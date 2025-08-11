मंडी: चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी-पंडोह मार्ग के बीच 9 मील क्षेत्र और दयोड में सड़क की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है. 9 मील के पास करीब 100 मीटर लंबे हिस्से में सड़क एक ओर से टूट चुकी है, वहीं दूसरी ओर बारिश में पहाड़ी से लगातार दलदली मलबा और पत्थर गिर रहे हैं. हाईवे जगह-जगह बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है. वहीं, पंडोह डैम के साथ लगते दयोड में भी जमीन धंसने के कारण नेशनल हाईवे 4 से 6 फीट तक धंस गया है. ऐसे में यहां से गुजरना वाहन चालकों और पर्यटकों के लिए खतरे से खाली नहीं है.

बता दें कि चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर भारी बारिश के चलते पहाड़ी से मलबा गिरने का सिलसिला तेज हो जाता है. रोजाना मंडी आने-जाने वाले स्थानीय लोग, स्कूली और कॉलेज छात्र इस खतरनाक क्षेत्र में जाम में फंसते हैं और भारी परेशानी झेलते हैं.

चंडीगढ़-मनाली NH पर धंसी जमीन (ETV Bharat)

फोरलेन कटिंग से कमजोर हुई पहाड़ी

पंडोह निवासी राजकुमार और बस चालक देशराज ने कहा, "जब से इस क्षेत्र में फोरलेन की कटिंग शुरू हुई है, तब से यहां की पहाड़ी कमजोर हो गई है. हर बारिश में लैंडस्लाइड की घटनाएं आम हो गई हैं. फोरलेन निर्माण में कंपनी बरसात के मौसम में ही कटिंग जैसे जोखिम भरे कार्य शुरू कर देती है, जबकि बाकी मौसम में कोई स्थायी कार्य नहीं होता. ऐसे में मौके पर पर्याप्त मशीनरी और संसाधन न होने से सड़क को खोलने में घंटों लग जाते हैं".

बिजली टावर पर भी मंडरा रहा खतरा

पहाड़ी से लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण बिजली का एक टावर भी खतरे की जद में आ गया है. यह टावर एक ओर झुक चुका है और इसकी फाउंडेशन से भी मलबा बहकर निकल रहा है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन, एनएचएआई और कंपनी प्रबंधन से मांग की है कि समय रहते इस टावर की सुरक्षा और स्थायित्व की जांच कर उचित कदम उठाए जाएं, ताकि किसी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके.

NHAI यहां बनवाने जा रही वायर डक्ट ब्रिज

वहीं, एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वरुण चारी ने बताया, "इस क्षेत्र की पहाड़ी की स्थिति बेहद अस्थिर है. कटिंग कार्य पहले ही बंद किया जा चुका है. वर्तमान में लगभग 300 मीटर लंबे वायर डक्ट ब्रिज (फ्लाईओवर) के निर्माण की डीपीआर तैयार कर मुख्यालय को भेजी गई है. स्वीकृति मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर निर्माण कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा".

चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर इन दिनों सफर करना बेहद खतरनाक हो गया है. हाईवे जगह-जगह बूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है. बहुत से जगहों पर डेंजर स्पॉट बन चुके हैं. वहीं, पंडोह डैम के साथ लगते दयोड में भी डेंजर स्पॉट सामने आया है. यहां पर भी जमीन धंसने के कारण नेशनल हाईवे 4 से 6 फीट तक धंस गया है. लोक निर्माण विभाग की मदद से धंसे हुए हाईवे के स्थान पर पत्थर और मिट्टी डालकर इसे अस्थाई तौर पर बहाल कर दिया गया है, लेकिन यहां जमीन के धंसने का सिलसिला लगातार जारी है.

रास्ता खराब होने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें (ETV Bharat)

मौके पर मौजूद पंडोह पुलिस चौकी की टीम के कर्मचारी मिट्टी और पत्थर डालकर हाईवे के धंसे हुए हिस्से को लगातार भरने की कोशिश करके ट्रैफिक व्यवस्था को बहाल करने में जुटे हुए हैं. मजबूरी यह भी है कि यहां पर अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था मौजूद नहीं है, जिस कारण क्षतिग्रस्त हिस्से से ही भारी भरकम वाहनों को गुजारना पड़ रहा है.

पंडोह पुलिस चौकी के प्रभारी अनिल कटोच ने बताया, "पुलिस की निगरानी में वाहनों को गुजारा जा रहा है. जब हाईवे धंस जाता है तो पुलिसकर्मी खुद की पत्थर और मलबा डालकर उसे वाहनों के गुजारने लायक बनाने का कार्य भी कर रहे हैं".

ऐसा नहीं कि यहां सिर्फ हाईवे ही धंस रहा है. पहाड़ी के बहुत से हिस्सों में धंसाव हो रहा है, जिससे बहुत से घरों पर भी खतरा मंडराने लगा है. कोयला देवी का घर भी इसकी जद में आ गया है. वह अपने पति व दो बच्चों सहित फोरलेन निर्माण में लगी कंपनी द्वारा बनाए गए अस्थाई टीम के शैड में रहने को मजबूर हो गई है.

चंडीगढ़-मनाली हाईवे धंसने से घरों पर मंडराया खतरा (ETV Bharat)

कोयला देवी ने बताया, "उनके परिवार में पति रमेश चंद और दो बच्चे हैं. साथ ही उनकी गौशाला में दो गाय भी हैं. यह गौशाला भी खतरे की जद में आ गई है. बीते करीब एक महीने से पूरा परिवार डर के साए में रहने को मजबूर है. घर के ऊपर बना पानी का कलवर्ट काफी समय पहले टूटकर बंद हो गया था, जिसे अब तक दुरुस्त नहीं किया जा सका है. इस कारण पानी का बहाव बदल गया है और घर पर खतरा मंडरा गया है. घर के ऊपर हाईवे का हिस्सा टूट चुका है और सड़क पर लगी रेलिंग नीचे उनके घर तक आ पहुंची है".

कोयला देवी ने बताया कि पटवारी ने मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी है. कोयला देवी ने प्रशासन से आग्रह किया है कि यहां उत्पन्न हुए खतरे से निपटने के लिए तुरंत प्रभाव से प्रभावी कदम उठाए जाएं और उन्हें हरसंभव सहायता प्रदान की जाए.

