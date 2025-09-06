Chandra Grahan 2025; चंद्रग्रहण का राहु-केतु से क्या है कनेक्शन, जानिए चंद्रमा के लाल रंग का वैज्ञानिक रहस्य

ETV Bharat / state

7 सितंबर को पूर्ण चंद्रग्रहण लग रहा है. ( फोटो क्रेडिट; खगोलविद अमरपाल सिंह. )

चंद्रग्रहण का राहु-केतु जैसी अदृश्य ताकतों से कोई भी संबंध नहीं है. (फोटो क्रेडिट; खगोलविद अमरपाल सिंह.)

पूर्ण चंद्रग्रहण में चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की गहरी छाया में चला जाता है. इस स्थिति में पृथ्वी का वायुमंडल, सूर्य की लाल-नारंगी तरंगों को मोड़कर चंद्रमा की सतह पर भेजता है, जिससे वह 'ब्लड मून' यानी रक्तिम चंद्रमा जैसा दिखता है. खगोलविद अमर पाल सिंह ने कहा कि इस चंद्रग्रहण को ब्लड मून के अलावा कॉर्न मून और कभी-कभी कॉपर मून भी कहा जाता है, क्योंकि यह सितंबर की पूर्णिमा के साथ मेल खाता है.

गोरखपुर : खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वालों के लिए 7 सितंबर की रात खास होने वाली है. आसमान में 'ब्लड मून' दिखाई देगा, जिसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकेगा. यह साल 2025 का पूर्ण चंद्रग्रहण होगा. गोरखपुर के वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला (तारामंडल) के खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि चंद्रग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है. जिससे चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है.

पेनोंब्रल ग्रहण रात 8:58 बजे शुरू होगा. उस वक्त चंद्रमा की चमक में सिर्फ 10% की कमी आएगी.

वास्तविक आंशिक ग्रहण रात 9:57 बजे शुरू होगा. उस वक्त पृथ्वी से चांद की चमक में थोड़ी ज्यादा कमी आएगी और ग्रहण दिखने लगेगा. उसके बाद चांद को पूरी तरह से अम्ब्रा में जाने में करीब एक घंटा लगेगा.

पूर्ण चंद्रग्रहण रात 11:00 बजे शुरू होगा. उस वक्त चांद पृथ्वी की गहरी छाया से पूरी तरह ढक जाएगा और तभी इंसानों को पृथ्वी से पूर्ण चंद्रग्रहण देखने को मिलेगा.

चंद्रग्रहण को ब्लड मून के अलावा कॉर्न मून और कॉपर मून भी कहा जाता है. (फोटो क्रेडिट; खगोलविद अमरपाल सिंह.)

पूर्ण चंद्रग्रहण की टाइमिंग

पूर्ण चंद्रग्रहण की शुरुआत रात 11:00 बजे शुरू होगी और लगभग 82 मिनट (1 घंटा 22 मिनट) तक चलेगी. इस दौरान चंद्रमा अम्ब्रा के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाएगा.

उसके बाद रात 12:22 बजे पूर्ण चंद्रग्रहण समाप्त हो जाएगा, तब चंद्रमा अम्ब्रा से बाहर निकलना शुरू करेगा.

रात 1:26 बजे चांद फिर से पेनोंब्रा में प्रवेश करेगा, जो 2:25 बजे समाप्त होगा.

इस पूर्ण चंद्रग्रहण की अवधि 5 घंटे 27 मिनट होगी, जो इसे हाल के वर्षों के सबसे लंबे ग्रहणों में से एक बनाती है. 2022 के बाद यह सबसे लंबा पूर्ण चंद्रग्रहण है.

ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका और यूरोप से चंद्रग्रहण दिखाई देगा इसका मतलब हुआ कि दुनिया की लगभग 85% आबादी को यह ग्रहण देखने का मौका मिल रहा है, जोकि अपने आप में विशेष है.



कहां और कैसे देखें : खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि भारत के सभी हिस्सों से इस चंद्रग्रहण को आसमान साफ रहने पर बिना किसी विशेष उपकरण के अपनी साधारण आंखों से भी आसानी से देखा जा सकता है. यह ग्रहण सूर्यग्रहण की तरह खतरनाक नहीं होता, इसलिए इसे नंगी आंखों से देखना पूरी तरह सुरक्षित है. लेकिन जो अंतरिक्ष प्रेमी हैं और इस चंद्र ग्रहण को और भी अधिक स्पष्ट देखना चाहते हैं, तो वे किसी दूरबीन या टेलीस्कोप और बाइनोकुलर जैसे उपकरणों का सहारा ले सकते हैं.

पूर्ण चंद्रग्रहण में चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की गहरी छाया में चला जाता है. (फोटो क्रेडिट; खगोलविद अमरपाल सिंह.)

क्या है इसका खगोलीय महत्व : खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि कोई भी ग्रहण वैज्ञानिकों के लिए एवं उस से संबंधित अनुसंधानों के लिए एक विशेष अवसर ही होता है. चंद्रग्रहण के दौरान वैज्ञानिक पृथ्वी के वायुमंडल, चंद्रमा के सतह की संरचना और प्रकाश प्रकीर्णन (light scattering) जैसे कई पहलुओं का अध्ययन करते हैं.

'ब्लड मून' को नंगी आंखों से भी देखा जा सकेगा. (फोटो क्रेडिट; खगोलविद अमरपाल सिंह.)

अंधविश्वासों से कैसे बचें : खगोलविद अमर पाल सिंह ने स्पष्ट किया कि चंद्रग्रहण का किसी भी राहु-केतु जैसी अदृश्य ताकतों से कोई भी संबंध नहीं है. इसलिए इनसे डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है. समाज में डर या भय फैलाने वालों से हमेशा ही समाधान रहें और किसी भी चीज को पहले ठीक से जानें उसके बाद ही मानें, क्योंकि सही ज्ञान सभी समस्याओं का समाधान और यही विज्ञान है.

