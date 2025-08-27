ETV Bharat / state

चंडीगढ़-मनाली NH बंद होने के चलते फंसे सैकड़ों ट्रक, फल-सब्जियां खराब होने से चालकों को सता रही ये चिंता - CHANDIGARH MANALI NH CLOSE

चंडीगढ़-मनाली NH पंडोह से औट के बीच पिछले तीन दिनों से बंद होने के चलते सैकड़ों वाहन चालक वाहन में लदे फल-सब्जियां सड़ने से परेशान.

Chandigarh Manali NH Close
चंडीगढ़-मनाली NH बंद होने ले वाहन चालक परेशान. (ETV Bharat)
Published : August 27, 2025 at 3:05 PM IST

मंडी: चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पंडोह से औट के बीच पिछले तीन दिनों से बंद पड़ा है. हालांकि, सोमवार को यह हाईवे कुछ समय के लिए खुला था और उस वक्त छोटे-बड़े वाहनों को यहां से गुजारा भी गया था लेकिन उसके बाद यह भारी बारिश के कारण फिर से बंद हो गया है. बहुत से मालवाहक वाहन तभी से ही यहां फंसे हुए हैं. हाईवे को सबसे ज्यादा नुकसान दवाड़ा में लारजी पावर हाउस के पास पहुंचा है. यहां ब्यास नदी का पानी हाईवे पर आ पहुंचा जिस कारण हाईवे काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया.

कुल्लू-मनाली जा रहे वाहन चालक सड़क बंद होने से परेशान

हाईवे के बंद होने के कारण सैकड़ों मालवाहक वाहन यहां फंसे हुए हैं. बहुत से वाहन ऐसे हैं जो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की मंडियों से फल, सब्जियां और जरूरत का अन्य सामान कुल्लू-मनाली और लाहौल स्पीति की तरफ लेकर जा रहे थे. लेकिन, तीन दिनों से हाईवे बंद होने के कारण अब फल-सब्जियां सड़ने लग गई हैं.

चंडीगढ़-मनाली NH बंद होने ले वाहन चालक परेशान (ETV Bharat)

वाहन चालकों की परेशानी और डिमांड

चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पंडोह से औट के बीच बंद होने से बीच रास्ते में फंसे वाहन चालकों की परेशानी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं. वाहन चालकों की क्या परेशानी है और उनकी क्या डिमांड है आइए जानते हैं.

चालक दवलेंद्र सेन ने कहा कि, "जालंधर से गाड़ी में सब्जी भरी है. कुल्लू के लिए जा रहे हैं. 72 घंटे से फंसे हुए हैं. गाड़ी में भिंडी, गाजर, पपीता, नींबू, घिया समेत कई सब्जियां हैं. अब सब्जियां खराब होने लगी हैं. मंडी जाकर अब सिर्फ गाड़ी खाली होगी, कोई भाड़ा नहीं मिलेगा. यह सोचकर काफी चिंता सताने लगी है"

Chandigarh Manali NH Close
फल-सब्जियां खराब होने से चालक परेशान. (ETV Bharat)

चालक गुरविंदर सिंह ने कहा कि, "गाड़ी में सेब भरकर लाया हूं. इतने दिन हो गए अब बारिश की वजह से सेब खराब हो रहे हैं. रोड बंद हुए 72 घंटे से अधिक हो गए हैं. अगर इनसे नहीं बनता है तो BRO को बनाने के लिए दे दें. पहले बढ़िया था. पहले अधिक से अधिक 2 घंटे तक मार्ग बाधित रहता था, फिर यातायात बहाल हो जाता था. तीन-चार दिन फंसे हुए हो गए हैं. हर घंटे के साथ परेशानी बढ़ने लगी है."

वहीं, चालक राज सिंह ने बताया कि, "जालंधर से सब्जी भर के आए हैं. गाड़ी में कुल्लू के लिए सब्जी भरी हुई है. रास्ते की इतनी ज्यादा दिक्कत है कि बता नहीं सकते. जाने के लिए रास्ता है नहीं, पीछे टूल कट रहे हैं. पहले भी आते थे, लेकिन पहले इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती थी. यहां फंसे हुए आज 2-3 दिन हो गए हैं. अब तो गाड़ी में लोड सब्जियां भी खराब होने लगी हैं. अब यह चिंता सता रही है कि भाड़ा कहां से और कैसे देंगे. सब्जियां खराब हो जाएंगी और भाड़ा भी नहीं मिलेगा. अब तो यही मांग है कि अगर रोड इनसे नहीं बन रहा है तो किसी और को दे दें."

Chandigarh Manali NH Close
चंडीगढ़-मनाली NH पंडोह से औट के बीच पिछले तीन दिनों से बंद. (ETV Bharat)

चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे बंद होने से वाहन में सड़ रहीं सब्जियां

प्रशासन की तरफ से भोजन-पानी की व्यवस्था तो की जा रही है, लेकिन जो सामान उन्होंने गाड़ियों में लोढ़ किया है वो खराब हो गया है. अब वाहन चालकों इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा. यहां तक की भाड़ा भी नहीं मिलेगा. वाहन चालकों ने बताया कि पहले यहां हाईवे की ऐसी हालत कभी नहीं हुई जो इस बार देखने को मिल रही है. चालकों ने कहा कि इस सड़क को बीआरओ के हवाले कर देना चाहिए. साथ ही सरकार और प्रशासन से हाईवे को जल्द से जल्द खोलने की मांग उठाई है.

Chandigarh Manali NH Close
मार्ग बहाल करने का कार्य जारी. (ETV Bharat)

युद्धस्तर पर NH बहाल करने का कार्य जारी

वहीं, मंडी जिला प्रशासन का कहना है कि, हाईवे को बहाल करने का कार्य तेज गति के साथ किया जा रहा है. एनएचएआई और लोक निर्माण विभाग की मशीनरी इस कार्य में जुटी हुई है. प्रयास यही है कि इसे जल्द से जल्द बहाल करके यातायात को सुचारू किया जाए. वहीं, दूसरी तरफ मंडी से कुल्लू वाया कटौला मार्ग की बहाली का कार्य भी जारी है.

