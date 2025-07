ETV Bharat / state

चंडीगढ़-मनाली हाईवे फिर हुआ बंद, पहले ही 27 घंटे बाद हुआ था बहाल, पहाड़ी से लगातार गिर रहे पत्थर - MANDI LANDSLIDE

4 मील के पास हाईवे फिर लैंडस्लाइड ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : July 14, 2025 at 9:54 AM IST | Updated : July 14, 2025 at 10:18 AM IST 3 Min Read

मंडी: हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर अभी भी जारी है. बरसात में सबसे ज्यादा मंडी जिला प्रभावित हुआ है. मंडी में चार मील के पास चंडीगढ़-नेशनल हाईवे फिर से बंद हो गया है. जहां पहले लैंडस्लाइड हुआ था, वापस वहीं पर फिर से पहाड़ी से मलबा गिरा है. जिसके चलते हाईवे बंद हो गया है और सड़क के दोनों और गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई है. पहाड़ी से बार-बार पत्थर गिरने के कारण सड़क से मलबा हटाने में दिक्कत आ रही है. वहीं, बारिश भी हो रही है, जिससे स्थिति और बदतर हो रही है. अभी हाईवे बहाल होने में समय लग सकता है. मंडी में लैंडस्लाइड (ETV Bharat) 27 घंटे बाद खुलने के बाद फिर बंद हुआ हाईवे

Last Updated : July 14, 2025 at 10:18 AM IST