण पहले ही कर लिया गया है. इसी के साथ उन्होंने बताया कि चंद्र ग्रहण का 9.57 रात्रि में आरंभ हो जाएगा. जिसको देखते हुए उससे पहले ही मां गंगा की संध्या कालीन आरती कर ली गई है. तन्मय वशिष्ठ ने कहा सूतक काल प्रारंभ होने से पहले ही मां गंगा के मंदिर के कपाट को बंद कर दिया गया है. जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त होगा, उसके बाद मां गंगा के जल से मंदिर को पूरी तरह धोकर मंदिर के कपाटों को खोला जाएगा.

बता दें आज साल 2025 का दूसरा चंद्रग्रहण आज है. यह पूर्ण चंद्रग्रहण होगा. रविवार रात के 9.57 मिनट से इसकी शुरुआत होगी. मध्य रात्रि के ठीक बाद 1.26 मिनट तक यह समाप्त होगा. 11.42 मि. पर आप पूर्ण चंद्रग्रहण देख सकते हैं.

आज से ही पितृ पक्ष की भी शुरुआत हो रही है. इसे श्राद्धपक्ष भी कहा जाता है. सूतक लगने के बाद कोई भी धार्मिक या शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं. इसलिए धर्माचार्यों का कहना है कि पिंडदान का काम सूतक लगने से पहले ही कर लें. सूतक रविवार दोपहर 12.57 मि. पर लगेगा. चंद्रग्रहण समाप्त होने तक यह चलता है. ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं अपना सामान्य कामकाज कर सकते हैं. उनके लिए सूतक का काल शाम 6.35 मि. से शुरुआत हो रही है.

चंद्र ग्रहण की तिथि और समय

  1. ग्रहण का स्पर्श (आरंभ): रात्रि 9:57 बजे
  2. ग्रहण का मध्य: रात्रि 11:41 बजे
  3. ग्रहण का मोक्ष (समापन): रात्रि 1:27 बजे (8 सितंबर)
  4. सूतक काल: दोपहर 12:57 बजे से रात्रि 1:27 बजे तक

