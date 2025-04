ETV Bharat / state

चंडीगढ़ पासपोर्ट ऑफिस में ठीक हुआ सर्वर, बुधवार को डाउन होने से सैकड़ों आवेदकों को हुई परेशानी - CHANDIGARH PASSPORT OFFICE

Chandigarh Passport Office ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : April 10, 2025 at 11:04 AM IST | Updated : April 10, 2025 at 11:42 AM IST 3 Min Read

चंडीगढ़: बुधवार को चंडीगढ़ स्थित रिजनल पासपोर्ट ऑफिस (आरपीओ) में तकनीकी खराबी के कारण सैकड़ों पासपोर्ट आवेदकों और उनके परिजनों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा. आरपीओ के सर्वर में आई समस्या के चलते इसके अधीन आने वाले सभी पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) में सेवाएं पूरी तरह ठप हो गईं. यह कार्यालय पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को पासपोर्ट संबंधी सुविधाएं प्रदान करता है, लेकिन बीते दिन सर्वर डाउन होने से कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ. हालांकि आज सर्वर ठीक हो गया है. पहले की तरह ऑफिस में पासपोर्ट का काम जारी है. बुधवार सुबह से शुरू हुई परेशानी: पासपोर्ट ऑफिस, जो सप्ताह में पांच दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है, रोजाना सैकड़ों लोगों की भीड़ देखता है. कई आवेदक अपने निर्धारित समय पर औपचारिकताएं पूरी करने के लिए सुबह जल्दी पहुंचते हैं, लेकिन बुधवार को उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा. पिछले 24 घंटों से चली आ रही इस समस्या ने न केवल चंडीगढ़, बल्कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के आवेदकों को भी परेशान किया. तकनीकी दिक्कतों के कारण पासपोर्ट, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) और जीई पी अपॉइंटमेंट्स को रद्द करना पड़ा.

चंडीगढ़: बुधवार को चंडीगढ़ स्थित रिजनल पासपोर्ट ऑफिस (आरपीओ) में तकनीकी खराबी के कारण सैकड़ों पासपोर्ट आवेदकों और उनके परिजनों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा. आरपीओ के सर्वर में आई समस्या के चलते इसके अधीन आने वाले सभी पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) में सेवाएं पूरी तरह ठप हो गईं. यह कार्यालय पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को पासपोर्ट संबंधी सुविधाएं प्रदान करता है, लेकिन बीते दिन सर्वर डाउन होने से कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ. हालांकि आज सर्वर ठीक हो गया है. पहले की तरह ऑफिस में पासपोर्ट का काम जारी है. बुधवार सुबह से शुरू हुई परेशानी: पासपोर्ट ऑफिस, जो सप्ताह में पांच दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है, रोजाना सैकड़ों लोगों की भीड़ देखता है. कई आवेदक अपने निर्धारित समय पर औपचारिकताएं पूरी करने के लिए सुबह जल्दी पहुंचते हैं, लेकिन बुधवार को उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा. पिछले 24 घंटों से चली आ रही इस समस्या ने न केवल चंडीगढ़, बल्कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के आवेदकों को भी परेशान किया. तकनीकी दिक्कतों के कारण पासपोर्ट, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) और जीई पी अपॉइंटमेंट्स को रद्द करना पड़ा. अधिकारियों का बयान: पासपोर्ट कार्यालय के एक कर्मचारी ने बताया कि बुधवार सुबह से ही सर्वर में खराबी आ गई थी, जिसके बाद तकनीकी टीम ने इसे ठीक करने के प्रयास शुरू किए. हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि सामान्य सेवाएं कब तक बहाल हो पाएंगी. अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जिन आवेदकों की अपॉइंटमेंट रद्द हुई हैं, उन्हें जल्द ही नया समय दिया जाएगा. कर्मचारी ने कहा, "हम स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रभावित आवेदकों को सूचित किया जाएगा." फिलहाल सर्वर को ठीक कर दिया गया है. आवेदकों की नाराजगी: लंबी दूरी से आए कई आवेदकों ने अपनी नाराजगी जाहिर की. एक आवेदक ने कहा, "हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा." फिलहाल, तकनीकी टीम दिन-रात काम कर रही है ताकि सर्वर को जल्द से जल्द ठीक किया जा सके. पासपोर्ट कार्यालय ने लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि स्थिति सामान्य होने पर सभी को सूचना दी जाएगी. ये भी पढ़ें- सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 15 अप्रैल तक मिलेगी पुस्तकें, 'अभिभावक एक बुक शॉप से खरीदने के लिए बाध्य नहीं' - GOVERNMENT SCHOOLS BOOKS

Last Updated : April 10, 2025 at 11:42 AM IST