दिल्ली से पति पत्नी को किन्नौर खींच लाई मौत, युला में एक साथ तोड़ा दम - CHANDIGARH MANALI NH CLOSED

हिमाचल में भू-स्खलन का दौर जारी है. इससे कई सड़क मार्ग बंद हैं. वहीं, युला में पत्थर लगने से दो की मौत हुई है.

युला में हुआ भूस्खलन
युला में हुआ भूस्खलन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 16, 2025 at 12:55 PM IST

Updated : August 16, 2025 at 3:01 PM IST

किन्नौर/मंडी: हिमाचल में बारिश का दौर लगातार जारी है. बारिश के कारण कई जगहों पर भू-स्खलन की खबरें सामने आ रही हैं. वहीं, किन्नौर के युला में आज सुबह भू-स्खलन के कारण दिल्ली के दंपति की मौत हो गई. ये लोग जन्माष्टमी मनाने यूला जा रहे थे.

जानकारी के मुताबिक किन्नौर के युला कांडा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी पर्व मनाने दिल्ली से आए 3 श्रद्धालुओ में से एक पुरुष और महिला की मौत हो गई. आज सुबह पांच बजे के करीब युला के समीप एक नाले के समीप पत्थर लगने से मौके पर ही इनकी मौत हो गई. सूचना मिलते ही रेस्क्यू दल शनिवार सुबह 10:40 बजे के आसपास मौके पर पहुंचा है. दोनों के शवों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है.

युला कंडा में शनिवार सुबह से ही बारिश का दौर जारी है. इसके कारण पैदल मार्ग धंसने लगा है. फिलहाल यात्रा के दौरान लोगों को एहतियात की प्रशासन ने सलाह दी है. मार्ग अवरुद्ध होने पर प्रशासन यात्रा को स्थगित भी कर सकता है. बता दें कि युला कांडा में श्री कृष्ण का सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राचीन मंदिर हैं. जन्माष्टमी पर यहां काफी भीड़ रहती हैं.

चंडीगढ़ मनाली एनएच बंद

वहीं, चंडीगढ़-मनाली एनएच यातायात के लिए फिर से बंद हो गया है. मंडी से पनारसा तक कई स्थानों पर भूस्खलन होने से हाईवे बाधित हुआ है. इनमें प्रमुख रूप से 9 मील, जागर नाला, पंडोह डैम के पास कैंची मोड़, दयोड़, जोगणी माता मंदिर, दवाड़ा फ्लाईओवर, झलोगी और शनि मंदिर जैसे स्थान शामिल हैं, जहां पर भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं.

कुछ स्थानों पर नालों का पानी इतनी अधिक मात्रा में आ गया है कि वो हाईवे पर ही बह रहा है और इसके साथ भारी मलबा भी आया है. हाईवे बंद होने के कारण बहुत से वाहन और लोग इसमें फंसकर रह गए हैं. अभी बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते मलबा हटाने का कार्य शुरू नहीं किया जा सका है, जैसे ही बारिश थमेगी उसके बाद ही मलबा हटाने का कार्य शुरू हो पाएगा.

376 से अधिक सड़कें बंद

बता दें कि मंडी जिला में पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है. हालांकि यह बारिश रूक रूक कर हो रही है, लेकिन अधिक बारिश होने पर हाईवे पर कई दिनों से भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं और यातायात बाधित हो रहा है. वहीं, हिमाचल में लगातार हो रही बारिश के कारण मुश्किलें बढ़ी हैं. आज सुबह 10:00 बजे तक दो एनएच समेत 376 सड़क मार्ग बंद हैं. इन्हें खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं. इसके साथ ही 524 बिजली ट्रांसफार्मर और 145 जल आपूर्ति योजनाएं भी ठप पड़ी हैं. जगह जगह पाइपें टूटने से जल आपूर्ति योजनाएं बाधित हुई है. मंडी जिले में सबसे अधिक 203 सड़कें, 458 बिजली ट्रांसफार्मर और 44 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हैं.

