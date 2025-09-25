ETV Bharat / state

AI वॉयस की अब चुटकियों में खुलेगी पोल, PU की टीम ने बनाया कमाल का सॉफ्टवेयर

चंडीगढ़ : पंजाब यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट की टीम की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो एआई जेनरेटेड और ऑरिजनल ह्यूमन वॉयस के बीच में फर्क बताता है. किसी की वॉयस को अगर एआई के जरिए इस्तेमाल किया गया है तो उसके सैंपल के जरिए ये सॉफ्टवेयर उसका आसानी से पता लगा लेता है. इस इनोवेटिव सॉफ्टवेयर की मदद से फॉरेंसिक साइंस विभाग को कई गंभीर केस सुलझाने में मदद मिल सकती है. 6 महीने की मेहनत से 9 स्कॉलर्स के साथ प्रोफेसर ने मेहनत करते हुए इस सॉफ्टवेयर को बनाया है.

कॉपीराइट ऑफिस से मिल चुका कॉपीराइट : सॉफ्टवेयर में सपोर्ट वेक्टर मशीन (SVM) मॉडल का इस्तेमाल किया गया है, जो आवाज़ के टोन, बनावट और अनोखे पैटर्न को पकड़ने में सक्षम है. सॉफ्टवेयर को भारत सरकार के कॉपीराइट ऑफिस से कॉपीराइट भी मिल चुका है. ये तकनीक अपराध जांच, फोन पर धमकी देने वाले मामलों और फॉरेंसिक विश्लेषण में काफी मददगार साबित हो सकती है.

एआई और असली वॉयस में पहचान करेगा सॉफ्टवेयर (Etv Bharat)

क्लोन आवाज़ों की पहचान कर सकता है : असली और एआई-जेनरेटेड (क्लोन) आवाज़ों में फर्क करने वाले सॉफ्टवेयर को बनाने वाले प्रोफेसर केवल कृष्णन और स्कॉलर्स के साथ ईटीवी भारत की टीम ने ख़ास बातचीत की है. प्रोफेसर कृष्णन ने बताया कि "लगभग छह महीने तक चले इस शोध में कई बार परीक्षण और विश्लेषण किया गया. टीम ने 100 ऑडियो सैंपल्स लिए जिसमें 50 असली मानव आवाज़ें और 50 कंप्यूटर द्वारा बनाई गई आवाज़ें थी. इनको टेस्ट किया गया कि क्या सॉफ्टवेयर एआई आवाज़ों को पहचान पा रहा है या नहीं. तब टेस्ट के दौरान पता चला कि पीयू का ये सॉफ्टवेयर 80 प्रतिशत तक एक्यूरेसी के साथ क्लोन आवाज़ों की पहचान कर सकता है."