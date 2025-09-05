ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में शुक्रवार सुबह सड़क हादसा हो गया. सेक्टर-17 बस स्टैंड के पास करीब 10 बजे चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम (सीटीयू) की इलेक्ट्रिक बस तकनीकी खराबी के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे के दौरान बस में करीब 22 यात्री सवार थे. यात्रियों की चीख-पुकार सुनकर लोग तुरंत मदद के लिए एकत्रित हुए. हादसे में बस चालक और 6 यात्री घायल हो गए. घायलों को तुरंत सेक्टर-16 के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया.

सेक्टर-17 बस स्टैंड पर पलटी बस: बता दें कि सेक्टर-17 बस स्टैंड के पास पहुंची सीटीयू की बस मनीमाजरा से सवारियां लेकर आ रही थी. वहीं, बस में तकनीकी खराबी के चलते बस को रोका नहीं गया. इस दौरान बस अनियंत्रित होकर पलट गई. चालक व परिचालक समेत बस में बैठी कुछ सवारियां घायल हो गई. सेक्टर-17 पुलिस टीम और सीटीयू के अधिकारी मौके पर जायजा लेने के लिए पहुंचे. हादसे के दौरान बस स्टैंड और आसपास की सड़क पर अफरातफरी का माहौल बन गया. इस दौरान कुछ समय के लिए ट्रैफिक भी प्रभावित रहा. सेक्टर-17 पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला और क्रेन की मदद से बस को सड़क से हटाया गया.

घायलों को बस से बाहर निकाला: मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि "बस से यात्रियों को बाहर निकालने के लिए स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर राहत कार्य शुरू किया. कुछ यात्रियों को हल्की चोटें तो कुछ यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं". वहीं, चालक ने बताया कि "बस में तकनीकी खराबी के चलते, ब्रेक लगाने में मुश्किल आ रही थी. जिसके बाद बस को मोड़ते समय बैलेंस बिगड़ा और सड़क किनारे पलट गई. बस में बैठी 4 सवारियों को ज्यादा चोट पहुंची है".