PM मोदी के जन्मदिन पर चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन, जूता पॉलिश और चाय बनाकर मनाया राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस
चंडीगढ़ में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम के जन्मदिन पर सड़क पर जूता पॉलिश कर, सब्जी बेचकर और चाय बनाकर विरोध किया.
Published : September 17, 2025 at 5:23 PM IST
चंडीगढ़: पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस “सेवा पखवाड़ा” के रूप में मना रही है. वहीं चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस ने इसे "राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस" के रूप में अनोखे तरीके से मनाकर सरकार की नीतियों पर कटाक्ष किया है.
जूता पॉलिश कर और चाय बनाकर जताया विरोध: दरअसल, चंडीगढ़ के सेक्टर-35 स्थित कांग्रेस भवन के बाहर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जूते पॉलिश किए, सड़क पर चाय बनाई और सब्जियां बेचकर अपना विरोध दर्ज कराया. इस दौरान कार्यकर्ताओं के हाथों में बैनर थे, जिनमें सरकार से सवाल पूछे गए कि, "2 करोड़ नौकरियां देने का वादा कहां गया? क्या अब युवा पकौड़े बेचने को मजबूर हैं?"
पीएम ने नौकरी का वादा नहीं किया पूरा: प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट दीपक लुबाना ने कहा कि, "पीएम मोदी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. वहीं हम इस दिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं. मोदी जी ने कहा था कि पकौड़े बेचकर भी रोजगार किया जा सकता है, लेकिन आज की महंगाई ने युवाओं को पकोड़े बनाने की भी हालत में नहीं छोड़ा है. प्रधानमंत्री ने हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, लेकिन 11 साल में यह वादा कहीं नजर नहीं आ रहा है. इसके विपरीत युवा जूते पॉलिश करने और सड़क किनारे सब्जियां बेचने को मजबूर हैं."
यूथ कांग्रेस का PM पर आरोप: वहीं, प्रदर्शन कर रहे अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि, "मोदी सरकार के 11 सालों में 22 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थीं, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है. इसके विरोध में हमने आज प्रदर्शन किया है. इस प्रदर्शन सरकार को आईना दिखाने का काम करेगा."
बता दें कि आज पीएम मोदी के जन्मदिन पर जगह-जगह कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आए. वहीं, चंडीगढ़ में कांग्रेस यूथ कार्यकर्ताओं ने सड़क पर चाय बनाकर, सब्जी बेचकर और जूते पॉलिश करते हुए प्रतीकात्मक रूप से यह दिखाने की कोशिश की कि देश के युवा बेरोजगारी से त्रस्त हैं.
