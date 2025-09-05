ETV Bharat / state

31 अगस्त से नेशनल हाईवे लगातार ही बंद पड़ा था. गुरुवार, 4 सितंबर को कुछ समय के लिए इसे खोला गया था, लेकिन फिर से लैंडस्लाइड के कारण यह बंद कर दिया गया था. फल-सब्जियां और अन्य प्रकार का सामान लेकर जा रहे वाहन चालकों ने बताया कि हाईवे बंद होने से उनका लाखों का नुकसान हो गया है. फल और सब्जियां सड़ गए हैं, जबकि जो बाकी सामान इन वाहनों में ले जाया जा रहा है वह भी खराब होने की कगार पर पहुंच गया है.

मंडी: प्रदेश में भारी बारिश, बादल फटने और जगह-जगह भूस्खलन के चलते 31 अगस्त से बंद चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे को आखिरकार बहाल कर दिया गया है. मार्ग बहाल होने से वाहन चालकों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन इससे पहले नेशनल हाईवे के पंडोह से औट के बीच में बार-बार बंद होने से मालवाहक चालकों को भारी नुकसान हुआ है. बहुत से मालवाहक वाहन ऐसे हैं जो कई दिनों से यहां फंसे हुए थे. हाईवे बंद होने के चलते फल-सब्जियां सड़ने से वाहन मालवाहक वाहन चालक काफी परेशान हैं.

वाहन चालकों की प्रशासन से गुहार

वाहन चालक ऐसी स्थिति में फंस गए थे कि अब ये न तो आगे बढ़ पा रहे थे और न ही पीछे मुड़ने की स्थिति में थे. वाहन चालकों ने सरकार और प्रशासन से गुहार भी लगाई थी कि हाईवे खुलने की स्थिति में ऐसे वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर भेजा जाए, जिनका सामान खराब हो रहा है या खराब होने की कगार पर है. फिलहाल हाईवे बहाल होने से वाहन चालकों को थोड़ी राहत मिली है.

हाईवे बार-बार हो रहा बंद: SP

एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि, "पंडोह से औट के बीच में हाईवे बार-बार बंद हो रहा है. मंडी से कुल्लू वाया कटौला मार्ग भी बंद पड़ा हुआ है. जैसे ही हाईवे खुल रहा है तो जरूरी सामान लेकर जा रहे वाहनों को पुलिस निगरानी में क्रॉस करवाया जा रहा है. बहुत से वाहनों को पंडोह, नौ मील और अन्य सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है. प्रशासन की मशीनरी मौके पर तैनात है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण हाईवे बहाली के कार्य में काफी परेशानी पेश आ रही है."

बरसात के मौसम में मंडी जिले में भारी तबाही

बता दें कि, 31 अगस्त से मंडी जिला में बारिश का दौर लगातार जारी है. इस कारण यहां सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. हाईवे सहित अन्य बहुत से मार्ग हैं जो बंद पड़े हुए हैं. इन्हें बहाल करने के लिए मौसम के खुलने का इंतजार किया जा रहा है. वहीं, इस साल मानसून सीजन 20 जून से 4 सितंबर तक मंडी जिले में भारी नुकसान हुआ है. इस साल मंडी जिले में 1671.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो सामान्य से 70 फीसदी अधिक है. इसके अलावा जिले में अब तक 58 लोगों की मौत हुई है, 48 लोग जख्मी हुए हैं जबकि 27 लोग अभी भी लापता हैं. खराब मौसम को देखते हुए प्रदेश में 7 सितंबर तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं.

