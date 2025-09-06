कल लगेगा साल का सबसे अंतिम चंद्रग्रहण, भारत में दिखेगा असर, गर्भवती महिलाएं रखें इन बातों का विशेष ध्यान

ETV Bharat / state

करनाल: वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह चल रहा है. भाद्रपद माह में चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. चंद्र ग्रहण का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है. इस दौरान पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है. दान करने का भी विशेष महत्व होता है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, जिसके चलते भारत में भी इसका सूतक काल मान्य होगा.

आईए जानते हैं चंद्र ग्रहण कब लग रहा है और कितने समय तक चंद्रग्रहण रहेगा.

कल लगेगा चंद्र ग्रहण: इस बारे में करनाल के पंडित प्रेम शास्त्री ने बताया, "भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि 7 सितंबर को है. 7 सितंबर को रात के 9:58 से लेकर रात के 1:26 तक चंद्र ग्रहण रहेगा, जो भारत में भी दिखाई देगा. इसके चलते भारत में भी सूतक काल मान्य होगा. वहीं, किसी भी ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है. यह चंद्र ग्रहण के खत्म होते ही समाप्त हो जाएगा."