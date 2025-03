ETV Bharat / state

किडनी की बीमारी के तेज़ी से बढ़ रहे मामले, कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलतियां - WORLD KIDNEY DAY 2025

By ETV Bharat Haryana Team

विश्व किडनी दिवस 2025 (ETV Bharat)

"आप ज्यादा समय तक दवाइयों पर निर्भर नहीं रह सकते. समय रहते अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करें और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं. इसके साथ ही जंक फूड से दूरी बनाए. खासकर बच्चों को जंक फूड से दूर रखें. बच्चों को जंक फूड ना देकर. बच्चों के साथ ही आप खुद भी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं. इससे आप किडनी संबंधित बीमारी से दूर रहेंगे." -विवेक लाल, डायरेक्टर, पीजीआई

विश्व किडनी दिवस का थीम: विश्व किडनी दिवस के मौके पर पीजीआई डायरेक्टर की ओर से एक पोस्टर लॉन्च किया गया. इस बार वर्ल्ड किडनी डे का थीम are your kidneys well था. इस थीम को लेकर यह पोस्टर लॉन्च किया गया. किडनी की बीमारियां बढ़ती जा रही है, इसको लेकर अब पीजीआई नेफ्रोलॉजी विभाग की टीम अब ट्राइसिटी के लोगों को किडनी की बीमारी के प्रति जागरूक करेगी.

