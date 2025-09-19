चंडीगढ़ नगर निगम ने चलाया सामूहिक स्वच्छता शपथ कार्यक्रम, 125 स्कूलों में शिक्षकों और छात्र हुए शामिल
चंडीगढ़ नगर निगम ने 125 स्कूलों में सामूहिक स्वच्छता शपथ कार्यक्रम आयोजित किया.
Published : September 19, 2025 at 7:56 PM IST
चंडीगढ़ः नगर निगम की ओर से इन दिनों स्वच्छता अभियान के तहत सामूहिक स्वच्छता शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. अभियान के तहत शहर के अलग-अलग हिस्सों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है. वहीं स्वच्छता जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चंडीगढ़ नगर निगम ने "स्वच्छोत्सव" पहल के तहत एक सामूहिक स्वच्छता शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया. यह आयोजन स्वच्छता ही सेवा–2025 पखवाड़ा के अंतर्गत किया गया, जिसमें शहर के 125 से अधिक स्कूलों ने गूगल मीट और स्कूल सभाओं के माध्यम से वर्चुअल रूप से भाग लिया.
कई जागरूकता गतिविधियों का हो रहा है आयोजनः कार्यक्रम में नगर आयुक्त अमित कुमार ने छात्रों, शिक्षकों और समुदाय को स्वच्छता की शपथ दिलाई. शपथ में व्यक्तिगत स्वच्छता, समय देकर सफाई करना, कचरे का सही निपटान, सिंगल-यूज प्लास्टिक का त्याग और पर्यावरण अनुकूल आदतों को अपनाने पर बल दिया गया. अमित कुमार ने बताया कि पखवाड़े के दौरान शहर भर के शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, जिनमें स्वच्छता शपथ, कैंपस सफाई अभियान, निबंध लेखन और पेंटिंग प्रतियोगिताएं, रैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम, वृक्षारोपण अभियान मुख्य रूप से शामिल हैं.
स्कूलों के सहयोग की सराहना: नगर आयुक्त ने स्कूलों द्वारा किए जा रहे विशेष सफाई अभियानों की सराहना की, जिसमें छात्रों के साथ शिक्षक और गैर-शैक्षणिक स्टाफ भी सक्रिय रूप से शामिल हो रहे हैं. उन्होंने अपील की कि "स्कूल अपने मोहल्लों में "प्रभात फेरी" निकालें और साफ-सफाई के संदेश के साथ आम लोगों, अभिभावकों और दुकानदारों को भी इस मुहिम से जोड़ें."
स्वच्छ और हरित चंडीगढ़ निर्माण का अवसर हैः नगर आयुक्त ने कहा कि "स्वच्छता ही सेवा" केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है बल्कि यह एक जन आंदोलन है. इस वर्ष स्कूलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है क्योंकि बच्चे बदलाव के असली वाहक होते हैं और वे अपने परिवार और समाज में स्वच्छता की आदतें फैलाते हैं." अंत में उन्होंने कहा कि "यह गतिविधियां केवल औपचारिक नहीं बल्कि सीखने और करने का अनुभव है, जो छात्रों को व्यवहारिक रूप से जोड़ते हुए एक स्वच्छ और हरित चंडीगढ़ के निर्माण में योगदान देने का अवसर है."