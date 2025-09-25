ETV Bharat / state

AI वॉयस की अब चुटकियों में खुलेगी पोल, PU की टीम ने बनाया कमाल का सॉफ्टवेयर

चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में एक ऐसा कमाल का साॅफ्टवेयर बनाया गया है जो एआई आवाज़ का पता लगा लेता है.

Chandigarh Panjab University has created a unique software that can distinguish between real and AI voices
AI वॉयस की अब चुटकियों में खुलेगी पोल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 25, 2025 at 5:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़ : पंजाब यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट की टीम की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो एआई जेनरेटेड और ऑरिजनल ह्यूमन वॉयस के बीच में फर्क बताता है. किसी की वॉयस को अगर एआई के जरिए इस्तेमाल किया गया है तो उसके सैंपल के जरिए ये सॉफ्टवेयर उसका आसानी से पता लगा लेता है. इस इनोवेटिव सॉफ्टवेयर की मदद से फॉरेंसिक साइंस विभाग को कई गंभीर केस सुलझाने में मदद मिल सकती है. 6 महीने की मेहनत से 9 स्कॉलर्स के साथ प्रोफेसर ने मेहनत करते हुए इस सॉफ्टवेयर को बनाया है.

कॉपीराइट ऑफिस से मिल चुका कॉपीराइट : सॉफ्टवेयर में सपोर्ट वेक्टर मशीन (SVM) मॉडल का इस्तेमाल किया गया है, जो आवाज़ के टोन, बनावट और अनोखे पैटर्न को पकड़ने में सक्षम है. सॉफ्टवेयर को भारत सरकार के कॉपीराइट ऑफिस से कॉपीराइट भी मिल चुका है. ये तकनीक अपराध जांच, फोन पर धमकी देने वाले मामलों और फॉरेंसिक विश्लेषण में काफी मददगार साबित हो सकती है.

एआई और असली वॉयस में पहचान करेगा सॉफ्टवेयर (Etv Bharat)

क्लोन आवाज़ों की पहचान कर सकता है : असली और एआई-जेनरेटेड (क्लोन) आवाज़ों में फर्क करने वाले सॉफ्टवेयर को बनाने वाले प्रोफेसर केवल कृष्णन और स्कॉलर्स के साथ ईटीवी भारत की टीम ने ख़ास बातचीत की है. प्रोफेसर कृष्णन ने बताया कि "लगभग छह महीने तक चले इस शोध में कई बार परीक्षण और विश्लेषण किया गया. टीम ने 100 ऑडियो सैंपल्स लिए जिसमें 50 असली मानव आवाज़ें और 50 कंप्यूटर द्वारा बनाई गई आवाज़ें थी. इनको टेस्ट किया गया कि क्या सॉफ्टवेयर एआई आवाज़ों को पहचान पा रहा है या नहीं. तब टेस्ट के दौरान पता चला कि पीयू का ये सॉफ्टवेयर 80 प्रतिशत तक एक्यूरेसी के साथ क्लोन आवाज़ों की पहचान कर सकता है."

Chandigarh Panjab University has created a unique software that can distinguish between real and AI voices
क्लोन आवाज़ों की पहचान कर सकता है सॉफ्टवेयर (Etv Bharat)

रियल टाइम टेस्टिंग की गई : प्रोफेसर कृष्णन की टीम में शामिल स्कॉलर दामिनी सिवान ने बताया कि "काफी रिसर्च के बाद इसे तैयार किया गया है, साथ ही इसकी रियल टाइम टेस्टिंग भी की गई है जिसमें 80 प्रतिशत तक इसका सक्सेस रेट रहा है. आगे इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट किया जा रहा है."

Chandigarh Panjab University has created a unique software that can distinguish between real and AI voices
प्रोफेसर कृष्णन की टीम (Etv Bharat)

साइबर अपराध सुलझाने में मदद करेगा : प्रोफेसर केवल कृष्णन को हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल किया है और वे 2025 में पीयू के सर्वोच्च रैंकिंग प्रोफेसर रह चुके हैं. एआई-जेनरेटेड कंटेंट के तेजी से हो रहे इस्तेमाल ने अपराध पहचान और सबूत विश्लेषण को चुनौतीपूर्ण बना दिया है. ये सॉफ्टवेयर इस दिशा में बड़ा कदम है. ये तकनीक फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद करेगी और साइबर अपराधों के केसों को सुलझाने में मददगार साबित होगी. पंजाब विश्वविद्यालय इस मॉडल का बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) अपने पास रखेगा और इसके व्यापक उपयोग के लिए उद्योग जगत से साझेदारी की भी योजना बना रहा है.

Chandigarh Panjab University has created a unique software that can distinguish between real and AI voices
PU की टीम ने बनाया कमाल का सॉफ्टवेयर (Etv Bharat)
Chandigarh Panjab University has created a unique software that can distinguish between real and AI voices
सपोर्ट वेक्टर मशीन (SVM) मॉडल का इस्तेमाल (Etv Bharat)
Chandigarh Panjab University has created a unique software that can distinguish between real and AI voices
स्कॉलर दामिनी सिवान (Etv Bharat)
Chandigarh Panjab University has created a unique software that can distinguish between real and AI voices
प्रोफेसर केवल कृष्णन (Etv Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

ये भी पढ़ें : यहां ज़मीन पर लेटी हुई हैं "मां काली", शराब का लगता भोग, सारी मनोकामनाएं होती है पूरी !

ये भी पढ़ें : कुरुक्षेत्र में "बाणगंगा" के अनसुलझे रहस्य, कभी नहीं सूखने वाले सरोवर के साथ एक "धातु" भी बना हुआ मिस्ट्री

For All Latest Updates

TAGGED:

PANJAB UNIVERSITY UNIQUE SOFTWAREAI VOICE RECOGNITION SOFTWAREपंजाब यूनिवर्सिटीएआई वॉयसPANJAB UNIVERSITY UNIQUE SOFTWARE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

"गोल्डन गर्ल" जैस्मिन लंबोरिया का भिवानी में ग्रैंड वेलकम, ईटीवी भारत से बोली - अब ओलंपिक मेडल लाने की ख्वाहिश

"कचरा लाओ, फ्री खाना पाओ", करनाल की सुमन डांगी 500 ग्राम वेस्ट के बदले दे रही लाजवाब फूड की थाली

Explainer : कमाल का "कपिध्वज", पानी में नहीं डूबने वाली गाड़ी बचा रही ज़िंदगी, सेना की बढ़ाई ताकत

पंचरवाले से बना फैक्ट्री मालिक, करोड़ों का कारोबार, हिसार के कुलदीप का कमाल, दूसरों के लिए बने मिसाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.