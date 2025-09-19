ETV Bharat / state

चंडीगढ़ नगर निगम ने चलाया सामूहिक स्वच्छता शपथ कार्यक्रम, 125 स्कूलों में शिक्षकों और छात्र हुए शामिल

सामूहिक स्वच्छता शपथ कार्यक्रम के दौरान शपथ लेते पदाधिकारी ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 19, 2025 at 7:56 PM IST 2 Min Read

चंडीगढ़ः नगर निगम की ओर से इन दिनों स्वच्छता अभियान के तहत सामूहिक स्वच्छता शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. अभियान के तहत शहर के अलग-अलग हिस्सों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है. वहीं स्वच्छता जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चंडीगढ़ नगर निगम ने "स्वच्छोत्सव" पहल के तहत एक सामूहिक स्वच्छता शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया. यह आयोजन स्वच्छता ही सेवा–2025 पखवाड़ा के अंतर्गत किया गया, जिसमें शहर के 125 से अधिक स्कूलों ने गूगल मीट और स्कूल सभाओं के माध्यम से वर्चुअल रूप से भाग लिया. कई जागरूकता गतिविधियों का हो रहा है आयोजनः कार्यक्रम में नगर आयुक्त अमित कुमार ने छात्रों, शिक्षकों और समुदाय को स्वच्छता की शपथ दिलाई. शपथ में व्यक्तिगत स्वच्छता, समय देकर सफाई करना, कचरे का सही निपटान, सिंगल-यूज प्लास्टिक का त्याग और पर्यावरण अनुकूल आदतों को अपनाने पर बल दिया गया. अमित कुमार ने बताया कि पखवाड़े के दौरान शहर भर के शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, जिनमें स्वच्छता शपथ, कैंपस सफाई अभियान, निबंध लेखन और पेंटिंग प्रतियोगिताएं, रैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम, वृक्षारोपण अभियान मुख्य रूप से शामिल हैं.