Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

चंडीगढ़ PGI ने रचा इतिहास, कर दी 2 साल की बच्ची की एंडोस्कोपिक ब्रेन सर्जरी, मासूम के ब्रेन से निकाला 4.5 सेमी का ट्यूमर - PGI ENDOSCOPIC BRAIN SURGERY

चंडीगढ़ पीजीआई में दो साल की बच्ची की एंडोस्कोपिक ब्रेन सर्जरी की गई. बच्ची के ब्रेन से 4.5 सेमी का ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाला गया.

Chandigarh PGI Endoscopic brain surgery
चंडीगढ़ PGI ने रचा इतिहास (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 7, 2025 at 2:48 PM IST

4 Min Read

चंडीगढ़: पीजीआई चंडीगढ़ के एंडोस्कोपिक विभाग के प्रोफेसर डॉ. एस.एस. ढंडपाणी और उनकी विशेषज्ञ सर्जन टीम ने एक बार फिर जटिल सर्जरी की है. जो कि विश्व की दूसरी दुर्लभ एंडोस्कोपिक ब्रेन सर्जरी है.

दरअसल, चंडीगढ़ पीजीआई ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से आई 2 साल की गोरिका सिंह के मस्तिष्क में मौजूद 4.5 सेंटीमीटर का क्रेनियोफैरिंजियोमा ट्यूमर बिना खोपड़ी खोले, नाक के रास्ते एंडोस्कोपिक तकनीक से सफलतापूर्वक सर्जरी के जरिए निकाल दिया है. यह विश्व का दूसरा ऐसा मामला है, जहां इतने छोटे बच्चे में इतना बड़ा ट्यूमर इस विधि से निकाला गया है.

2 साल की बच्ची की एंडोस्कोपिक ब्रेन सर्जरी (ETV Bharat)

नाक के रास्ते की एंडोनसल एंडोस्कोपिक सर्जरी : इस बारे में अधिक जानकारी के लिए ईटीवी भारत की टीम चंडीगढ़ पीजीआई के एंडोस्कोपिक विभाग के प्रोफेसर डॉ. एस.एस. ढंडपाणी के पास पहुंची और उनसे बातचीत की. प्रोफेसर डॉ. एस.एस. ढंडपाणी ने बताया कि बच्ची को कुछ महीनों से दोनों आंखों से दिखाई देना बंद हो गया था. शरीर में पिट्यूटरी हार्मोन की कमी थी. MRI स्कैन में ब्रेन के सेंटर में स्थित एक कठोर ट्यूमर होने की पुष्टि हुई, जो देखने वाली नसों और हाइपोथैलेमस जैसे बेहद संवेदनशील क्षेत्रों के पास होता है. ऐसे मामलों में खोपड़ी खोलकर ओपन ब्रेन सर्जरी की जाती है. हालांकि हमारी टीम ने नाक के रास्ते एंडोनसल एंडोस्कोपिक सर्जरी करने का निर्णय लिया. इसके बाद 10 से 15 डॉक्टरों और नर्स की टीम की मदद से इस सर्जरी को किया गया.

इस तरह डॉक्टरों की टीम ने की सर्जरी: इस सर्जरी में सावधानी की जरूरत अधिक थी, क्योंकि बच्ची छोटी है. सर्जरी के दौरान बरती जानें वाली सावधानी के बारे में डॉ. एस.एस. ढंडपाणी ने बताया कि बच्ची की उम्र, नाक की पतली संरचना और अधूरी हड्डियों के कारण यह प्रक्रिया कई गुना कठिन मानी जा रही थी, लेकिन हमारे डॉक्टरो की टीम ने रिस्क लेते हुए इसे सफल बनाया. ENT विशेषज्ञ डॉ. रिजुनीता ने सर्जरी की पहली स्टेज को संभाला, जबकि न्यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के हेड डॉ. ढंडपाणी ने बेस ऑफ स्कल (खोपड़ी के निचले हिस्से) की जटिल सर्जरी की. CT एंजियोग्राफी, हाई-डेफिनेशन एंडोस्कोपी, माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स और लैरिंजियल कोब्लेटर जैसे अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से यह ऑपरेशन किया गया.

6 घंटे तक चला ऑपरेशन: प्रोफेसर डॉ. एस.एस. ढंडपाणी ने बताया कि ये सर्जरी तकरीबन 6 घंटे तक चली. इस जटिल सर्जरी के बाद मात्र 250 मि.ली. खून बच्ची के शरीर से निकला था. इस बच्ची को सर्जरी के बाद ICU में रखा गया. 10 दिनों के बाद उसकी स्थिति सामान्य हो गई और CT स्कैन करने के बाद हमने पाया कि ट्यूमर लगभग पूरी तरह से हट चुका है. पोस्ट-ऑफ सर्जरी में कोई जटिलता सामने नहीं आई है.

अचानक पता चला कि बच्ची के आंखों में दिक्कत है: गोरिका के माता पिता कहते हैं कि उन्होंने यूट्यूब पर देख कर पीजीआई में इलाज करवाने का निर्णय लिया था. गोरिका की मां कहती है कि जब गोरिका डेढ़ साल की थी, तब वह पूरी तरह स्वस्थ थी. लेकिन डेढ़ साल की उम्र के बाद से ही वह अचानक से चीजों को ढूंढने की कोशिश करने लगी. पहले हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया. लेकिन धीरे-धीरे गोरिका दीवार से टकराने लगी. तब हमें लगा कि गोरिका की आंखों में शायद कोई समस्या है.

चंडीगढ़ पीजीआई में 2 साल की बच्ची की एंडोस्कोपिक ब्रेन सर्जरी (ETV Bharat)

पीजीआई में कराया इलाज: इसके बाद हमने इसे कई डॉक्टरों को उत्तर प्रदेश में दिखाया. इस बीच हमें किसी ने पीजीआई की सुविधाओं के बारे में बताएं. इसके बाद हमने इस संबंध में यूट्यूब पर पीजीआई के कई ऐसे इंटरव्यू देखें. जो इस तरह के मरीज का इलाज करते हुए दिखाए गए थे. फिर हमने चंडीगढ़ पीजीआई में गोरिका का इलाज करने का फैसला लिया. बच्ची की सर्जरी हो गई है. अब जल्द हम उसे डिस्चार्ज कर घर ले जाएंगे.

पूरे विश्व में ये दूसरी ऐसी सर्जरी: इससे पहले भी डॉ. ढंडपाणी ने दुनिया में पहली बार 16 महीने की बच्ची में 3.4 सेमी केक्रानियोफैरिंजियोमा ट्यूमर को नाक के रास्ते हटा कर सफल सर्जरी की थी. वहीं, दो साल की उम्र में 4 सेमी से बड़े ट्यूमर की यह एंडोस्कोपिक सर्जरी अब तक केवल एक बार अमेरिका के स्टैनफोर्ड में ही की गई थी. अब यह सर्जरी विश्व में दूसरी बार की गई है. ये सर्जरी भारत के स्वास्थ्य जगत के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

ये भी पढ़ें:PGI चंडीगढ़ में भारत की पहली रोबोटिक वासोवासोस्टमी सर्जरी हुई, पुरुष नसबंदी के बाद दोबारा पिता बनने का रास्ता हुआ साफ

चंडीगढ़: पीजीआई चंडीगढ़ के एंडोस्कोपिक विभाग के प्रोफेसर डॉ. एस.एस. ढंडपाणी और उनकी विशेषज्ञ सर्जन टीम ने एक बार फिर जटिल सर्जरी की है. जो कि विश्व की दूसरी दुर्लभ एंडोस्कोपिक ब्रेन सर्जरी है.

दरअसल, चंडीगढ़ पीजीआई ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से आई 2 साल की गोरिका सिंह के मस्तिष्क में मौजूद 4.5 सेंटीमीटर का क्रेनियोफैरिंजियोमा ट्यूमर बिना खोपड़ी खोले, नाक के रास्ते एंडोस्कोपिक तकनीक से सफलतापूर्वक सर्जरी के जरिए निकाल दिया है. यह विश्व का दूसरा ऐसा मामला है, जहां इतने छोटे बच्चे में इतना बड़ा ट्यूमर इस विधि से निकाला गया है.

2 साल की बच्ची की एंडोस्कोपिक ब्रेन सर्जरी (ETV Bharat)

नाक के रास्ते की एंडोनसल एंडोस्कोपिक सर्जरी : इस बारे में अधिक जानकारी के लिए ईटीवी भारत की टीम चंडीगढ़ पीजीआई के एंडोस्कोपिक विभाग के प्रोफेसर डॉ. एस.एस. ढंडपाणी के पास पहुंची और उनसे बातचीत की. प्रोफेसर डॉ. एस.एस. ढंडपाणी ने बताया कि बच्ची को कुछ महीनों से दोनों आंखों से दिखाई देना बंद हो गया था. शरीर में पिट्यूटरी हार्मोन की कमी थी. MRI स्कैन में ब्रेन के सेंटर में स्थित एक कठोर ट्यूमर होने की पुष्टि हुई, जो देखने वाली नसों और हाइपोथैलेमस जैसे बेहद संवेदनशील क्षेत्रों के पास होता है. ऐसे मामलों में खोपड़ी खोलकर ओपन ब्रेन सर्जरी की जाती है. हालांकि हमारी टीम ने नाक के रास्ते एंडोनसल एंडोस्कोपिक सर्जरी करने का निर्णय लिया. इसके बाद 10 से 15 डॉक्टरों और नर्स की टीम की मदद से इस सर्जरी को किया गया.

इस तरह डॉक्टरों की टीम ने की सर्जरी: इस सर्जरी में सावधानी की जरूरत अधिक थी, क्योंकि बच्ची छोटी है. सर्जरी के दौरान बरती जानें वाली सावधानी के बारे में डॉ. एस.एस. ढंडपाणी ने बताया कि बच्ची की उम्र, नाक की पतली संरचना और अधूरी हड्डियों के कारण यह प्रक्रिया कई गुना कठिन मानी जा रही थी, लेकिन हमारे डॉक्टरो की टीम ने रिस्क लेते हुए इसे सफल बनाया. ENT विशेषज्ञ डॉ. रिजुनीता ने सर्जरी की पहली स्टेज को संभाला, जबकि न्यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के हेड डॉ. ढंडपाणी ने बेस ऑफ स्कल (खोपड़ी के निचले हिस्से) की जटिल सर्जरी की. CT एंजियोग्राफी, हाई-डेफिनेशन एंडोस्कोपी, माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स और लैरिंजियल कोब्लेटर जैसे अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से यह ऑपरेशन किया गया.

6 घंटे तक चला ऑपरेशन: प्रोफेसर डॉ. एस.एस. ढंडपाणी ने बताया कि ये सर्जरी तकरीबन 6 घंटे तक चली. इस जटिल सर्जरी के बाद मात्र 250 मि.ली. खून बच्ची के शरीर से निकला था. इस बच्ची को सर्जरी के बाद ICU में रखा गया. 10 दिनों के बाद उसकी स्थिति सामान्य हो गई और CT स्कैन करने के बाद हमने पाया कि ट्यूमर लगभग पूरी तरह से हट चुका है. पोस्ट-ऑफ सर्जरी में कोई जटिलता सामने नहीं आई है.

अचानक पता चला कि बच्ची के आंखों में दिक्कत है: गोरिका के माता पिता कहते हैं कि उन्होंने यूट्यूब पर देख कर पीजीआई में इलाज करवाने का निर्णय लिया था. गोरिका की मां कहती है कि जब गोरिका डेढ़ साल की थी, तब वह पूरी तरह स्वस्थ थी. लेकिन डेढ़ साल की उम्र के बाद से ही वह अचानक से चीजों को ढूंढने की कोशिश करने लगी. पहले हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया. लेकिन धीरे-धीरे गोरिका दीवार से टकराने लगी. तब हमें लगा कि गोरिका की आंखों में शायद कोई समस्या है.

चंडीगढ़ पीजीआई में 2 साल की बच्ची की एंडोस्कोपिक ब्रेन सर्जरी (ETV Bharat)

पीजीआई में कराया इलाज: इसके बाद हमने इसे कई डॉक्टरों को उत्तर प्रदेश में दिखाया. इस बीच हमें किसी ने पीजीआई की सुविधाओं के बारे में बताएं. इसके बाद हमने इस संबंध में यूट्यूब पर पीजीआई के कई ऐसे इंटरव्यू देखें. जो इस तरह के मरीज का इलाज करते हुए दिखाए गए थे. फिर हमने चंडीगढ़ पीजीआई में गोरिका का इलाज करने का फैसला लिया. बच्ची की सर्जरी हो गई है. अब जल्द हम उसे डिस्चार्ज कर घर ले जाएंगे.

पूरे विश्व में ये दूसरी ऐसी सर्जरी: इससे पहले भी डॉ. ढंडपाणी ने दुनिया में पहली बार 16 महीने की बच्ची में 3.4 सेमी केक्रानियोफैरिंजियोमा ट्यूमर को नाक के रास्ते हटा कर सफल सर्जरी की थी. वहीं, दो साल की उम्र में 4 सेमी से बड़े ट्यूमर की यह एंडोस्कोपिक सर्जरी अब तक केवल एक बार अमेरिका के स्टैनफोर्ड में ही की गई थी. अब यह सर्जरी विश्व में दूसरी बार की गई है. ये सर्जरी भारत के स्वास्थ्य जगत के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

ये भी पढ़ें:PGI चंडीगढ़ में भारत की पहली रोबोटिक वासोवासोस्टमी सर्जरी हुई, पुरुष नसबंदी के बाद दोबारा पिता बनने का रास्ता हुआ साफ

For All Latest Updates

TAGGED:

CHANDIGARH PGI BRAIN SURGERYGIRL ENDOSCOPIC BRAIN SURGERYPGI एंडोस्कोपिक ब्रेन सर्जरीचंडीगढ़ पीजीआईPGI ENDOSCOPIC BRAIN SURGERY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

फरीदाबाद के दादा-दादी को सलाम, पोती की मौत के बाद हजारों मरीजों की बचाई जान, गरीब बच्चों के बने मसीहा

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, "फॉलोइंग कर्मा बैंड" की अनसुनी कहानी जो बन गई मिसाल

हिसार में कैसे मूकबधिर परिवार जी रहा हैप्पी लाइफ, दूसरों के लिए बने मिसाल, बेटी भी छू रही बुलंदी का आसमान

दादरी की भंभो पहलवान रोज सुबह 4 बजे से करती है प्रैक्टिस, ओलंपिक में गोल्ड जीतने का है लक्ष्य, पिता बोले- "हर मोड़ पर दूंगा बेटी का साथ"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.