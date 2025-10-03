ETV Bharat / state

चंडीगढ़ पुलिस ने नकली नोटों के कारोबार का किया भंडाफोड़ 3 राज्यों के 3 आरोपी गिरफ्तार, 24.27 लाख फेक करंसी बरामद

पुलिस हिरासत में नकली नोट से जुड़े गिरोह के सदस्य ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : October 3, 2025 at 8:36 PM IST 3 Min Read