चंडीगढ़ सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी सीटीयू बस, चालक समेत 7 घायल, कुल 22 यात्री थे सवार - CHANDIGARH ROAD ACCIDENT

चंडीगढ़ सेक्टर-17 बस स्टैंड में सीटीयू बस पलट गई. अनियंत्रित हुई बस में हादसे के समय 22 यात्री सवार थे.

चंडीगढ़ सड़क हादसा
चंडीगढ़ सड़क हादसा (Etv Bharat)
Published : September 5, 2025 at 1:37 PM IST

चंडीगढ़ में शुक्रवार सुबह सड़क हादसा हो गया. सेक्टर-17 बस स्टैंड के पास करीब 10 बजे चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम (सीटीयू) की इलेक्ट्रिक बस तकनीकी खराबी के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे के दौरान बस में करीब 22 यात्री सवार थे. यात्रियों की चीख-पुकार सुनकर लोग तुरंत मदद के लिए एकत्रित हुए. हादसे में बस चालक और 6 यात्री घायल हो गए. घायलों को तुरंत सेक्टर-16 के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया.

सेक्टर-17 बस स्टैंड पर पलटी बस: बता दें कि सेक्टर-17 बस स्टैंड के पास पहुंची सीटीयू की बस मनीमाजरा से सवारियां लेकर आ रही थी. वहीं, बस में तकनीकी खराबी के चलते बस को रोका नहीं गया. इस दौरान बस अनियंत्रित होकर पलट गई. चालक व परिचालक समेत बस में बैठी कुछ सवारियां घायल हो गई. सेक्टर-17 पुलिस टीम और सीटीयू के अधिकारी मौके पर जायजा लेने के लिए पहुंचे. हादसे के दौरान बस स्टैंड और आसपास की सड़क पर अफरातफरी का माहौल बन गया. इस दौरान कुछ समय के लिए ट्रैफिक भी प्रभावित रहा. सेक्टर-17 पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला और क्रेन की मदद से बस को सड़क से हटाया गया.

घायलों को बस से बाहर निकाला: मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि "बस से यात्रियों को बाहर निकालने के लिए स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर राहत कार्य शुरू किया. कुछ यात्रियों को हल्की चोटें तो कुछ यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं". वहीं, चालक ने बताया कि "बस में तकनीकी खराबी के चलते, ब्रेक लगाने में मुश्किल आ रही थी. जिसके बाद बस को मोड़ते समय बैलेंस बिगड़ा और सड़क किनारे पलट गई. बस में बैठी 4 सवारियों को ज्यादा चोट पहुंची है".

तकनीकी खराबी की होगी जांच: सीटीयू के अधिकारियों ने बताया कि "इस बस के पलटने से चार लोगों के घायल होने की सूचना मिली है. बस में 12-14 यात्री सवार थे. यह बस मनीमाजरा से चंडीगढ़ सेक्टर-17 बस स्टैंड आ रही थी. सभी घायलों को सेक्टर-16 के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह हादसा बस में तकनीकी खराबी के कारण हुआ है. बताया जा रहा है कि बस को जिस समय मोड़ा जा रहा था, उसकी ब्रेक नहीं लगी और बस पलट गई. अधिकारियों की ओर से बस में आई खराबी को लेकर जांच की जाएगी. जिसके बाद इसकी रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी".

