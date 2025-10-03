ETV Bharat / state

चंडीगढ़ पुलिस ने नकली नोटों के कारोबार का किया भंडाफोड़ 3 राज्यों के 3 आरोपी गिरफ्तार, 24.27 लाख फेक करंसी बरामद

चंड़ीगढ़ पुलिस ने नकली नोट के कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस के अनुसार गिरोह का नेटवर्क जम्मू-कश्मीर सहित कई राज्य में फैला है.

पुलिस हिरासत में नकली नोट से जुड़े गिरोह के सदस्य (Etv Bharat)
चंडीगढ़ः नोटबंदी के बाद एक फिर से देश में जाली नोट छापने वाले कई गिरोह सक्रिय हो गए हैं. चंडीगढ़ पुलिस ने जाली नोटों की खेप के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार 3 लोगों में गौरव कुमार हिमाचल के मंडी जिले का रहने वाला है, जबकि विक्रम मीणा पंजाब के संगरूर से और जितेंद्र शर्मा राजस्थान के झालावाड़ का रहने वाला है. अभी तक इनके पास से 24 लाख 27 हजार रुपये के नकली नोट बरामद हुए हैं. चंडीगढ़ पुलिस का कहना है कि यह ऑपरेशन नकली करेंसी कारोबार पर बड़ी चोट है.

गुप्त सूचना के आधार पर पकड़े गए आरोपीः बीते दिनों गुप्त सूचना के आधार पर चंड़ीगढ़ में 10 लाख की नकली नोट की डिलीवरी देने आये 2 युवक गौरव और विक्रम को चंड़ीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इन दोनों से पूछ्ताछ के आधार पर पुलिस को राजस्थान के झालावाड़ में जितेंद्र नामक के एक व्यक्ति का पता चला, जो अपने घर पर जाली नोट छापने का काम कर रहा था. पुलिस ने झालावाड़ से जितेंद्र को भी गिरफ्तार किया और मौके से जाली नोट छपाई में इस्तेमाल हो रहे कई उपकरण सहित कई प्रतिबंधित सामग्री को भी बरामद किया.

पुलिस हिरासत में नकली नोटों के कारोबारी (Etv Bharat)

कारोबार में हुआ घाटा तो नकली नोट का शुरु किया धंधाः चंड़ीगढ़ क्राइम ब्रांच के एसपी जसवीर सिंह ने बताया कि "इस धंधे की शुरुआत मध्य प्रदेश के रहने वाले प्रमोद काकरे नामक के व्यक्ति हुई थी जो मध्यप्रदेश में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. राजस्थान में इन नोटों की छपाई करने वाला जतिंदर एक कारोबारी है, जो कारोबार में घाटा होने पर इस धंधे में शामिल हुआ. ये गिरोह जाली नोटों की अधिकतर डिलीवरी कोरियर के माध्यम से करते थे. गौरव और विक्रम को एक लाख रुपये असली नोट के बदले तीन लाख की नकली नोट मिलता था. ये दोनों आगे आगे एक लाख असली नोट के बदले में दो से ढाई लाख नकली नोट में सौदा करते थे."

जाली नोटों के साथ 3 गिरफ्तार (Etv Bharat)

नोट छापने के लिए सिक्योरिटी सीट कौन कर रहा था सप्लाईः एसपी जसवीर सिंह ने बताया कि "फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नकली नोट छापने के लिये आरोपियों के पास सिक्योरिटी सीट कहां से आती थी. अभी तक इस मामले में कुल 24 लाख 27 हजार फेक करंसी पकड़ी जा चुकी है. गिरोह के पास से प्रिंटर,बॉन्ड पेपर, स्याही, कटर, सुरक्षा थ्रेड वाला कागज और दो गाड़ियां भी जब्त की गई हैं. गिरोह का नेटवर्क चंडीगढ़ के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर तक फैला हुआ था. जांच में सामने आया है कि गिरोह व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता था."

