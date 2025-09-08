ETV Bharat / state

चंद्र ग्रहण में जप-तप और दान; काशी के घाटों पर उमड़े श्रद्धालु, विंध्यवासिनी में आरती के बाद खुले मंदिर के पट

Published : September 8, 2025 at 8:43 AM IST | Updated : September 8, 2025 at 8:54 AM IST

वाराणसी: रविवार रात 9.57 बजे चंद्र ग्रहण लगने से पहले ही मंदिरों-घरों में धार्मिक गतिविधियां रुक गई थीं. काशी विश्वनाथ मंदिर, विंध्यवासिनी धाम समेत सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए थे. इस बीच धार्मिक मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान काशी के घाटों पर श्रद्धालु उमड़ पड़े. जप के साथ दान भी किया. बनारस के घाटों पर उमड़े श्रद्धालु. (Video Credit; ETV BHARAT) श्रद्धालुओं के गंगा स्नान का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा. चंद्र ग्रहण 9.57 पर लगा था और रात्रि 1.27 तक खत्म हो गया. इसी के साथ गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई. सूतक काल के दोपहर 12:57 पर शुरू होने के बाद से ही वाराणसी में मंदिरों के कपाट बंद होने शुरू हो गए थे. विश्वनाथ मंदिर में ग्रहण के 2 घंटे पहले कपाट बंद हुआ.

मां विंध्यवासिनी में मंगला आरती: मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में चंद्र ग्रहण के पूर्व मां विंध्यवासिनी मंदिर में शयन आरती के पूर्व कपाट बंद कर दिया गया था. भोर में मंगला आरती के बाद भक्तों को दर्शन और पूजन करने का अवसर मिला. चंद्र ग्रहण के दौरान विंध्यवासिनी धाम में भी धार्मिक परंपराओं का पालन किया गया. सूतक काल की शुरुआत होते ही मां विंध्यवासिनी दरबार समेत जनपद के सभी प्रमुख मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए थे. श्रद्धालु मंदिर के पास केवल जप-तप और पाठ करते दिखाई दिए. चंद्र ग्रहण के दौरान मां विंध्यवासिनी की बड़ी आरती हुई. मंदिर के सभी गेट बंद कर दिए गए थे. झांकी पर भी पर्दा लगा दिया गया था. धाम के प्रधान श्रृंगारिया शिव जी महाराज ने बताया कि ग्रहण काल के दौरान रविवार को बड़ी आरती के बाद मां का शयन लगा दिया गया था. सभी गेट बंद कर दिए गए थे और झांकी दर्शन पर भी पर्दा लगा दिया गया था. भक्त सोमवार की सुबह भोर में मंगला आरती के बाद दर्शन पूजन कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: पितृ पक्ष शुरू; आज दूसरे दिन प्रतिपदा का श्राद्ध, 15 दिन तक इन बातों का रखें ख्याल

