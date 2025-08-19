चंडीगढ़: चंडीगढ़ पुलिस कर्मचारियों का 3 साल बाद मेडिकल चेकअप करवाया जा रहा है. कोरोना के कारण ये चेकअप पिछले तीन सालों से नहीं हो रहा था. हालांकि इस बार चंडीगढ़ पुलिस कर्मचारियों का वार्षिक मेडिकल चेकअप करवाया गया. अधिकतर पुलिस कर्मचारियों के मेडिकल रिपोर्ट में पाया गया कि वे अनफिट हैं. रिपोर्ट के मुताबिक 10 फीसद कर्मचारी भी फीट नहीं है.

6000 से अधिक पुलिस कर्मचारी कार्यरत: मौजूदा समय में चंडीगढ़ पुलिस विभाग में 6000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी कार्यरत हैं. पुलिस कर्मचारियों के सुविधानुसार फुल बॉडी मेडिकल चेकअप करवाया जा रहा है. रोजाना पुलिस जवान अपनी रिपोर्ट देखने के लिए पुलिस लाइन अस्पताल पहुंच रहे हैं.

चंडीगढ़ पुलिस का कराया गया वार्षिक मेडिकल टेस्ट (ETV Bharat)

जुलाई माह में चेकअप का आदेश हुआ था जारी: दरअसल, चंडीगढ़ पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की मीटिंग करवाई गयी थी. जहां पुलिस अधिकारियों की ओर से कर्मचारियों के सेहत को लेकर सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद जुलाई महीने से सभी कर्मचारियों को ईयरली मेडिकल चेकअप करवाने के लिए आदेश जारी किए गए थे.

500 से अधिक कर्मचारियों के हो चुके हैं टेस्ट: आदेश के बाद जुलाई माह से ही चंडीगढ़ पुलिस लाइन स्थित पुलिस अस्पताल में पुलिस कर्मचारियों का ईयरली मेडिकल चेकअप किया जा रहा है. अब तक 500 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों के मेडिकल टेस्ट हो चुके हैं, जिनमें से 40 से 45 वर्ष की उम्र के 70 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों को फैटी लीवर और लीवर से जुड़ी बीमारियां है. इसके साथ ही 50 से अधिक उम्र वाले कर्मचारियों में हार्ट की समस्या देखी गई है. इसके साथ ही कुछ कर्मचारी का वजन 90 किलो से ऊपर देखा गया है, जबकि नियमों के मुताबिक चंडीगढ़ पुलिस के कर्मचारी को 80 किलो से अधिक शरीर का वजन नहीं होना चाहिए.

चंडीगढ़ के अधिकतर पुलिसकर्मी अनफिट (ETV Bharat)

मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं पुलिस कर्मचारी: मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर कर्मचारियों में मानसिक तनाव की समस्या देखी गई है. पिछले एक साल में चंडीगढ़ पुलिस के 6 कर्मचारियों ने खुदकुशी की है.

क्या कहते हैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर: इस पूरे मामले में चंडीगढ़ पुलिस लाइन अस्पताल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर गगनदीप सिंह ने बताया कि फिलहाल मेडिकल रिपोर्ट्स चेक की जा रही है. मेडिकल रिपोर्ट के दौरान किसी भी तरह की समस्या अगर मरीज में देखी जाती है, तो मरीजों को उस ओर ध्यान देने के लिए कहा जाता है. रोजाना ओपीडी में आने वाले मरीजों में ज्यादातर हाइपरटेंशन, शुगर, किडनी से जुड़ी समस्याएं देखी जा रही है. पुलिस कर्मचारियों में सेहत से संबंधित समस्याओं का मुख्य कारण उनका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है. जरूरत से ज्यादा ड्यूटी पर रहना, खाने-पीने की आदतों पर ध्यान न रखना. पूरी नींद न लेना. रेस्ट न करना...इस सभी चीजों का असर पुलिस कर्मचारियों के हेल्थ पर पड़ता है.

हर माह लगाया जाता है हेल्थ कैंप: आगे गगनदीप सिंह ने कहा कि अस्पताल की ओर से हर महीने मेडिकल कैंप लगाकर सभी पुलिस कर्मचारियों को अपनी सेहत पर ध्यान देने के लिए जागरूक किया जाता है. अस्पताल में हर तरह की ओपीडी की सुविधा उपलब्ध है. जहां हफ्ते में एक बार साइकेट्रिस्ट की ओपीडी होती हैं. वहां एक दिन फिजियोथेरेपिस्ट, एक दिन डेंटिस्ट और एक दिन आंखों के डॉक्टर की ओर से ओपीडी चलाई जाती है. इसके अलावा अस्पताल में आयुर्वेदिक डॉक्टर की ओपीडी भी आम दिनों के लिए खुली रहती है.

क्या कहते हैं पुलिस कर्मचारी: इस पूरे मामले में कुछ पुलिस कर्मचारियों ने बताया कि चंडीगढ़ पुलिस के ज्यादातर कर्मचारियों की ड्यूटी का समय निर्धारित नहीं होता है. वे अक्सर 10 से 15 घंटे अपनी ड्यूटी देते हैं. इस दौरान उनके लिए घर का खाना खाना भी मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें फास्ट फूड जैसी चीजों पर निर्भर रहना पड़ता है. कई पुलिसकर्मी को किसी विशेष ऑपरेशन के चलते रात-रात भर बाहर रहना पड़ता है. ऐसे में अपनी सेहत को समय देने के लिए किसी भी कर्मचारी के पास पर्याप्त समय नहीं बचता है.

