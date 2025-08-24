ETV Bharat / state

लैंडस्लाइड के बाद फिर बंद हुआ चंडीगढ़-मनाली एनएच, हाईवे पर फंसी सैकड़ों गाड़ियां - MANDI NH CLOSED

मंडी जिले में भारी बारिश के चलते चंडीगढ़-मनाली एनएच लैंडस्लाइड के कारण यातायात के लिए फिर बंद हो गया है.

Chandigarh-Manali NH closed
चंडीगढ़-मनाली एनएच पर लैंडस्लाइड (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 24, 2025 at 9:30 AM IST

Updated : August 24, 2025 at 10:47 AM IST

मंडी: हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर अभी भी जारी है. प्रदेश में अभी तक भारी बारिश के चलते करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो चुका है. प्रदेश में कई सड़कें, पुल और नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं. मंडी जिले में भी बीती रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है. भारी बारिश के चलते चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे एक बार फिर यातायात के लिए बंद हो गया है.

लैंडस्लाइड के चलते मंडी में सड़कें अवरुद्ध (ETV Bharat)

हाईवे पर फंसी सैकड़ों गाड़ियां

मंडी जिले में पंडोह से लेकर औट तक विभिन्न जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाओं के कारण हाईवे पर यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया है. औट से कुल्लू की तरफ और पंडोह से मंडी की तरफ के लिए सैकड़ों गाड़ियां और यात्री हाईवे पर फंसकर रह गए हैं. हालांकि एनएचएआई और लोक निर्माण विभाग की मशीनरी मौके पर तैनात हैं. हाईवे से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी हाईवे बहाली के कार्य में अभी समय लग सकता है. वहीं, लगातार हो रही बारिश के कारण राहत कार्यों में दिक्कतें पेश आ रही हैं. अगर मौसम साफ रहता है तो दोपहर या फिर शाम तक हाईवे को बहाल किया जा सकता है.

Chandigarh-Manali NH closed
मंडी में बारिश का दौर जारी (ETV Bharat)

वैकल्पिक मार्ग भी पड़ा है बंद

वहीं, अगर मंडी से कुल्लू के लिए वाया कटौला मार्ग की बात करें तो यह भी कन्नौज के पास सड़क धंसने के कारण पिछले कुछ दिनों से बंद पड़ा हुआ है. कन्नौज के पास सड़क इतनी अधिक धंस चुकी है कि इसके हाल फिलहाल में बहाल होने की संभावना कम ही नजर आ रही है. साथ में हो रही बारिश के बीच यह कार्य करना और भी असंभव सा हो गया है. अब कुल्लू-मनाली के लिए एक ही मार्ग बचा है, जोकि नेशनल हाईवे है. जब तक यह नहीं खुलेगा तब तक कुल्लू-मनाली की कनेक्टिविटी बहाल नहीं हो पाएगी.

"जगह-जगह लैंडस्लाइड के चलते चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे अवरुद्ध हो गया है. सड़क मार्ग को खोलने का प्रयास जारी है. मौके पर मशीनरी तैनात है, बारिश रुकते ही हाईवे को बहाल कर दिया जाएगा." - वरुण चारी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एनएचएआई

