चंडीगढ़ में होगा बड़ा प्रशासनिक बदलाव, मुख्य सचिव को मिली दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी, स्वास्थ्य सचिव होंगे रिटायर्ड

चंडीगढ़ः केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में अक्टूबर महीने में बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिलेगा. मुख्य सचिव का तबादला हो रहा है. वहीं स्वास्थ्य सचिव सेवानिवृत हो रहे हैं. चंडीगढ़ के मुख्य सचिव राजीव वर्मा (एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारी) का तबादला कर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का मुख्य सचिव बनाया गया है. इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. राजीव वर्मा 30 सितंबर को अपना चार्ज देकर दिल्ली के लिए रवाना होंगे. वे 1 अक्टूबर को दिल्ली के मुख्य सचिव का पद संभालेंगे. बता दें कि मुख्य सचिव राजीव वर्मा प्रशासक के सलाहकार के पद पर रहते हुए 2025 जनवरी में पहले मुख्य सचिव पद पर पदोन्नति किए गए थे.

गृह सचिव मंदीप बराड़ को मिल सकता है मुख्य सचिव प्रभारः बता दें कि चंडीगढ़ मुख्य सचिव राजीव वर्मा का कार्यकाल को अभी एक ही साल हुआ है. वहीं उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें दिल्ली वापस बुलाया गया है. वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य सचिव अजय चगती मंगलवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. अभी तक स्पष्ट नहीं है कि हरियाणा के नये मुख्य सचिव कौन होंगे. अनुमान लगाया जा रहा है कि मौजूदा गृह सचिव आईएएस मंदीप बराड़ को मुख्य सचिव का प्रभार मिल सकता है.

आईएएस अजय चगती, स्वास्थ्य सचिव (Etv Bharat)

आशीष कुंद्रा हो सकते हैं हरियाणा के मुख्य सचिव: प्रशासनिक हलकों में यह भी चर्चा है कि 1996 बैच एजीएमयूटी कैडर के अधिकारी आशीष कुंद्रा अगले मुख्य सचिव हो सकते हैं. कुंद्रा इस समय दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रधान सचिव पद पर कार्यरत है. वहीं 1998 से 2000 तक चंडीगढ़ प्रशासन में एसडीएम और भू-अर्जन अधिकारी के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं. ऐसे में उन्हें चंडीगढ़ प्रशासन के कामकाज के बारे में पहले से ही जानकारी है. माना जा रहा है कि आशीष कुंद्रा की नियुक्ति अगर चंडीगढ़ में होती है तो यह गृह मंत्रालय द्वारा पहले सीधी नियुक्ति होगी.