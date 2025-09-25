AI वॉयस की अब चुटकियों में खुलेगी पोल, PU की टीम ने बनाया कमाल का सॉफ्टवेयर
चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में एक ऐसा कमाल का साॅफ्टवेयर बनाया गया है जो एआई आवाज़ का पता लगा लेता है.
Published : September 25, 2025 at 5:57 PM IST
चंडीगढ़ : पंजाब यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट की टीम की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो एआई जेनरेटेड और ऑरिजनल ह्यूमन वॉयस के बीच में फर्क बताता है. किसी की वॉयस को अगर एआई के जरिए इस्तेमाल किया गया है तो उसके सैंपल के जरिए ये सॉफ्टवेयर उसका आसानी से पता लगा लेता है. इस इनोवेटिव सॉफ्टवेयर की मदद से फॉरेंसिक साइंस विभाग को कई गंभीर केस सुलझाने में मदद मिल सकती है. 6 महीने की मेहनत से 9 स्कॉलर्स के साथ प्रोफेसर ने मेहनत करते हुए इस सॉफ्टवेयर को बनाया है.
कॉपीराइट ऑफिस से मिल चुका कॉपीराइट : सॉफ्टवेयर में सपोर्ट वेक्टर मशीन (SVM) मॉडल का इस्तेमाल किया गया है, जो आवाज़ के टोन, बनावट और अनोखे पैटर्न को पकड़ने में सक्षम है. सॉफ्टवेयर को भारत सरकार के कॉपीराइट ऑफिस से कॉपीराइट भी मिल चुका है. ये तकनीक अपराध जांच, फोन पर धमकी देने वाले मामलों और फॉरेंसिक विश्लेषण में काफी मददगार साबित हो सकती है.
क्लोन आवाज़ों की पहचान कर सकता है : असली और एआई-जेनरेटेड (क्लोन) आवाज़ों में फर्क करने वाले सॉफ्टवेयर को बनाने वाले प्रोफेसर केवल कृष्णन और स्कॉलर्स के साथ ईटीवी भारत की टीम ने ख़ास बातचीत की है. प्रोफेसर कृष्णन ने बताया कि "लगभग छह महीने तक चले इस शोध में कई बार परीक्षण और विश्लेषण किया गया. टीम ने 100 ऑडियो सैंपल्स लिए जिसमें 50 असली मानव आवाज़ें और 50 कंप्यूटर द्वारा बनाई गई आवाज़ें थी. इनको टेस्ट किया गया कि क्या सॉफ्टवेयर एआई आवाज़ों को पहचान पा रहा है या नहीं. तब टेस्ट के दौरान पता चला कि पीयू का ये सॉफ्टवेयर 80 प्रतिशत तक एक्यूरेसी के साथ क्लोन आवाज़ों की पहचान कर सकता है."
रियल टाइम टेस्टिंग की गई : प्रोफेसर कृष्णन की टीम में शामिल स्कॉलर दामिनी सिवान ने बताया कि "काफी रिसर्च के बाद इसे तैयार किया गया है, साथ ही इसकी रियल टाइम टेस्टिंग भी की गई है जिसमें 80 प्रतिशत तक इसका सक्सेस रेट रहा है. आगे इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट किया जा रहा है."
साइबर अपराध सुलझाने में मदद करेगा : प्रोफेसर केवल कृष्णन को हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल किया है और वे 2025 में पीयू के सर्वोच्च रैंकिंग प्रोफेसर रह चुके हैं. एआई-जेनरेटेड कंटेंट के तेजी से हो रहे इस्तेमाल ने अपराध पहचान और सबूत विश्लेषण को चुनौतीपूर्ण बना दिया है. ये सॉफ्टवेयर इस दिशा में बड़ा कदम है. ये तकनीक फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद करेगी और साइबर अपराधों के केसों को सुलझाने में मददगार साबित होगी. पंजाब विश्वविद्यालय इस मॉडल का बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) अपने पास रखेगा और इसके व्यापक उपयोग के लिए उद्योग जगत से साझेदारी की भी योजना बना रहा है.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़
ये भी पढ़ें : यहां ज़मीन पर लेटी हुई हैं "मां काली", शराब का लगता भोग, सारी मनोकामनाएं होती है पूरी !
ये भी पढ़ें : कुरुक्षेत्र में "बाणगंगा" के अनसुलझे रहस्य, कभी नहीं सूखने वाले सरोवर के साथ एक "धातु" भी बना हुआ मिस्ट्री