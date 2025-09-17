ETV Bharat / state

चंडीगढ़ के अशोक चौधरी का रावण अवतार, दमदार आवाज, 12 किलो का मुकुट, ट्राईसिटी में रचा जाएगा इतिहास

चंडीगढ़ में इस बार रामलीला में रावण का किरदार निभा रहे अशोक चौधरी 12 किलों के मुकुट पहन मंच पर उतरेंगे.

Chandigarh Ramlila Ravana Ashok Chaudhary
चंडीगढ़ के अशोक चौधरी का रावण अवतार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 17, 2025

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में रामलीला मंचन की शुरुआत 20 सितंबर से होने जा रही है. इस बार चंडीगढ़ के सेक्टर-20 में होने वाली रामलीला में दर्शकों को एक नया और अनोखा दृश्य देखने को मिलेगा. रामलीला में रावण की भूमिका निभा रहे अशोक चौधरी इस बार 12 किलो वजनी मुकुट धारण कर मंच पर नजर आएंगे.

Chandigarh Ramlila Ravana Ashok Chaudhary
दशानन का मुकुट पहने अशोक चौधरी (ETV Bharat)

दिल्ली में तैयार की गई मुकुट: खास बात यह है कि ये 12 किलो का वजनी मुकुट दिल्ली में तैयार करवाया गया है. इसकी लंबाई करीब साढ़े चार फीट है. इस खास मुकुट में रावण के 10 सिरों को बखूबी दर्शाया गया है.अब तक ट्राईसिटी (चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली) में किसी भी कलाकार ने इतना भारी मुकुट पहनकर मंचन नहीं किया है. ये पहली बार होगा, जब रावण की भूमिका अदा कर रहे अशोक चौधरी 12 किलों का मुकुट पहन कर मंच पर उतरेंगे. इससे पहले साल 2018 में अशोक चौधरी ने 10 किलो का मुकुट पहना था.

ट्राईसिटी में दशानन बन अशोक रचेंगे इतिहास (ETV Bharat)

2002 से निभा रहे रावण का किरदार: चंडीगढ़ निवासी अशोक चौधरी पिछले 32 सालों में रामलीला में अभिनय कर रहे हैं. साल 2002 से अशोक रावण का किरदार निभाते आ रहे हैं. ईटीवी भारत ने अशोक चौधरी से बातचीत की.

Chandigarh Ramlila Ravana Ashok Chaudhary
मुकुट पहने अशोक चौधरी (ETV Bharat)

बचपन से है रामलीला का शौक: अशोक चौधरी ने ईटीवी भारत को बताया कि, " मैं चंडीगढ़ के सेक्टर 30 में रहता हूं. बचपन से ही मुझे रामलीला में हिस्सा लेने का शौक था. शुरुआत में मैं राम का किरदार निभाया करता था. हालांकि 18 साल की उम्र में पहली बार मैंने रावण का किरदार निभाया. तब से लेकर आज तक मैंने रावण का ही किरदार निभाया है. आलम यह है कि अब मैंने खुद को रावण के किरदार में इस कदर ढाल लिया है कि मैं मंच पर कभी किसी कार्यक्रम में भी रावण का डॉयलॉग्स बोलन लग जाता हूं. 60 वर्ष की उम्र में भी मैं उसी जोश और उत्साह के साथ मंच पर रावण के किरदार को न सिर्फ निभाता हूं, बल्कि उस किरदार को जीता भी हूं."

Chandigarh Ramlila Ravana Ashok Chaudhary
रावण का गदा (ETV Bharat)

आकर्षक कॉस्ट्यूम और दमदार आवाज से जीत लेते हैं दिल: अशोक चौधरी की पहचान सिर्फ उनके अभिनय से नहीं, बल्कि उनकी दमदार आवाज और भव्य पोशाकों से भी है. उनके पास रावण के लिए 7–8 तरह के मुकुट और 6–7 भिन्न प्रकार की पोशाकें हैं. इतना ही नहीं उन्होंने अपने मोबाइल की रिंगटोन भी रावण की आवाज में रखी हुई है. अशोक बताते हैं कि, "हर साल रामलीला में मेरी कोशिश रहती है कि कुछ अलग किया जाए. ताकि दर्शकों को खास अनुभव हो. "

Chandigarh Ramlila Ravana Ashok Chaudhary
दशानन का कॉस्ट्यूम (ETV Bharat)

हर कार्यक्रम को देखने आती है मां: अशोक चौधरी बताते हैं कि, "हरियाणा पीडब्ल्यूडी विभाग में कार्यरत हूं. मेरी पत्नी भी प्रोविडेंट फंड विभाग में कार्यरत हैं. परिवार के सभी सदस्य सरकारी सेवा में होने के बावजूद रामलीला के दौरान मैं रावण का किरदार निभाता हूं. रामलीला के दिनों में मेरे परिवार का मुझे खास सहयोग मिलता है. मेरी मां मेरे हर कार्यक्रम में स्टेज के आगे बैठकर देखती है."

"अचानक मंच पर आ जाती है शक्ति": रावण का किरदार निभाने वाले कलाकार अशोक चौधरी ने आगे बताया कि, "मेरी उम्र 60 साल है. पिछले 40 सालों से मैं रामलीला में रावण का किरदार निभा रहा हूं. मैं जैसे ही स्टेज पर जाता हूं. मेरे अंदर रावण का किरदार निभाने के लिए अचानक शक्ति आ जाती है और मैं रियल में रावण के किरदार में आ जाता हूं. अब मैं इस 12 किलों के मुकुट के साथ रिहर्सल कर रहा हूं. थोड़ी दिक्कत आ रही है, इस मुकुट को संभालने में, लेकिन मैं इस बार भी दर्शकों को निराश नहीं करूंगा. मैं चाहता हूं. कि रामायण की बातें आजकल के बच्चों को सिखाई जाए, ताकि वो रामायण को जान सके."

शिव वरदान से होगा रामलीला का आरंभ: सेक्टर-20 स्थित मंदिर के पास होने वाली इस रामलीला का आरंभ रावण के तप और शिव वरदान के दृश्य से होगा. दर्शकों को इस बार रावण के अलग-अलग रूप-तपस्वी, सीता हरण, युद्ध आदि-दशमुख स्वरूप में देखने को मिलेंगे.

52 से अधिक जगहों पर होती है रामलीला: चंडीगढ़ में हर साल 52 से अधिक स्थानों पर रामलीला का आयोजन होता है, लेकिन सेक्टर-20 की रामलीला खास मानी जाती है, क्योंकि यहां शहर के सबसे अनुभवी कलाकार अशोक चौधरी रावण की भूमिका निभाते हैं. अशोक चौधरी का मानना है कि रामलीला केवल एक नाट्य मंचन नहीं, बल्कि एक परंपरा और समाज को संदेश देने का माध्यम है. उनका प्रयास हमेशा यही रहता है कि हर साल कुछ नया और यादगार प्रस्तुत किया जाए.

