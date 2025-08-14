ETV Bharat / state

चंडीगढ़ के सरदार जी समोसे वाले, स्वाद ऐसा लाजवाब कि कनाडा से खिंचे चले आते हैं दीवाने - CHANDIGARH SARDARJI SAMOSA WALE

चंडीगढ़ में सरदार जी सोहन सिंह पिछले 46 सालों से समोसे का स्टॉल लगा रहे हैं. उनके दीवाने खूब चटकारे लेकर समोसे खाते हैं.

Chandigarh Sardarji Samosa Wale
सरदार जी समोसा वाले (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 14, 2025 at 4:41 PM IST

चंडीगढ़: कभी-कभी स्ट्रीट फूड का टेस्ट इतना कमाल का होता है कि लोग बड़े होटलों के फूड को दरकिनार कर स्ट्रीट फूड को चाव से खाते हैं. ऐसा ही चंडीगढ़ के सेक्टर 27 का हाल है. यहां के लोग सरदार जी के हाथों के समोसे और ब्रेड पकौड़े के फैन हैं. इस पूरे इलाके के ही नहीं बल्कि आस-पास के क्षेत्र के लोग भी सरदार जी के स्टॉल में पहुंचते हैं और इनके बनाए समोसे और ब्रेड पकौड़े का लुत्फ उठाते हैं.

काफी फेमस है सरदार जी का समोसा: दरअसल, हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ के सरदार सोहन सिंह की. वो मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं. फिलहाल चंडीगढ़ में रह रहे हैं. सरदार जी पिछले 46 सालों से सेक्टर 27 में समोसा, हॉट डॉग, ब्रेड पकौड़े और आलू टिक्की का स्टॉल लगाए हुए हैं. सरदार जी के बनाए समोसे ना सिर्फ सेक्टर 27 बल्कि आस-पास के कई सेक्टरों में फेमस है. इनके बनाए स्नैक्स के चर्चे सुन ईटीवी भारत की टीम सरदार जी के स्टॉल पहुंची. ईटीवी भारत ने सरदार जी से बातें की.

चंडीगढ़ के सरदार जी समोसा वाले (Etv Bharat)

बड़ी दिलचस्प है चंडीगढ़ में बसने की कहानी: सरदार जी के चंडीगढ़ आने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है. इस बारे में सरदार सोहन सिंह ने बताया कि उनकी शादी साल 1981 में चंडीगढ़ सेक्टर 20 में रहने वाली वीणा रानी से हुई थी. पंजाब के दसूया शहर के वे रहने वाले हैं. शादी के बाद काम की तलाश में वे चंडीगढ़ अपने ससुराल आये थे. वे नौकरी की तलाश कर रहे थे. नौकरी ना मिलने की वजह से वे वापस जा रहे थे. इस दौरान उनकी सास ने उन्हें चंडीगढ़ में ही रहकर काम करने की सलाह दी.

Chandigarh Sardarji Samosa Wale Success story
सरदार जी के स्टॉल में समोसा खाने आए युवक (ETV Bharat)

सासू मां ने दिया सुझाव: सरदार जी की सासू मां ने उनको सुझाव दिया कि वो स्टॉल लगाएं. इस बारे में सरदार सोहन सिंह कहते हैं कि साल 1982 में उनकी सास ने ब्रेड पकोड़ा और समोसे का मटेरियल बनाकर उसे बेचने का सुझाव दिया. पहले ही दिन बिक्री अच्छी हुई. इसके बाद वे हर दिन स्टॉल लगाकर समोसा बेचते थे. ठीक-ठाक कमाई हो जाती थी. उन्होंने सेक्टर 27 के हाउस नंबर 2537 के बाहर अपना स्टॉल लगाना शुरू कर दिया. धीरे-धीरे सेक्टर 27 रहने वाले लोग उनके बनाए हुए समोसे, ब्रेड, पकौड़े और हॉट डॉग को पसंद करने लगे. आज सेक्टर 27 में रहने वाली पांचवीं पीढ़ी उनके बनाए समोसे और हॉट डॉग खाने के लिए शाम के समय पहुंच जाती है.

Chandigarh Sardarji Samosa Wale Success story
हॉट डॉग तैयार करते सरदार जी (ETV Bharat)

पत्नी घर पर तैयार करती हैं मसाले: सोहन सिंह ने आगे बताया कि मेरे स्टॉल में बिकने वाला हर सामान घर का बना है. समोसा और पकौड़े का मसाला पत्नी घर पर तैयार कर देती है. मेरी पत्नी सुबह 5 बजे से काम करना शुरू कर देती है. मैं भी उसकी मदद करता हूं. शाम को हर दिन 3-4 बजे के बीच मैं स्टॉल पर आ जाता हूं. रात 10 बजे तक लोग मेरे यहां पहुंचते हैं और समोसे और पकौड़े खरीदते हैं.

Chandigarh Sardarji Samosa Wale Success story
स्नैक्स बनाते सरदार सोहन सिंह (ETV Bharat)

आसपास के लोग करते हैं मदद: सरदारजी के स्टॉल के आस-पास के लोग उनकी मदद करते हैं. इस बारे में सोहन सिंह ने बताया कि मुझे पैसों का लालच कभी नहीं था. आज 46 साल हो चुके हैं. जो भी मेरे यहां एक बार खाने आते हैं वो बार-बार आते हैं. यहां के लोगों का मुझे बड़ा प्यार मिला है. लोग मेरे स्टॉल का सामान रखने में भी मदद करते हैं. साथ ही लोग मिलने भी आते हैं और खाने भी मेरे स्टॉल में आते हैं.

Chandigarh Sardarji Samosa Wale Success story
सरदार जी का स्नैक्स स्टॉल (ETV Bharat)

अब बन चुका है लाइसेंस: सोहन सिंह ने कहते हैं कि शुरुआत में नगर निगम के कर्मचारी उनका सामान उठा कर ले जाते थे, जिसकी वजह से कई बार उन्हें समान दोबारा से खरीदना पड़ता था. लेकिन 5 साल पहले मेरा लाइसेंस बना गया है. अब किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है.

धनास में रहता है परिवार: अपने परिवार के बारे में सरदार सोहन सिंह ने बताया कि कुछ साल पहले ही मैंने धनास में अपना घर बनाया है. जहां मेरी पत्नी और मेरा बेटा मेरे साथ रहते हैं. पत्नी मेरे काम में हमेशा मदद करती है. वहीं, मेरा बेटा अलग से एक ढाबा चलाता है. मेरे परिवार की महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती. यही कारण है कि वो घर का सारा काम संभालती है और बाहर स्टॉल का काम मैं संभालता हूं.

Chandigarh Sardarji Samosa Wale Success story
कनाडा से भी आते हैं दीवाने (ETV Bharat)

कनाडा से भी आते हैं दीवाने : सरदार जी के स्टॉल में आई एक लड़की ने बताया कि मैं जब छोटी थी, तभी से यहां से खाती हूं. आज भी वही टेस्ट है. मेरी मां और मैं बचपन से ही यहां के ब्रेड पकौड़े और समोसे खा रहे हैं. स्वाद आज भी पहले जैसा है. मैं कनाडा से आई हूं. मैं जब भी यहां आती हूं अंकल के यहां समोसे लेने आ जाती हूं. शहर के बड़े-बड़े रेस्टोरेंट का खाना अलग है, लेकिन अंकल के समोसे और ब्रेड पकोड़े सबसे अलग हैं. लड़की के साथ आए उसके भाई ने कहा कि मैं बचपन से यहां के समोसे और ब्रेड पकोड़े खाता आ रहा हूं. इनके समोसे सबसे कम रेट के हैं. बाजार से बेहतरीन स्वाद में सरदार जी के समोसे होते हैं.

