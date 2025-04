ETV Bharat / state

पंचकूला: दो दिन बंद रहेगा पीर बाबा दरगाह मार्ग, पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी - CHANDIGARH TRAFFIC ADVISORY

Chandigarh Traffic Advisory ( Etv Bharat )

Published : April 12, 2025 at 10:32 AM IST | Updated : April 12, 2025 at 10:46 AM IST

पंचकूला: चंडीगढ़ वाटर वर्क्स सेक्टर-39 से एमईएस चंडी मंदिर तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पाइप लाइन को अपग्रेड करने का कार्य जारी है. इसके तहत पुरानी पाइप लाइन को नई उच्च क्षमता वाली पाइप लाइन से बदला जा रहा है, जिससे जलापूर्ति व्यवस्था को अधिक सुचारू और प्रभावी बनाया जा सके. इस काम के चलते चंडीगढ़-पंचकूला हाइवे के नजदीक पीर बाबा दरगाह वाला मार्ग 12 व 13 अप्रैल को बाधित रहेगा. वैकल्पिक मार्गों से यहां से होते हुए पहुंचे चंडीगढ़: पंचकूला सिटी ट्रैफिक प्रभारी, इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने बताया कि यातायात को सुचारू रूप से संचालित करने और जाम से बचने के लिए वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है. उन्होंने बताया कि पंचकूला से चंडीगढ़ जाने वाले वाहन चालक एमडीसी लाइट से कोहनी साहब गुरुद्वारा होते हुए डॉल्फिन चौक से चंडीगढ़ जाए. इसके अलावा यमुनानगर हाइवे से सेक्टर17/18 चौक से होते हुए पंचकूला रेलवे स्टेशन वाले रास्ते से चंडीगढ़ जाए. पुलिस-प्रशासन की अपील: पुलिस-प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे यातायात में किसी भी असुविधा से बचने के लिए दिए गए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें. पंचकूला पुलिस ने बताया कि इसका उद्देश्य आवश्यक विकास कार्य के दौरान नागरिकों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए पूरी योजना के तहत यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना है.

