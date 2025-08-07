मंडी: हिमाचल प्रदेश में जहां भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने मुसीबत खड़ी कर रखी है. वहीं, भारी लैंडस्लाइड की वजह से पिछले 36 घंटे से चंडीगढ़ मनाली नेशन हाईवे बंद है. जानकारी के अनुसार दवाड़ा के पास मंगलवार की रात 10 बजे भारी लैंडस्लाइड होने के बाद से यह हाईवे बंद है. एनएचएआई की मशीनरी लगातार मौके पर हाईवे को खोलने के लिए जुटी हुई है. लेकिन पहाड़ी से लगातार चट्टान गिरने का सिलसिला जारी है.

चंडीगढ़ मनाली नेशन हाईवे को बंद हुए 36 घंटे बीत चुके है. मंगलवार की रात से यह हाईवे बंद है. एनएचएआई की मशीनरी लगातार मौके पर हाईवे को खोलने के लिए जुटी हुई है. लेकिन बुधवार दिन भर पहाड़ी से चट्टाने आने का सिलसिला जारी रहा, जिससे हाईवे को बहाल करने के लिए कई तहर की कठिनाईयों का सामना करना पड़ा. झलोणी टनल के पास फंसे छोटे वाहनों को वाया कटौला मंडी की ओर भेजा गया है. यहां अभी भी दजर्नो बड़े वाहन फंसे हुए है, जिनके चालकों के खाने-पीने की व्यवस्था एनएचएआई और प्रशासन की ओर से की गई है.

दवाड़ा में एक तेल से भरा टैंकर भी लैंडस्लाइड की चपेट में आया है. हालांकि, टैंकर चालक पूरी तरह से सुरक्षित है, केवल चट्टान गिरने से टैंकर को नुकसान पहुंचा है. जिससे टैंकर में रखा पेट्राल सड़क पर बिखर गया. वहीं, जोगनी मोड़ के पास हुए लैंडस्लाइड को हटा दिया गया है, जिससे दवाड़ा और जोगनी मोड़ के बीच फंसे वाहनों को पंडोह की ओर वापिस भेजा गया है. दवाड़ा फ्लाई ओवर को भी पहाड़ी से बड़ी-बड़ी चट्टाने गिरने से भारी नुकसान पहुंचा है. जिसके बाद एनएचएआई ने फ्लाईओवर से वाहनों की आवाजाही फिलहाल बंद कर दी है. मरम्मत के बाद ही इस फ्लाईओवर को फिर से शुरू किया जाएगा.

