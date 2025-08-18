ETV Bharat / state

38 घंटे बाद खुला चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे, जाम में फंसे लोगों ने ली राहत की सांस - CHANDIGARH MANALI NATIONAL HIGHWAY

मंडी जिले में भारी लैंडस्लाइड और अचानक आई बाढ़ के कारण बंद हुआ चंडीगढ़ मनाली एनएच 38 घंटे बाद एक बार फिर से खुल गया.

38 घंटे बाद खुला चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे
38 घंटे बाद खुला चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 6:38 PM IST

मंडी: आखिरकार लंबे इंतजार के बाद चंडीगढ-मनाली नेशनल हाईवे को वाहनों की आवाजाही के लिए एक बार फिर बहाल कर दिया गया है. हाईवे खुलने के बाद जाम में फंसे सैंकड़ो वाहन चालकों और कुल्लू-मनाली में फंसे पर्यटकों ने राहत की सांस ली है. हाईवे खुलने के लिए वाहन चालकों को 38 घंटो का इंतजार करना पड़ा है.

बता दें कि हाईवे खुलने के लिए वाहन चालकों को लगभग 38 घंटो का इंतजार करना पड़ा. बीते शनिवार और रविवार की रात को मंडी जिला में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड और अचानक आई बाढ़ से मंडी के जोगनी मोड़ से लेकर नगवाई तक यह हाईवे रविवार तड़के 3 बजे बंद हो गया था, जिस कारण यहां वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई थी.

बीते दिन से इस हाईवे को खोलने के प्रयास जारी थे, लेकिन क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के चलते पहाड़ों से मलबा और पत्थर गिर रहे थे. जिस कारण रविवार शाम तक जोगणी मोड़ और हनोगी ब्रिज व अन्य स्थानों के पास का मार्ग को आंशिक रूप से बहाल किया जा सका. दवाड़ा और झलोगी के पास पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा हाईवे पर आ पहुंचा था. जिसे हटाने के लिए लगातार एनएचएआई की मशीनरियां मौके पर जुटी हुई थी. दोपहर एक बजे तक झलोगी और दवाड़ा के पास भी हाईवे को बहाल करने के सफलता मिल गई थी, लेकिन झलोगी के पास फिर से लैंडस्लाइड हो गया. जिस कारण हाईवे फिर से बंद हो गया और इसके बाद 4 बजे के आसपास की हाईवे को बहाल हो सका.

पंडोह चौकी प्रभारी अनिल कटोच ने हाईवे खुलने खुलने की जानकारी दी. अनिल कटोच ने बताया, "चंडीगढ-मनाली नेशनल हाईवे खुलने के बाद जाम में फंसे सैंकड़ो वाहनों को सुरक्षित निकाला जा रहा है. पुलिस टीम लगातार मौके पर तैनात है. ताकि फिर से लैंडस्लाइड की घटना होने पर सावधानी बरती जा सके".

