कल लगेगा साल का सबसे अंतिम चंद्रग्रहण, भारत में दिखेगा असर, गर्भवती महिलाएं रखें इन बातों का विशेष ध्यान

रविवार 7 सितंबर को साल का अंतिम चंद्रग्रहण लगने जा रहा है. इसका असर भारत में भी दिखेगा.

Chandra Grahan 2025
चंद्रग्रहण 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 6, 2025 at 12:32 PM IST

Updated : September 6, 2025 at 2:29 PM IST

करनाल: वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह चल रहा है. भाद्रपद माह में चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. चंद्र ग्रहण का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है. इस दौरान पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है. दान करने का भी विशेष महत्व होता है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, जिसके चलते भारत में भी इसका सूतक काल मान्य होगा.

आईए जानते हैं चंद्र ग्रहण कब लग रहा है और कितने समय तक चंद्रग्रहण रहेगा.

कल लगेगा चंद्र ग्रहण: इस बारे में करनाल के पंडित प्रेम शास्त्री ने बताया, "भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि 7 सितंबर को है. 7 सितंबर को रात के 9:58 से लेकर रात के 1:26 तक चंद्र ग्रहण रहेगा, जो भारत में भी दिखाई देगा. इसके चलते भारत में भी सूतक काल मान्य होगा. वहीं, किसी भी ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है. यह चंद्र ग्रहण के खत्म होते ही समाप्त हो जाएगा."

करनाल के पंडित प्रेम शास्त्री (ETV Bharat)

ग्रहण के दौरान क्या करें:

  • ग्रहण लगने के दौरान भगवान के नाम का जाप करें.
  • ग्रहण के दौरान पवित्र नदी में स्नान करने का महत्व होता है.
  • ग्रहण के बाद अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों में जरूरतमंदों में दान करें, इसे कई गुना फल की प्राप्ति होती है.
  • जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए तो स्नान करने चाहिए.
  • इसके बाद अपने घर को भी गंगाजल छिड़क कर पवित्र कर लें, ताकि ग्रहण के दौरान चंद्रमा से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो सके.

ग्रहण के दौरान क्या न करें: पंडित प्रेम शास्त्री ने आगे कहा कि चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ चीजें और काम नहीं करनी चाहिए, जिससे काफी नुकसान होता है. जैसे...

  • ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार का भोजन नहीं खाना चाहिए.
  • ग्रहण के दौरान मंदिर के कपाट बंद कर देने चाहिए.
  • पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए.
  • चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान की मूर्ति को छूना नहीं चाहिए.
  • हो सके तो चंद्र ग्रहण के दौरान सोने का परहेज करें.
  • ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए. इससे आंखों को नुकसान हो सकता है.

ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं रखें विशेष ध्यान: चाहे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, गर्भवती महिला को इस दौरान काफी सावधानी रखने की जरूरत होती है. इस बारे में पंडित प्रेम शास्त्री ने बताया कि

  • गर्भवती महिला को ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार की नुकीली चीज जैसे चाकू, सुई और कैंची से काम नहीं करना चाहिए. ऐसा माना जाता है कि अगर चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला ऐसा काम करती है तो गर्भ में पल रहे बच्चे में विकार पैदा हो जाते हैं.
  • गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए.
  • गर्भवती महिला को इस दौरान किसी भी प्रकार का खाना नहीं खाना चाहिए.
  • ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं को सोना नहीं चाहिए.
  • जब ग्रहण लगता है उस दौरान कांसे के बर्तन में पानी डालकर उसको अपने पास या अपने पेट के ऊपर रखे इससे चंद्रमा से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा का गर्भ में पलने वाले बच्चे पर प्रभाव नहीं डालती है.

जानें कहां दिखेगा चंद्र ग्रहण का असर: जानकारी के अनुसार 7 तारीख को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देने वाला है. इसके साथ-साथ अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी चंद्र ग्रहण दिखाई देने वाला है. इसके चलते यहां पर सूतक मान्य होगा.

Last Updated : September 6, 2025 at 2:29 PM IST

