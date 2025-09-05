ETV Bharat / state

31 अगस्त से बंद चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे खुला, फल-सब्जिया सड़ने से वाहन चालक परेशान - HIGHWAY CLOSED IN MANDI

चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे मंडी में शुक्रवार को खुल गया. NH बंद होने के कारण फल-सब्जियां सड़ने वाहन चालक परेशान.

National Highway Restored in Mandi
मंडी में हाईवे बंद होने से सड़ गए फल और सब्जियां (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 5:30 PM IST

3 Min Read

मंडी: प्रदेश में भारी बारिश, बादल फटने और जगह-जगह भूस्खलन के चलते 31 अगस्त से बंद चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे को आखिरकार बहाल कर दिया गया है. मार्ग बहाल होने से वाहन चालकों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन इससे पहले नेशनल हाईवे के पंडोह से औट के बीच में बार-बार बंद होने से मालवाहक चालकों को भारी नुकसान हुआ है. बहुत से मालवाहक वाहन ऐसे हैं जो कई दिनों से यहां फंसे हुए थे. हाईवे बंद होने के चलते फल-सब्जियां सड़ने से वाहन मालवाहक वाहन चालक काफी परेशान हैं.

हाईवे बंद होने से लाखों का नुकसान

31 अगस्त से नेशनल हाईवे लगातार ही बंद पड़ा था. गुरुवार, 4 सितंबर को कुछ समय के लिए इसे खोला गया था, लेकिन फिर से लैंडस्लाइड के कारण यह बंद कर दिया गया था. फल-सब्जियां और अन्य प्रकार का सामान लेकर जा रहे वाहन चालकों ने बताया कि हाईवे बंद होने से उनका लाखों का नुकसान हो गया है. फल और सब्जियां सड़ गए हैं, जबकि जो बाकी सामान इन वाहनों में ले जाया जा रहा है वह भी खराब होने की कगार पर पहुंच गया है.

मंडी में हाईवे बंद होने से सड़ गए फल और सब्जियां (ETV Bharat)

वाहन चालकों की प्रशासन से गुहार

वाहन चालक ऐसी स्थिति में फंस गए थे कि अब ये न तो आगे बढ़ पा रहे थे और न ही पीछे मुड़ने की स्थिति में थे. वाहन चालकों ने सरकार और प्रशासन से गुहार भी लगाई थी कि हाईवे खुलने की स्थिति में ऐसे वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर भेजा जाए, जिनका सामान खराब हो रहा है या खराब होने की कगार पर है. फिलहाल हाईवे बहाल होने से वाहन चालकों को थोड़ी राहत मिली है.

National Highway Restored in Mandi
फल-सब्जिया सड़ने से वाहन चालक परेशान (ETV Bharat)

हाईवे बार-बार हो रहा बंद: SP

एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि, "पंडोह से औट के बीच में हाईवे बार-बार बंद हो रहा है. मंडी से कुल्लू वाया कटौला मार्ग भी बंद पड़ा हुआ है. जैसे ही हाईवे खुल रहा है तो जरूरी सामान लेकर जा रहे वाहनों को पुलिस निगरानी में क्रॉस करवाया जा रहा है. बहुत से वाहनों को पंडोह, नौ मील और अन्य सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है. प्रशासन की मशीनरी मौके पर तैनात है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण हाईवे बहाली के कार्य में काफी परेशानी पेश आ रही है."

बरसात के मौसम में मंडी जिले में भारी तबाही

बता दें कि, 31 अगस्त से मंडी जिला में बारिश का दौर लगातार जारी है. इस कारण यहां सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. हाईवे सहित अन्य बहुत से मार्ग हैं जो बंद पड़े हुए हैं. इन्हें बहाल करने के लिए मौसम के खुलने का इंतजार किया जा रहा है. वहीं, इस साल मानसून सीजन 20 जून से 4 सितंबर तक मंडी जिले में भारी नुकसान हुआ है. इस साल मंडी जिले में 1671.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो सामान्य से 70 फीसदी अधिक है. इसके अलावा जिले में अब तक 58 लोगों की मौत हुई है, 48 लोग जख्मी हुए हैं जबकि 27 लोग अभी भी लापता हैं. खराब मौसम को देखते हुए प्रदेश में 7 सितंबर तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं.

National Highway Restored in Mandi
चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे खुला (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: सोलन का शामती बाईपास रोड पूरी तरह से धंसा, जिलेभर में 34 सड़कें बंद, अब तक 448.78 करोड़ का नुकसान

ये भी पढ़ें: NHAI ने जोखिम उठाकर बारिश और लैंडस्लाइड के बीच खोला हाईवे, 3 घंटे में मरीज को कुल्लू से एम्स बिलासपुर पहुंचाया

For All Latest Updates

TAGGED:

TRUCK DRIVERS STUCK IN MANDINATIONAL HIGHWAY CLOSED IN MANDICHANDIGARH MANALI NATIONAL HIGHWAYचंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवेHIGHWAY CLOSED IN MANDI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमाचल में अगस्त महीने इसलिए मची अधिक तबाही, इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

बाहर आफत और घर में दहशत, लैंडस्लाइड से टूट रहा 'सपनों का महल', जाएं तो जाएं कहां?

देश का पूर्ण साक्षर राज्य बनेगा हिमाचल, जानें कब प्रदेश के नाम जुड़ेगी ये उपलब्धि

भारत में कितने हैं कैंसर के मरीज ? ये राज्य हैं टॉप पर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.